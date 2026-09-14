Concert Say Hi PlayHits là không cần thiết

Sau khi diễn ra, concert Say Hi PlayHits đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều

Tối 13/9, concert Say Hi PlayHits tổ chức tại TP.HCM, quy tụ hàng nghìn khán giả cùng dàn nghệ sĩ được giới thiệu đến từ Vũ trụ Say Hi, bao gồm Quang Hùng MasterD, B Ray, CONGB, buitruonglinh, Sơn.K, TEZ, Jaysonlei, hooligan... Tuy nhiên, sau khi concert diễn ra, nhiều ý kiến bày tỏ sự thất vọng về chương trình đã tràn ngập trên mạng xã hội.

Tối 13/9, concert Say Hi PlayHits tổ chức tại TP.HCM quy tụ hàng nghìn khán giả cùng dàn nghệ sĩ được giới thiệu đến từ Vũ trụ Say Hi

Được giới thiệu là một đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo từ Vũ trụ Say Hi, Say Hi PlayHits mang đến loạt tiết mục trải dài trong nhiều màu sắc âm nhạc. Mỗi nghệ sĩ có phần trình diễn riêng, bên cạnh một số màn kết hợp và những ca khúc quen thuộc từng tạo dấu ấn qua Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi như Dẫu Có Đến Đâu, Nỡ Lòng Đồng Ý,AAA, Thế Giới Của Anh, Secrect,...Những bài hát quen thuộc được trình diễn lại theo hình thức sân khấu trực tiếp, trong khi một số tiết mục có phần phối khí mới từ live band. Đây cũng là dịp để nhiều nghệ sĩ thuộc hai chương trình Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi cùng xuất hiện trong một đêm diễn, tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ đội hình của Vũ trụ Say Hi.

Sau khi concert diễn ra có rất nhiều khán giả trên mạng xã hội bày tỏ sự không hài lòng về chất lượng chương trình, đặc biệt là cách xây dựng nội dung và lựa chọn tiết mục

Tuy nhiên, sau khi concert diễn ra có rất nhiều khán giả trên mạng xã hội bày tỏ sự không hài lòng về chất lượng chương trình, đặc biệt là cách xây dựng nội dung và lựa chọn tiết mục. Không ít người cho rằng chính việc chương trình quy tụ số lượng lớn nghệ sĩ từ Vũ trụ Say Hi đã khiến họ đặt kỳ vọng cao vào đêm diễn. Khán giả chờ đợi một sân khấu quy mô, nơi những ca khúc quen thuộc được làm mới, các nghệ sĩ có nhiều màn kết hợp và những đội hình từng được yêu thích có dịp tái hợp.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại khiến nhiều khán giả hụt hẫng. Setlist là điểm gây tranh luận nhiều nhất khi hàng loạt ca khúc được mong chờ lại vắng bóng. Những bài từng được hint như Gã Săn Mồi, Sớm Muộn Thì, Hào Quang, 50 Cuộc Gọi Nhỡ... cuối cùng cũng không xuất hiện. Trong khi đó, phần lớn nghệ sĩ có set diễn riêng, khiến khán giả kỳ vọng vào những màn kết hợp giữa các gương mặt quen thuộc của Vũ trụ Say Hi nhưng lại không được đáp ứng như mong đợi.

Setlist là điểm gây tranh luận nhiều nhất khi hàng loạt ca khúc được mong chờ lại vắng bóng

Bên cạnh đó, số lượng màn kết hợp cũng được cho là chưa tương xứng với kỳ vọng. Nhiều người mong chờ những màn tái hợp đội hình cũ, mashup hoặc các sân khấu đặc biệt giữa những nghệ sĩ từng tạo dấu ấn trong Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi. Thay vào đó, việc mỗi nghệ sĩ chủ yếu có set diễn riêng khiến một bộ phận khán giả cảm thấy chương trình giống nhiều sân khấu solo ghép lại hơn là một concert chung. Với một line-up lớn, khán giả kỳ vọng mỗi nghệ sĩ không chỉ có đất diễn riêng mà còn tạo được những khoảnh khắc đặc biệt chỉ có thể xuất hiện tại Say Hi PlayHits.

Ngoài phần nội dung, trải nghiệm của khán giả tại địa điểm tổ chức cũng được đề cập. Thời tiết không thuận lợi, cùng một số bất tiện trong quá trình theo dõi chương trình, khiến nhiều người cho rằng trải nghiệm tổng thể chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho concert quy tụ dàn nghệ sĩ từ Vũ trụ Say Hi. Đáng chú ý, bên cạnh những tranh luận về setlist, một bộ phận khán giả còn cho rằng quy mô tổ chức của Say Hi PlayHits chưa thực sự cần thiết nếu nội dung chưa đủ sức đáp ứng kỳ vọng. Việc quy tụ đông nghệ sĩ, tổ chức một concert riêng nhưng phần lớn vẫn là các set diễn cá nhân khiến nhiều người đặt câu hỏi về giá trị mà chương trình mang lại so với những sân khấu Say Hi trước đó.

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Say Hi PlayHits vẫn có những điểm được khán giả ghi nhận

Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, Say Hi PlayHits vẫn có những điểm được khán giả ghi nhận. Một số người cho rằng các nghệ sĩ đã mang đến phần trình diễn khá tốt, đặc biệt ở khả năng hát live và làm chủ sân khấu. Nhiều tiết mục giữ được năng lượng ổn định dù phải kết hợp cả hát và vũ đạo, trong khi phần giao lưu cũng giúp không khí concert gần gũi hơn.

Live band cũng là một điểm được khán giả nhắc đến. Việc những ca khúc quen thuộc được chơi trực tiếp thay vì chỉ sử dụng bản phối có sẵn tạo cảm giác khác biệt khi thưởng thức tại concert. Một số bài hát vì thế được làm mới về phần nhạc, mang đến màu sắc khác so với phiên bản từng xuất hiện trong các chương trình Say Hi. Hiện tại, những tranh luận và phản ứng trái chiều xoay quanh Say Hi PlayHits vẫn tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Một số tiết mục nhóm trong chương trình được biểu diễn tại concert:

Tiết mục Dẫu Có Đến Đâu

Rynlee, B Ray và Cody Nam Võ trong tiết mục Nỡ Lòng Đồng Ý