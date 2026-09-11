Lisa (BLACKPINK) chia sẻ về áp lực khi hoạt động cá nhân

Trong phim tài liệu Always Lalisa, nữ ca sĩ người Thái đã dùng những từ "thật sự rất khó khăn" để nói về việc phát triển sự nghiệp cá nhân của mình.

Vào ngày 9 tháng 9 (giờ địa phương), đoạn trailer cho bộ phim tài liệu "Always Lalisa" đã được phát hành trên kênh YouTube chính thức của LLOUD – công ty quản lý của Lisa. Những thước phim này ghi lại hành trình của cô, từ ước mơ trở thành ca sĩ thuở nhỏ cho đến cuộc sống của một nghệ sĩ được công nhận toàn cầu như hiện nay.

Trong đoạn giới thiệu, khán giả có thể thấy Lisa đang đùa vui với ê-kíp ở hậu trường và hỏi: "Trông mình có giống một ngôi sao nhạc rock không?". Sau đó, cô hồi tưởng lại quãng thời gian một thập kỷ gắn bó với tư cách là thành viên của BLACKPINK. Cô nói: "Đã 10 năm trôi qua cùng BLACKPINK. Jennie, Jisoo và Rosé chính là những người bạn tri kỷ của tôi".

Khi nhìn lại khoảng thời gian BLACKPINK quyết định tạm dừng các hoạt động nhóm, Lisa cho biết: "Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một năm. Một năm thực sự rất ngắn ngủi. Mình nên bắt đầu từ đâu đây?". Tiếp đó, cô nhớ lại giai đoạn bắt đầu tập trung mạnh mẽ hơn vào sự nghiệp cá nhâ - từ việc góp mặt trong loạt phim *The White Lotus* của HBO cho đến hành trình trở thành nghệ sĩ solo. Lisa cũng thẳng thắn chia sẻ về những áp lực khi phải tự mình khẳng định vị thế.

"Thực sự không có thời gian để nghỉ ngơi" - cô thừa nhận - "Mọi chuyện rất khó khăn vì áp lực quá lớn. Mọi người xung quanh bảo tôi rằng: "Em không cần phải ép bản thân quá sức như vậy đâu" nhưng tôi đã đáp lại: "Không. Em làm được mà"".

Những chia sẻ này cho thấy rõ sự quyết tâm và tinh thần chuyên nghiệp Lisa mang vào các dự án solo của mình. Cô cũng nhấn mạnh mong muốn tiếp tục thử thách bản thân: "Tôi muốn xem mình còn có thể đạt được những gì nữa. Tôi đang trong quá trình tìm kiếm một phiên bản mới của chính mình".

(Ảnh: Lisa Instagram)

Trước đó, Lisa cũng từng gây chú ý khi chia sẻ về một thách thức khác mà cô gặp phải trong bộ phim tài liệu nà. Cô cho biết trong văn hóa K-pop, mức độ nổi tiếng của một thần tượng có thể sụt giảm nếu bị paparazzi chụp được bằng chứng về chuyện hẹn hò.

Always Lalisa sẽ ra mắt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) vào ngày 11 tháng 9. Bộ phim tài liệu này dự kiến sẽ khởi chiếu tại các rạp trên toàn cầu - bao gồm cả các rạp IMAX – vào ngày 12 tháng 10, đồng thời cũng sẽ có mặt trên YouTube Premium.