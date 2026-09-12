SOOBIN chưa thể vượt Sơn Tùng, Mỹ Tâm

Để vượt qua những cột mốc của Sơn Tùng M-TP và Mỹ Tâm là bài toán không dễ với SOOBIN.

Ngày 10/9, SOOBIN chính thức công chiếu bộ phim SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ và truyền thông. Sau thành công của 3 đêm concert SOOBIN Live Concert: All-Rounder và SOOBIN Live Concert: All-Rounder The Final, SOOBIN cùng ê-kíp chính thức đưa concert lên màn ảnh rộng, mang những khoảnh khắc đáng nhớ từ sân khấu đến gần hơn với khán giả.

Ngày 10/9, SOOBIN chính thức công chiếu bộ phim SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ

Ngay sau khi phim ra mắt, tác phẩm lập tức đạt được thành tích đáng chú ý. Cụ thể, trong ngày đầu khởi chiếu, có thời điểm phim của SOOBIN chính thức vươn lên vị trí Top 1 phòng vé phim Việt tại Việt Nam. Theo thống kê từ Box Office Vietnam - đơn vị chuyên theo dõi và thống kê dữ liệu phòng vé tại Việt Nam, cập nhật doanh thu, số vé bán ra, số suất chiếu và thứ hạng của các bộ phim theo từng thời điểm, kết thúc ngày đầu tiên, SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder ghi nhận doanh thu 1,061 tỷ đồng, với 19.920 vé được bán ra.

Phim concert của SOOBIn dẫn đầu doanh thu phòng vé và đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng trong ngày đầu ra mắt

Thành tích này ngay lập tức thu hút sự quan tâm khi một bộ phim concert tiếp tục nhận được sự chú ý và yêu thích lớn từ khán giả. Những con số trong ngày đầu công chiếu cho thấy sức hút của SOOBIN sau chuỗi concert All-Rounder, đồng thời phần nào phản ánh sự quan tâm của người hâm mộ dành cho dự án lần này.

Từ thành công của các đêm concert trước đó đến việc đưa chương trình lên màn ảnh rộng, SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder đang tiếp tục tạo được dấu ấn đáng chú ý ngay trong những ngày đầu ra rạp.

Doanh thu phim cocnert của SOOBIN sau 2 ngày ra rạp

Sau 2 ngày công chiếu, tính đến trưa ngày 12/9, phim concert SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder đã cán mốc 4,206 tỷ đồng (dữ liệu từ Box Office Vietnam) cho thấy sức hút đáng kể của bộ phim cũng như sự quan tâm lớn từ khán giả dành cho dự án.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào thực tế doanh thu phòng vé ngày đầu tiên, SOOBIN vẫn đang đứng sau Sơn Tùng M-TP. Năm 2020, Sơn Tùng M-TP ra mắt Sky Tour Movie, bộ phim tài liệu âm nhạc ghi lại hành trình của nam ca sĩ trong Sky Tour 2019, với những màn trình diễn trên sân khấu cùng các khoảnh khắc hậu trường, qua đó tái hiện không khí của một trong những tour diễn quy mô lớn của anh.

Sky Tour Movie ra mắt năm 2020 của Sơn Tùng M-TP có doanh thu ngày đầu lên đến gần 2,9 tỷ đồng

Ở thời điểm Sơn Tùng M-TP ra mắt Sky Tour Movie vào năm 2020, phim concert vẫn là một hình thức khá mới tại Việt Nam, chưa có nhiều nghệ sĩ thực hiện và đưa một tour diễn lên màn ảnh rộng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của Sky Tour Movie khi đó tạo cảm giác mới mẻ, khơi gợi sự tò mò và thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Yếu tố mới lạ này cũng góp phần giúp bộ phim nhanh chóng tạo được hiệu ứng đáng chú ý ngay khi ra mắt.

Ngay trong ngày đầu ra mắt, Sky Tour Movie của Sơn Tùng M-TP đạt cao hơn đáng kể so với con số 1,061 tỷ đồng mà SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder ghi nhận trong ngày đầu công chiếu. Trước đó, phim của Sơn Tùng cũng bán được 10.000 vé đặt trước chỉ sau 48 giờ mở bán online, tạo kỷ lục đáng chú ý đối với dòng phim tài liệu âm nhạc tại Việt Nam thời điểm đó.

Sau 10 ngày công chiếu, Sky Tour Movie khép lại đợt chiếu với tổng doanh thu khoảng 11,5 tỷ đồng

Trong ba ngày cuối tuần đầu tiên, Sky Tour Movie thu khoảng 5,8 tỷ đồng, vươn lên dẫn đầu phòng vé và trở thành phim tài liệu âm nhạc có doanh thu mở màn cao nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Sau 10 ngày công chiếu, Sky Tour Movie khép lại đợt chiếu với tổng doanh thu khoảng 11,5 tỷ đồng.

Một cái tên sừng sỏ khác trên thị trường phim concert cũng từng tạo được thành tích đáng nể khi ra mắt chính là Mỹ Tâm với Tri Âm The Movie: Người Giữ Thời Gian. Ra mắt vào tháng 4/2023, bộ phim tài liệu ghi lại hành trình Mỹ Tâm cùng ê-kíp chuẩn bị cho hai đêm diễn Tri Âm tại TP.HCM và Hà Nội, đồng thời đưa vào những câu chuyện, khoảnh khắc đời thường và những chia sẻ của nữ ca sĩ về hành trình hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Chỉ sau 9 ngày phát hành, Người Giữ Thời Gian của Mỹ Tâm đã thu về hơn 12,3 tỷ đồng

Mỹ Tâm cũng là một trường hợp đặc biệt khi cô vốn là một trong những nghệ sĩ có độ nhận diện và lượng khán giả rất lớn tại Việt Nam. Vì vậy, khi Tri Âm The Movie: Người Giữ Thời Gian ra mắt, việc bộ phim nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng cũng có phần thuận lợi hơn nhờ sức hút và vị thế mà Mỹ Tâm đã xây dựng qua nhiều năm hoạt động.

Ngay sau khi công chiếu, Tri Âm The Movie: Người Giữ Thời Gian nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Sau 3 ngày, phim đạt hơn 3,6 tỷ đồng và đến ngày thứ 5 đã cán mốc 4,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ sau 9 ngày phát hành, tác phẩm đã thu về hơn 12,3 tỷ đồng, với hơn 140.000 khán giả ra rạp.

Việc vượt qua thành tích của Mỹ Tâm là một thử thách lớn đối với SOOBIN

Ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định SOOBIN đã vượt qua thành tích của Mỹ Tâm. Dù có tốc độ mở màn đáng chú ý, All-Rounder vẫn cần tiếp tục duy trì sức hút trong những ngày tới nếu muốn chạm tới cột mốc doanh thu mà Người Giữ Thời Gian từng thiết lập. Đây cũng là thử thách lớn đối với SOOBIN khi anh đang bước vào cuộc đua với những tên tuổi từng tạo dấu ấn mạnh ở mảng phim concert.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng thị trường phim concert tại Việt Nam vẫn chưa phải một sân chơi dễ dàng đối với các nghệ sĩ. Trường hợp Hoàng Thùy Linh là một ví dụ. Vietnamese Concert Film: Chúng Ta Là Người Việt Nam của Hoàng Thùy Linh ra mắt ngày 14/3/2025 nhưng không tạo được hiệu ứng phòng vé mạnh. Sau khoảng 2 tuần công chiếu, bộ phim chỉ thu về 207 triệu đồng, theo thống kê từ Box Office Vietnam.

Vietnamese Concert Film: Chúng Ta Là Người Việt Nam của Hoàng Thùy Linh có doanh thu phòng vé ảm đạm

Thành tích này cho thấy việc đưa một concert lên màn ảnh rộng chưa đồng nghĩa với việc chắc chắn tạo được doanh thu lớn. Sức hút của nghệ sĩ, mức độ quan tâm của khán giả đối với concert, thời điểm phát hành và cách bộ phim tiếp cận người xem đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phòng vé. Vì vậy, với All-Rounder, việc SOOBIN đạt hơn 4,2 tỷ đồng chỉ sau 2 ngày là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh phim concert tại Việt Nam vẫn chưa phải dòng phim dễ dàng tạo doanh thu cao.

Từ nội dung sản phẩm cho đến việc xuất chiếu cũng ở mức giới hạn, có thể nhận thấy mục đích của SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder dường như không đặt nặng vào việc khai thác doanh thu phòng vé

Câu chuyện của SOOBIN Live Concert Movie: All-Rounder cũng có những điểm khác biệt khi mục đích của bộ phim dường như không đặt nặng vào việc khai thác doanh thu phòng vé. Về nội dung, tác phẩm chủ yếu tái hiện và recap lại các màn trình diễn trong chuỗi concert All-Rounder, xen kẽ một số đoạn cắt ghi lại những chia sẻ, tâm sự của SOOBIN. Bộ phim không hé lộ quá nhiều tư liệu mới về quá trình chuẩn bị, hậu trường hay những câu chuyện phía sau sân khấu như một số phim tài liệu âm nhạc khác.

Bên cạnh đó, số lượng suất chiếu của phim cũng tương đối giới hạn. Trong ngày đầu tiên, All-Rounder có 42 suất chiếu, đồng thời chỉ được công chiếu trong khoảng 2 tuần. Với thời gian và quy mô phát hành như vậy, bộ phim khó có thể được xem là một dự án được xây dựng chủ yếu để tối đa hóa doanh thu phòng vé.

All-Rounder giống một món quà dành cho người hâm mộ sau chuỗi concert thành công của SOOBIN

Thay vào đó, All-Rounder Movie giống một món quà dành cho người hâm mộ sau chuỗi concert thành công của SOOBIN. Việc đưa những màn trình diễn lên màn ảnh rộng giúp khán giả có cơ hội sống lại không khí của các đêm concert, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của All-Rounder dưới một hình thức khác. Chính vì vậy, bên cạnh câu chuyện doanh thu, All-Rounder có thể được xem là cách SOOBIN kéo dài trải nghiệm từ concert đến màn ảnh rộng, giúp những khán giả yêu thích chương trình có thêm cơ hội thưởng thức lại các màn trình diễn sau khi chuỗi đêm diễn đã kết thúc.

Ảnh: FBNV