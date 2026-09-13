"Lisa mà ca hát thì đã không được ra mắt cùng BLACKPINK"

Lisa bị chê hát dở là có nguyên nhân.

Always Lalisa vừa có buổi world premiere tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026 vào ngày 11/9 theo giờ địa phương. Bộ phim tài liệu do Sue Kim đạo diễn, theo chân Lisa trong giai đoạn cô bước ra khỏi “đế chế” YG để theo đuổi sự nghiệp solo, diễn xuất và xây dựng sự nghiệp riêng.

Always Lalisa vừa chính thức có buổi world premiere tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026

Một trong những chi tiết được bàn luận nhiều nhất xoay quanh thời điểm Lisa còn là thực tập sinh tại YG. Theo những chia sẻ trong phim, Lisa từng tự quay video hát một ca khúc của Bruno Mars cho kỳ đánh giá cuối tháng. Phần thể hiện của em út BLACKPINK nhận được phản hồi tích cực từ huấn luyện viên thanh nhạc.

Tuy nhiên, một mentor tại YG lại khuyên Lisa nên tập trung vào rap thay vì vocal khiến cô nàng mất tự tin vào khả năng ca hát trong một thời gian dài. Lisa cho biết phải đến giai đoạn BLACKPINK tạm ngừng hoạt động khoảng một năm, cô mới từng bước lấy lại sự tự tin về giọng hát và bắt đầu khám phá nhiều hơn những khả năng mà trước đây chưa có cơ hội theo đuổi.

Trong phim Always Lalisa, Lisa cho biết khi thành lập công ty riêng, cô mới được tự do làm điều mình muốn, đặc biệt là phần ca hát khi từng không được đánh giá cao ở YG

Lời chia sẻ này của Lisa trong bộ phim nhanh chóng làm dấy lên nhiều bình luận trái chiều trên MXH. Nhiều người cho rằng việc một thực tập sinh được công ty định hướng vào vị trí phù hợp với đội hình nhóm là điều dễ hiểu. Không ít bình luận cho rằng YG thực tế đã đưa ra một lựa chọn hợp lý.

BLACKPINK vốn có những thành viên sở hữu thế mạnh vocal nổi bật như Rosé trong khi Lisa có màu sắc rap và trình diễn phù hợp với đội hình nhóm. Một số ý kiến khẳng định, việc công ty định vị Lisa ở vị trí rapper có thể xem là một quyết định nghề nghiệp thay vì hành động “ép” cô từ bỏ đam mê. Nếu như tập trung vào hát thì rất có thể Lisa sẽ không thể debut cùng BLACKPINK.

Có ý kiến khẳng định, nếu thời gian thực tập sinh Lisa chỉ tập trung vào ca hát thì đã không thể debut cùng BLACKPINK

Hay như có ý kiến khác thậm chí cho rằng nếu Lisa muốn tự do thử nghiệm vocal, rap hay singer-songwriter thì việc cô đang hoạt động solo hiện nay đã cho phép điều đó. Do đó, họ đặt câu hỏi liệu những chia sẻ trong phim có đang vô tình khiến YG và hệ thống Kpop trở thành bên chịu trách nhiệm cho những tiếc nuối trong quá khứ của Lisa hay không. Dẫu vậy, cũng có ý kiến phản bác cho rằng Lisa chỉ đang kể lại một trải nghiệm đã ảnh hưởng đến sự tự tin của mình trong nhiều năm và không có ý đổ lỗi cho YG.

Lisa vốn gây tranh cãi về kỹ năng hát live

Những bình luận nhận định Lisa phù hợp với rap hơn vocal cũng hoàn toàn có lý do. Sau khi rời YG và bắt đầu đẩy mạnh hoạt động solo, Lisa đã nhiều lần thử sức với những phần hát đòi hỏi nhiều hơn về khả năng thanh nhạc, song kết quả trên sân khấu vẫn tạo ra không ít tranh luận.

Một số bình luận trái chiều:

- Thành công nhờ chính hệ thống đó mà giờ lại chỉ nói rằng tất cả thành công đều là thành quả của riêng bản thân, đúng kiểu tư duy của người nước ngoài. Fan thì chắc chỉ biết cảm ơn vì cô ấy không “đào tẩu” thôi.

- Chẳng phải vì rap có lợi thế hơn vocal khi xét khả năng được debut nên người ta mới bảo cô tập trung vào rap sao?

- Tôi nghĩ mấy điều này nói ra cũng chẳng có gì quá đáng mà.

- Lisa hợp với rap hơn. Tôi thấy công ty định vị vị trí cho cô ta khá đúng. Còn về vocal thì tôi không cảm thấy giọng cô ta có gì đặc biệt. Chuyện tình cảm thì hình như cô ta vẫn hẹn hò khá ổn mà, có ai cấm đâu.

- Nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã làm tất cả những gì mình muốn rồi mà. Hay ý là cô ấy muốn làm những điều đó sớm hơn?

- Tôi chẳng thấy có chút nào là cô ấy đang công kích Kpop cả, sao mọi người phản ứng thế.. Lisa đang phàn nàn về YG chứ không phải Kpop mà? Với lại trong mấy năm xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác, BLACKPINK đã phải hứng chịu biết bao nhiêu lời chửi bới, nên nếu cô ấy chẳng có gì bất mãn với YG thì tôi mới thấy lạ.

- Tôi không nói họ đã không cực khổ trong những năm làm thực tập sinh và idol. Chắc chắn là rất vất vả. Nhưng tôi chưa từng thấy ai thừa nhận rằng chính những điều đó cũng là một phần giúp họ có thể thành công. Họ chỉ nhấn mạnh rằng mình đã phải chịu đựng hệ thống Hàn Quốc khắc nghiệt như thế nào, còn bản thân thì vẫn là một người giỏi giang, tự mình trưởng thành và thành công bất chấp nghịch cảnh.

- Nếu lúc đó mà ca hát thì có lẽ Lisa đã không thể debut cùng BLACKPINK.

- Cô ấy muốn hát nhưng bị bắt chuyển sang rap nên mất tự tin, xét từ góc nhìn của bản thân thì đó chẳng phải sự thật sao? Ở cấp độ nhóm, có thành viên khác có khả năng vocal tốt hơn Lisa, nên cũng chẳng có lý do gì để công ty nhất quyết đẩy Lisa làm vocal khi năng lực tương đối kém hơn. Còn từ góc nhìn của Lisa, cô ấy cũng muốn thử hát nhưng không có cơ hội nên tiếc nuối và mất tự tin. Thực tế cũng có nhiều trường hợp idol muốn hát nhưng vì năng lực chưa đủ nên thời gian đầu không có nhiều phần vocal, sau đó luyện tập nâng cao kỹ năng rồi mới giành được nhiều phần hát hơn mà.

- Vâng, hóa ra “gian khổ” là thế này đấy.

- Những chuyện khác thì tôi còn nghĩ “à, ra vậy”, nhưng việc YG cho cô ấy tập trung vào rap thì tôi thấy đó là một lựa chọn khá đúng... Trong nhóm vốn đã có thành viên có vocal tốt rồi... Với idol K-pop thì trước hết phải trở thành một mảnh ghép phù hợp với đội hình đã, nên giờ khi hoạt động solo, cô ấy muốn thử phần vocal mà trước đây mình muốn làm thì cứ làm thôi.

- Tôi lại thấy công ty đã làm khá tốt phần việc của họ, từ việc định vị vị trí cho cô ấy cho đến quản lý hình ảnh đều ổn. Còn nếu muốn sống cuộc đời bình thường ở tuổi 20 như những gì bài viết nói, chẳng phải ngay từ đầu đừng chọn nghề nghệ sĩ, đặc biệt là idol thì hơn sao?

Sau khi tách khỏi YG, Lisa tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu quốc tế, liên tục bị "soi" hát nhép. Thậm chí, từng bị truyền thông Anh Quốc gọi thẳng là "nữ hoàng hát nhép" vì sự cố ở Citizen Global Festival 2024. Tại Coachella 2025, bên cạnh phần trình diễn được đánh giá cao về hình ảnh và khả năng làm chủ sân khấu, giọng hát của em út BLACKPINK lại trở thành điểm gây tranh cãi khi lộ rõ những đoạn hụt hơi, bỏ câu hoặc để phần nhạc nền lấn át giọng thật. Riêng Dream và Moonlit Floor - hai ca khúc thiên về vocal hơn cũng khiến cô nàng nhận về những ý kiến trái chiều về độ ổn định khi hát live.

Sân khấu Moonlit Floor của Lisa tại Global Citizen Festival 2024 khiến cô gặp khủng hoảng hát live

Các tranh cãi xoay quanh kỹ năng thanh nhạc của Lisa càng khiến chia sẻ của cô thu hút bình luận trái chiều. Không ít người cho rằng vì YG không cho Lisa có cơ hội phát triển vocal nên mới phát sinh vấn đề sau khi solo. Nhưng đa số đều nhận định, ở vị trí mentor chuyên nghiệp, việc Lisa được định hướng theo rap từ đầu đã cho thấy tiềm năng vocal của nữ thần tượng vốn khó cạnh tranh. Đến cuối cùng, nhờ việc được debut cùng BLACKPINK, Lisa mới có cơ hội nổi tiếng toàn cầu.

Tại Coachella 2025, Lisa được đánh giá visual đẹp, sân khấu bùng nổ nhưng giọng hát live nhận về nhiều chỉ trích

Ngoài ra, Lisa cũng trực tiếp đề cập là đoạn video từ thời thực tập sinh khi từng hát rap có chứa N-word và sau này trở thành nguồn cơn tranh cãi lớn. Trong Always Lalisa, nữ idol giải thích thời điểm đó cô còn rất trẻ, mới từ Thái Lan sang Hàn Quốc và tiếng Anh chưa phải ngôn ngữ mẹ đẻ. Vì được yêu cầu thực hiện một ca khúc rap, cô đã hát theo phần lời nhưng chưa hiểu đầy đủ lịch sử và mức độ nghiêm trọng của từ ngữ này. Sau khi trưởng thành và chủ động tìm hiểu, Lisa cho biết cô đã hiểu rõ ý nghĩa cũng như bối cảnh của N-word và khẳng định sẽ không sử dụng từ này nữa.

Theo những nội dung được chia sẻ tại buổi công chiếu, phía LLOUD từng muốn đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm đó YG được cho là không đồng ý vì lo tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, nhất là khi Lisa đã phải nhận rất nhiều chỉ trích và cả những lời đe dọa. Chi tiết này cũng khiến câu chuyện về mức độ kiểm soát của YG đối với Lisa trở thành chủ đề tranh luận.

Lisa lần đầu nói về tranh cãi rap N-word thời thực tập sinh trong Always Lalisa

Always Lalisa cũng cho khán giả thấy được một khía cạnh rất khác của nữ idol toàn cầu Lisa khi cô chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống cá nhân. Cô bày tỏ mong muốn được sống một cuộc đời đời thường hơn trong tương lai như yêu đương, kết hôn, có con và hy vọng người hâm mộ sẽ không thất vọng nếu một ngày cô lựa chọn cuộc sống như vậy. Bên cạnh đó, Lisa mong muốn được cha dắt tay bước vào lễ đường. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe hiện tại của cha khiến cô lo rằng khoảnh khắc ấy có thể không xảy ra như cô từng hình dung.

Cho đến thời điểm hiện tại, Always Lalisa mới chỉ vừa ra mắt tại Toronto nhưng những chia sẻ của Lisa trong bộ phim đã nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Bộ phim dự kiến có đợt phát hành rạp và IMAX toàn cầu từ 12/10/2026, trước khi lên YouTube Premium vào cuối năm. Với những gì đã được hé lộ sau buổi công chiếu đầu tiên, bộ phim được dự đoán sẽ còn tạo thêm nhiều cuộc tranh luận khi đến gần ngày phát hành rộng rãi.