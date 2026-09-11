Quân phục càng khiến visual “hoàng tử lai” tỏa sáng, mặt mộc nét cỡ này

Dù ở môi trường quân ngũ, nam thần tượng vẫn gây sốt nhờ góc nghiêng thần thánh và vẻ đẹp "xé truyện bước ra" đỉnh cao.

Ngày 10/9, thông tin Vernon (SEVENTEEN) chính thức hoàn thành khóa huấn luyện quân sự cơ bản và hé lộ loạt ảnh tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự đã lập tức bùng nổ trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Dù xuất hiện trong môi trường quân ngũ nghiêm túc, visual đỉnh cao của nam rapper vẫn trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng.

Loạt ảnh tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự của Vernon đang viral

Ngay cả khi khoác lên mình bộ quân phục giản dị, cắt tóc ngắn theo quy định và không trang điểm cầu kỳ, Vernon vẫn khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ bởi từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt. Đôi mắt to sâu thẳm đầy cuốn hút, sống mũi cao thẳng tắp cùng góc nghiêng thần thánh đã giúp anh dễ dàng chinh phục mọi góc máy. Nhiều khán giả nhận xét rằng bộ quân phục không những không làm bớt đi sức hút của Vernon mà ngược lại còn làm tôn lên vẻ nam tính, rắn rỏi.

Vernon khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ bởi từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt

Trước đó không lâu, hình ảnh nam thần tượng xuất hiện tại buổi listening party quảng bá cho mini album V8 cũng từng khiến cộng đồng mạng chao đảo. Nhờ diện mạo siêu thực, làn da trắng mịn cùng khí chất ma mị qua những ống kính máy ảnh chưa qua chỉnh sửa của fan, Vernon đã được công chúng ưu ái gọi là hình mẫu "ma cà rồng bất tử" vì vẻ đẹp gần như không hề bị thời gian bào mòn.

Trước đó không lâu, hình ảnh nam thần tượng xuất hiện tại buổi listening party quảng bá cho mini album V8 cũng từng khiến cộng đồng mạng chao đảo

Mang trong mình hai dòng máu Hàn - Mỹ với bố là người Hàn Quốc và mẹ là người Mỹ, Vernon sở hữu đường nét gương mặt lai ấn tượng cùng chiều cao và tỉ lệ cơ thể lý tưởng. Danh xưng "Hoàng tử lai" hay "Leonardo DiCaprio thời trẻ" đã gắn liền với anh ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí.

Mang trong mình hai dòng máu Hàn - Mỹ với bố là người Hàn Quốc và mẹ là người Mỹ, Vernon sở hữu đường nét gương mặt lai ấn tượng

Chính thức ra mắt vào năm 2015 với tư cách là rapper chính của nhóm nhạc nam đình đám SEVENTEEN - một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop hiện nay, Vernon nhanh chóng trở thành nhân tố thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông và khán giả.

Vernon chính thức ra mắt vào năm 2015 với tư cách là rapper chính của nhóm nhạc nam đình đám SEVENTEEN - một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop hiện nay

Cùng với vẻ ngoài lịch lãm như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh là một tư duy âm nhạc nhạy bén và sức sáng tác bền bỉ. Vernon từ lâu đã được công nhận là một trong những thành viên đóng góp nhiều nhất vào kho tàng âm nhạc đồ sộ của SEVENTEEN. Anh liên tục tham gia viết lời và sáng tác cho các bài hát của nhóm kể từ năm 2015.

Thành quả lao động nghệ thuật nghiêm túc ấy đã giúp anh chính thức trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) vào năm 2024. Chưa dừng lại ở đó, uy tín chuyên môn của anh còn vươn ra quốc tế khi anh được chọn làm thành viên có quyền bỏ phiếu (Voting member) của Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ (Recording Academy) - đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy vào năm 2025.

Vernon được chọn làm thành viên có quyền bỏ phiếu (Voting member) của Viện Hàn lâm Thu âm Mỹ (Recording Academy) - đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc danh giá Grammy vào năm 2025

Dấu ấn âm nhạc của Vernon tiếp tục bùng nổ khi anh cùng người đồng đội The8 lập nên nhóm nhỏ V8 và phát hành mini album đầu tay vào ngày 29/6/2026 vừa qua. Album gồm 8 ca khúc là sự pha trộn thể nghiệm độc đáo giữa Hyperpop, EDM, Pop và Hip-hop, với các track nhạc gây chú ý như singasong, Friend, Beat, Coloring, rat race cùng bài solo mia đậm chất cá nhân của Vernon và 8DM của The8.

Đáng chú ý, ca khúc girlsnboys có sự tham gia sáng tác và sản xuất của huyền thoại Pharrell Williams, chủ nhân 14 giải GRAMMY, cùng sự đồng hành của nhà sản xuất Bumzu. Việc quy tụ dàn producer quốc tế hùng hậu như Dylan Brady, Mechatok, Alice Longyu Gao, KIRARA, DPR CREAM và DPR ARTIC cho thấy tư duy âm nhạc cũng như tham vọng chiến lược rất lớn của Vernon và nhóm nhỏ V8.

Vernon và The8 thành lập nhóm nhỏ V8

Unit V8 đã bùng nổ với chuỗi concert mang tên 2026 VERNON THE8 [V8] LIVE diễn ra tại Goyang (Hàn Quốc) và AsiaWorld-Expo (Hồng Kông). Điều này một lần nữa chứng minh rằng sức hút của Vernon không chỉ đến từ nhan sắc "hoàng tử lai" vạn người mê, mà còn đến từ kỹ năng biểu diễn làm chủ sân khấu cực kỳ đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu.

Bên cạnh các dự án nhóm, sự nghiệp solo của Vernon cũng rực rỡ với những dấu ấn riêng biệt

Bên cạnh các dự án nhóm, sự nghiệp solo của Vernon cũng rực rỡ với những dấu ấn riêng biệt. Năm 2022, nam idol phát hành mixtape solo đầu tay mang tên Black Eye, trở thành thành viên thứ 4 của SEVENTEEN ra mắt sản phẩm cá nhân. Với chất nhạc Pop-punk phóng khoáng và nổi loạn, sản phẩm đã khẳng định tuyên ngôn âm nhạc cá tính của Vernon. Bên cạnh đó, nam thần tượng liên tục có những màn hợp tác ấn tượng với các nghệ sĩ toàn cầu và giới nghệ sĩ indie tên tuổi.

Điển hình có thể kể đến bản phối lại toàn cầu Beg For You (Remix) kết hợp cùng Charli XCX, Rina Sawayama và A.G. Cook vào năm 2022, hay màn bắt tay đầy ngẫu hứng trong Miss You cùng nghệ sĩ (sic)boy vào năm 2023. Những sản phẩm này không chỉ khẳng định gu âm nhạc độc đáo, tư duy tiệm cận xu hướng thế giới mà còn giúp anh kết nối trực tiếp với đông đảo cộng đồng người hâm mộ nhạc Pop quốc tế.

Đến năm 2025, Vernon tiếp tục đốn gục trái tim người hâm mộ với bài hát solo Shining Star nằm trong album phòng thu thứ 5 HAPPY BURSTDAY của SEVENTEEN, mang đến giai điệu tươi sáng và tràn đầy cảm xúc.

Trước khi chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Vernon đã gửi tặng đến cộng đồng người hâm mộ ca khúc I'll Be Back do chính Vernon tự tay viết lời

Đặc biệt, trước khi chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, Vernon đã gửi tặng đến cộng đồng người hâm mộ một món quà chia tay vô cùng xúc động. Vào tháng 8/2026, đĩa đơn kỹ thuật số mang phong cách Electronic-pop mang tên I'll Be Back được phát hành. Ca khúc do chính Vernon tự tay viết lời như một lời hứa chân thành, gửi gắm tình cảm sâu sắc và lời nhắn nhủ tràn đầy hy vọng về ngày tái ngộ đến những ai luôn yêu thương và theo dõi anh trong suốt chặng đường qua.

Ảnh: X