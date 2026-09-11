Bài hát hồi sinh nhờ Quách Văn Thơm
Sau 6 năm phát hành, bài hát này bất ngờ viral trên khắp mạng xã hội.
Thời gian gần đây, một bài hát bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, trở thành nhạc nền quen thuộc cho nhiều đoạn clip TikTok và các mẫu ảnh. Đó chính là CILU (Cuz I Luv U) của Quách Văn Thơm (JGKiD (Da LAB)) và MPaKK. Sau 6 năm kể từ khi phát hành, ca khúc bất ngờ có màn hồi sinh mạnh mẽ, được khán giả liên tục tìm nghe và sử dụng trở lại trên các nền tảng mạng xã hội.
CILU (Cuz I Luv U) - Quách Văn Thơm (JGKiD (Da LAB)) x MPaKK
Ra mắt vào ngày 30/11/2020, CILU (Cuz I Luv U) kể về cảm giác hạnh phúc, say mê khi yêu, khi sự xuất hiện của một người khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn. Từ "anh không muốn viết nhạc buồn" cho đến những hình ảnh về nụ hôn, cái nắm tay hay cảm giác "đời đã có em, đời tự khắc vui", CILU mang tinh thần tích cực, ngọt ngào nhưng không quá sướt mướt.
Bên cạnh giai điệu bắt tai, điểm khiến CILU dễ nhận ra còn nằm ở giọng hát và cách nhả chữ ấn tượng của Quách Văn Thơm. Cách nhả chữ tự nhiên và khó lẫn, kết hợp với phần thể hiện của MPaKK, bài hát tạo nên màu sắc riêng, nghe một lần khá dễ nhớ.
Sau 6 năm kể từ khi phát hành, CILU bất ngờ có màn hồi sinh mạnh mẽ khi được sử dụng dày đặc trên mạng xã hội. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú khi bắt gặp một ca khúc cũ nhưng nghe vẫn rất "tươi", từ giai điệu đến cách hát. Phần lời mang màu sắc yêu đương vui vẻ, không bi lụy, nói về cảm giác hạnh phúc khi có một người bên cạnh. Nhờ giai điệu vui tai, ca từ dễ bắt nhịp và thông điệp tình yêu tích cực, ca khúc nhanh chóng trở thành lựa chọn cho nhiều clip TikTok, ảnh đôi hay những khoảnh khắc đời thường. Đáng chú ý, ca khúc còn tạo hiệu ứng kiểu nghe quen nhưng đến khi viral mới biết tên bài, khiến nhiều khán giả tò mò tìm lại bản đầy đủ và bất ngờ khi nhận ra giọng hát của Thơm.
Hiện tại, đoạn nhạc của CILU đã được sử dụng khoảng 1,3 triệu lượt trên TikTok, trong khi trên CapCut mẫu âm thanh này cũng ghi nhận khoảng 14,9 nghìn lượt sử dụng. Sức nóng của ca khúc không chỉ nằm trên mạng xã hội. Ngày 5/8, CILU vươn lên No.20 iTunes Việt Nam, tăng 75 bậc, trước khi tiếp tục leo lên #2 vào ngày 17/8. Đáng chú ý, trên Spotify bài hát cũng ghi nhận lượng tăng stram mạnh mẽ. Những con số trên cho thấy sự hồi sinh mạnh liệt của một ca khúc đã ra mắt gần 6 năm trước.
Một phần sức hút khác của ca khúc đến từ việc Thơm (Da LAB) trở thành gương mặt được chú ý mạnh khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Càng đi sâu vào chương trình, nam ca sĩ càng nhận được nhiều sự quan tâm, từ diện mạo, phong thái đến những lần xuất hiện trên sân khấu và tại các buổi họp báo. Ngay từ những tập đầu, Quách Văn Thơm đã tạo được dấu ấn riêng và nhanh chóng trở thành một trong những Anh Tài được khán giả nhắc đến nhiều.
Không chỉ gây chú ý về ngoại hình, Thơm còn ghi điểm qua loạt tiết mục như Vào Hạ, Let Me Go, Người Về Nơi Đâu và Nhỏ Xíu Nhỏ Xiu. Mỗi sân khấu lại giúp nam ca sĩ cho thấy thêm một màu sắc trong khả năng biểu diễn, từ đó khiến khán giả tò mò và tìm nghe lại những sản phẩm trước đây của anh.
Chính làn sóng quan tâm dành cho Thơm đã phần nào kéo những ca khúc cũ của Da LAB và các sản phẩm riêng của anh được chú ý trở lại. Trong đó, CILU là trường hợp đặc biệt khi từ một ca khúc đã ra mắt gần 6 năm, bài hát bất ngờ được khán giả tìm lại và lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Có thể thấy, việc Thơm nhận được nhiều sự quan tâm tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai cũng khiến khán giả chú ý hơn đến những sản phẩm anh từng thực hiện. Trong số đó, CILU bất ngờ được tìm lại sau nhiều năm, khi giai điệu và phần thể hiện của Thơm một lần nữa xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sức lan tỏa của ca khúc không chỉ đến từ độ nhận diện của nam nghệ sĩ mà còn nằm ở chính màu sắc vui tươi, dễ nghe và thông điệp tình yêu tích cực mà bài hát mang lại.
Ảnh: FBNV