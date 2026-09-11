Nhà sản xuất quốc tế Danny Chung: Quang Hùng MasterD có đủ tố chất của một ngôi sao lớn

Trong lần đến Việt Nam hợp tác cùng team Quang Hùng MasterD tại Live Stage 4 - Tinh Hà Say Hi, Danny Chung có một cuộc trò chuyện đầy cởi mở với chúng tôi về âm nhạc, tương lai nghệ sĩ Việt và cả những bí mật đằng sau sự lung linh của ngành công nghiệp Kpop.

Gặp gỡ Danny Chung

Nhắc đến Danny Chung, hẳn fan Kpop tại Việt Nam không còn quá xa lạ với nam nhạc sĩ/producer đầy cá tính này. Từ BLACKPINK, Jeon Somi đến thế hệ nghệ sĩ mới, dấu ấn của Danny Chung nằm ở khả năng đọc vị cá tính, khai thác thế mạnh và biến bản sắc riêng của nghệ sĩ thành thứ ngôn ngữ âm nhạc có sức lan tỏa.

Từng hoạt động với nghệ danh Decipher, Danny Chung bước ra từ cộng đồng hip-hop underground tại Philadelphia trước khi trở thành nhạc sĩ, nhà sản xuất và giám đốc sáng tạo tham gia vào nhiều dự án Kpop mang tầm quốc tế. Anh góp phần tạo nên loạt ca khúc quen thuộc của BLACKPINK như How You Like That, Pink Venom, Shut Down, Lovesick Girls, Kick It hay The Girls, đồng thời mở rộng phạm vi sáng tạo qua các dự án với Jeon Somi, izna, Marvel Studios và gần đây là bom tấn hoạt hình K-Pop Demon Hunters.

Đằng sau danh sách ấn tượng ấy là một quan niệm nhất quán về nghề sản xuất âm nhạc. Với Danny Chung, thành công không đơn thuần đến từ một giai điệu bắt tai hay công thức đã được kiểm chứng, mà bắt đầu từ việc thực sự hiểu người nghệ sĩ - họ là ai, muốn nói gì và đâu là "nhân tố X" khiến họ trở nên khác biệt. Anh tôn trọng ý kiến khán giả, nhưng không để âm nhạc bị dẫn dắt bởi những cuộc bàn tán trên mạng xã hội.

Lần đầu hợp tác cùng ê-kíp Việt Nam tại Tinh Hà Say Hi, Danny Chung đứng cùng đội Quang Hùng MasterD để thực hiện LAVIEM. Sau khi lên sóng trong tập 10, LAVIEM nhanh chóng leo lên top 1 video nhạc hàng ngày của YouTube Charts, giữa lúc đường đua nhạc Việt đang nóng. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trẻ Việt Nam và hit-maker quốc tế đã làm nên 1 ca khúc thú vị được giới trẻ ưu ái.

Trong mối duyên này, Danny Chung có cuộc trò chuyện đầy cởi mở với chúng tôi về âm nhạc, tương lai nghệ sĩ Việt và cả những bí mật đằng sau sự lung linh của ngành công nghiệp Kpop.

Là nhân tố sáng tạo đứng sau các bản hit của những tên tuổi Kpop hàng đầu thế giới, cách tiếp cận bài hát của anh thay đổi thế nào trước áp lực thương mại khổng lồ đó so với khi làm việc với các nghệ sĩ mới?

Tôi không nghĩ mức độ áp lực nhất thiết phải thay đổi. Với tư cách là một nhạc sĩ và nhà sản xuất, bạn đang làm việc với nghệ sĩ và với nghệ thuật, nên áp lực lúc nào cũng cao. Dù bạn làm việc với những tên tuổi tầm cỡ hay những nghệ sĩ mới nổi, áp lực đều như nhau vì bạn đang đồng hành cùng những con người cống hiến cả cuộc đời cho nghệ thuật của họ. Nhiệm vụ của bạn là tôn vinh, củng cố và khuếch đại nghệ thuật của nghệ sĩ đó. Do vậy, tiêu chuẩn luôn luôn cao, bởi sản phẩm tạo ra phải khiến cả chính bạn lẫn nghệ sĩ cảm thấy tự hào.

Ấn tượng của anh khi làm việc trực tiếp với các thần tượng hạng A quốc tế trong phòng thu là gì? Tác phong làm việc và tư duy âm nhạc của họ có điểm gì khác biệt vượt trội?

Khi làm việc với những nghệ sĩ chuyên nghiệp thực thụ, bản chất công việc đúng nghĩa là một sự nghiệp. Chúng tôi phải nhìn nhận nó một cách cực kỳ nghiêm túc. Ở đó gần như không có chỗ cho sự "bí ý tưởng" hay những ngày tụt cảm xúc. Bạn bước vào phòng thu là bạn phải có khả năng hiện thực hóa tác phẩm. Tôi nghĩ đó chính là điểm khác biệt, không hẳn chỉ riêng các ngôi sao hạng A hay người nổi tiếng mà là phẩm chất của những người muốn nâng tầm sự nghiệp lên nấc thang mới: khả năng thực thi xuất sắc và không bao giờ viện cớ.

Anh dẫn dắt các siêu sao toàn cầu bước ra khỏi vùng an toàn để thử nghiệm những không gian âm nhạc mới như thế nào?

Cần thấu hiểu, đào sâu cá tính và phân tích được hào quang của nghệ sĩ. Là một nhạc sĩ, nhiệm vụ của bạn là truyền tải thông điệp thông qua "lăng kính biểu đạt" chính là người nghệ sĩ đó. Bạn không cần phải thuyết phục quá nhiều hay cố nhào nặn, thay đổi họ, miễn là họ có bản năng nghệ sĩ thực thụ. Họ sẽ hiểu tầm nhìn của nhạc sĩ và nhà sản xuất khi tất cả cùng chung tần số. Trước hết phải có một sự đồng điệu tự nhiên. Bạn phải thực sự hiểu nghệ sĩ đó là ai, họ sẽ nói những gì, từ đó kết hợp tất cả các yếu tố lại với nhau.

Sự kỳ vọng lớn từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu ảnh hưởng thế nào đến các quyết định phối khí và chỉnh sửa cuối cùng trước khi chọn ra bài hát chủ đề (lead single)?

Tôi luôn coi người hâm mộ là một phần của tổng thể. Họ giống như một thành viên khác của nhóm, bởi mọi thứ gắn kết rất chặt chẽ. Khán giả gắn bó sâu sắc với âm nhạc và nghệ sĩ, ngược lại nghệ sĩ cũng gắn bó bền chặt với người hâm mộ. Đó là một hệ sinh thái cùng vận hành. Điều này không có nghĩa là chúng tôi làm nhạc để chạy theo các cuộc bàn tán trên mạng hay những bình luận của đám đông. Thay vào đó, chúng tôi luôn tâm niệm xem khán giả và người hâm mộ đang cần nghe điều gì, hoặc chúng tôi có thể truyền tải điều gì để họ trở thành một phần của câu chuyện và thông điệp ấy.

Dưới góc nhìn của một nhà sản xuất hàng đầu, đâu là yếu tố cốt lõi tạo nên ranh giới giữa một nghệ sĩ trình diễn xuất sắc, một biểu tượng văn hóa toàn cầu?

Bạn tự cảm nhận được nét tính cách và sức hút riêng biệt từ cá tính và khí chất của người nghệ sĩ đó. Người ta thường gọi đó là "nhân tố X". Rất khó để định nghĩa chính xác, nhưng khi nhìn vào, bạn nhận ra ngay lập tức. Khi làm việc trong ngành âm nhạc, bước vào phòng thu hay phòng sáng tác cùng một số nghệ sĩ nhất định, bạn chắc chắn sẽ cảm nhận được. Kể cả với tư cách là một người nghe nhạc bình thường. Thế giới này có những cá nhân rất đặc biệt, ai cũng đặc biệt theo cách riêng nhưng khi sự đặc biệt đó tỏa sáng trong âm nhạc, nó trở thành một món quà tuyệt vời để trao tặng.

Lý do khiến anh gật đầu đồng ý tham gia Tinh Hà Say Hi, hợp tác cùng một ê-kíp sản xuất Việt Nam?

Tôi đã làm việc tập trung cho âm nhạc Hàn Quốc một thời gian rất dài, nhưng tôi luôn tò mò và đánh giá cao định hướng phát triển của âm nhạc Đông Nam Á. Tôi đã sống ở Bangkok vài năm khi làm việc tại THEBLACKSEA, và tôi luôn dõi theo nghệ thuật phát triển từ khu vực này.

Đặc biệt với Việt Nam, tôi nhận thấy có rất nhiều sản phẩm nghệ thuật chất lượng ra đời. Khi nói về "nghệ thuật", tôi không chỉ nói về âm nhạc, dù âm nhạc chiếm phần lớn mà các nhà thiết kế hình ảnh, các thương hiệu thời trang đến từ Việt Nam luôn thu hút tôi và khiến tôi vô cùng ấn tượng.

Tôi đã luôn muốn làm một điều gì đó tại Việt Nam, và cơ hội tham gia chương trình xuất hiện đúng lúc mọi người đều đang rất hào hứng với âm nhạc Việt Nam. Tôi đến đây cũng là để học hỏi. Tôi muốn tìm hiểu về chất liệu, kết cấu và nhịp điệu đang diễn ra tại Việt Nam. Tinh Hà Say Hi mời tôi đến để hỗ trợ, nhưng tôi cảm thấy mình được hỗ trợ và học hỏi nhiều hơn từ những gì đang diễn ra ở đây, để từ đó có thể đóng góp nhiều hơn nữa trong tương lai.

Anh đánh giá thế nào về cách xây dựng giai điệu cũng như phong cách âm nhạc độc bản của Quang Hùng MasterD?

Trò chuyện cùng Quang Hùng MasterD, lắng nghe quy trình và cách cậu ấy tiếp cận âm nhạc hoàn toàn đúng như những gì tôi kỳ vọng. Cậu ấy có đủ tố chất của một ngôi sao lớn, vô cùng tài năng, và bạn có thể thấy rõ sự chăm chút, kỹ lưỡng đặc biệt mà Hùng dành cho từng sản phẩm âm nhạc của mình.

Cậu ấy sở hữu một tầm nhìn rất rõ ràng, chính xác và làm mọi cách để hiện thực hóa tầm nhìn đó. Đó chính xác là điều tôi kỳ vọng ở một nghệ sĩ tầm cỡ như cậu ấy, cũng như ở tất cả các cộng sự của tôi. Tôi rất trân trọng tinh thần làm việc và tài năng của Quang Hùng MasterD.

Sau dự án này, anh có kế hoạch theo đuổi các dự án hợp tác dài hạn tại thị trường Việt Nam không?

Như tôi đã chia sẻ, đang có rất nhiều điều mới mẻ, thú vị diễn ra tại Việt Nam. Tôi rất hy vọng cộng đồng sáng tạo tại đây sẽ sẵn lòng hợp tác cùng tôi, để chúng ta có thể cùng nhau tạo nên nhiều điều kỳ diệu hơn nữa.

Lời khuyên quan trọng nhất mà anh muốn gửi tới nghệ sĩ, nhà sản xuất trẻ Việt Nam đang ấp ủ ước mơ đưa âm nhạc ra thế giới là gì?

Việt Nam là một đất nước rất trẻ. Tôi nghĩ lợi thế lớn nhất của nền nghệ thuật và sáng tạo Việt Nam chính là các bạn chưa từng bị áp lực phải "toàn cầu hóa". Các bạn có không gian tự ươm mầm, tự phát triển bản sắc nội tại mà không phải bận tâm quá nhiều xem thế giới ngoài kia đang vận hành ra sao hay khán giả quốc tế sẽ nhìn nhận thế nào. Tôi tin rằng những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao nhất luôn xuất phát từ đó: Khi bạn không quá mải mê nhìn ra bên ngoài, mà tập trung lắng nghe những gì đang diễn ra ngay bên trong trái tim mình và từ chính mảnh đất xung quanh bạn. Nghệ thuật đích thực sẽ tự khắc ra đời từ đó.

Món ăn hay nét văn hóa nào để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất trong chuyến đi tới Việt Nam lần này?

Tôi đã đến Việt Nam được vài năm nay, và thực ra tôi lớn lên cùng văn hóa và ẩm thực Việt. Tôi đến từ Philadelphia (Mỹ), nơi có một cộng đồng người Việt rất lớn. Từ nhỏ tôi đã thường xuyên ăn bún thịt nướng, bún bò Huế, phở và bò lúc lắc. Tôi gắn bó với TP. Hồ Chí Minh đã lâu và đó đều là những món ăn tôi yêu thích mỗi khi tới đây. Gần đây, tôi cũng vừa mở một tổ hợp nhà hàng - quán bar tại Quận 1 tên là Salon, chuyên phục vụ món taco.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện, hãy cùng chờ đón thêm những cột mốc mới tại Việt Nam nhé!