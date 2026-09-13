Nam ca sĩ chạy tour quân đội khắp cả nước phải dừng hoạt động vì bị thương nghiêm trọng

1 thông báo của nam ca sĩ khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Hoshi (SEVENTEEN) khiến người hâm mộ lo lắng khi thông báo bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước (ACL) trong lúc luyện tập cho hoạt động biểu diễn của quân đội. Với một thần tượng được xem là linh hồn của nhóm, "cỗ máy nhảy" kỹ năng hàng đầu Kpop, chấn thương ở đầu gối là vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt khi anh vốn gắn liền với những màn trình diễn có cường độ vận động cao.

Ngày 12/9, Hoshi thông báo trên nền tảng giao lưu với người hâm mộ Weverse rằng anh bị chấn thương đầu gối trong lúc tập luyện cùng đội biểu diễn Lục quân

Ngày 12/9, Hoshi thông báo trên nền tảng giao lưu với người hâm mộ Weverse rằng anh bị chấn thương đầu gối trong lúc tập luyện cùng đội biểu diễn Lục quân. Sau khi kiểm tra, nam thần tượng được chẩn đoán đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước. Hoshi cho biết anh sẽ phải phẫu thuật và dành thời gian tiếp theo để điều trị, hồi phục, đồng nghĩa với việc không thể tham gia những sân khấu quân đội đã lên lịch.

"Đây là những sân khấu mà tôi cũng rất mong đợi và đã chăm chỉ chuẩn bị, nên tôi rất tiếc vì không thể cùng mọi người tham gia", Hoshi chia sẻ, đồng thời xin lỗi người hâm mộ vì phải vắng mặt. Anh cũng trấn an CARAT rằng sẽ tập trung điều trị để sớm trở lại với trạng thái khỏe mạnh.

Hoshi hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Lục quân

Hoshi hiện đang thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Lục quân. Sau khi nhập ngũ vào tháng 9/2025, anh được điều chuyển vào Đội biểu diễn Taekwondo của Lục quân sau khi đơn vị này được thành lập vào đầu năm 2026. Từ đây, nam thần tượng tiếp tục duy trì công việc biểu diễn theo một cách đặc biệt: thay vì những sân khấu Kpop cùng SEVENTEEN, anh xuất hiện trong các chương trình và sự kiện của quân đội trên nhiều địa điểm khác nhau. Hoshi cùng đội đi lưu diễn khắp Hàn Quốc, thậm chí ra cả nước ngoài.

Hoshi từng gây chú ý khi xuất hiện với tư cách binh nhất Kwon Soonyoung trong video giới thiệu Đội biểu diễn Taekwondo của Lục quân. Đội được thành lập vào tháng 1/2026, kết hợp Taekwondo với các động tác trình diễn nhằm phục vụ những sự kiện của quân đội.

Trong thời gian qua, Hoshi đã cùng đội tham gia nhiều sân khấu, chương trình biểu diễn quy mô lớn của quân đội. Báo chí Hàn Quốc liên tục ghi nhận anh xuất hiện trong các hoạt động biểu diễn tại những sự kiện thể thao, văn hóa. Đến tháng 10, Hoshi dự kiến tiếp tục tham gia các hoạt động thuộc Ground Forces Festival tại Gyeryongdae, Chungcheongnam-do. Tuy nhiên, chấn thương ACL khiến toàn bộ kế hoạch biểu diễn sắp tới của anh phải tạm dừng.

Hoshi phát huy thế mạnh trình diễn trong quân ngũ

Việc phải dừng biểu diễn vì chấn thương đặc biệt gây lo lắng bởi Hoshi không chỉ là một thành viên SEVENTEEN có khả năng nhảy tốt. Anh là trưởng nhóm Performance Team, một trong những nhân tố giữ vai trò quan trọng trong việc định hình bản sắc trình diễn của nhóm. Hoshi tham gia sâu vào quá trình xây dựng vũ đạo, cách dàn dựng sân khấu và thường xuyên đảm nhận những phần trình diễn đòi hỏi sức bền, kỹ thuật cũng như khả năng kiểm soát cơ thể cao.

Từ những năm đầu của SEVENTEEN, Hoshi đã cùng Performance Team tạo nên dấu ấn riêng bằng những màn trình diễn đồng đều, phức tạp và giàu tính sân khấu. Anh cũng là thành viên của BSS cùng Seungkwan và DK, đồng thời có nhiều hoạt động âm nhạc riêng, qua đó xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ nổi bật về performance bên cạnh vai trò thành viên nhóm.

Hoshi là linh hồn trình diễn của SEVENTEEN

Chính vì vậy, chấn thương ACL lần này không chỉ khiến Hoshi bỏ lỡ một số sân khấu quân đội. Với một performer thường xuyên sử dụng đôi chân và đầu gối trong những động tác mạnh, việc phải phẫu thuật rồi trải qua quá trình phục hồi và tập luyện trở lại chắc chắn là vấn đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Truyền thông Hàn Quốc cũng lưu ý rằng quá trình trở lại với những hoạt động vận động cường độ cao sau chấn thương dây chằng chéo trước thường cần thời gian hồi phục và tái luyện tập đáng kể.

SEVENTEEN hiện tại đang trong quãng nghỉ vì các thành viên nhập ngũ, Hoshi là người hoạt động năng nộ nhất dù đang ở trong quân đội

Hoshi nhập ngũ ngày 16/9/2025 và dự kiến xuất ngũ ngày 15/3/2027. Hiện Hoshi sẽ phải tạm gác những màn trình diễn để tập trung cho ca phẫu thuật và quá trình hồi phục. Nam thần tượng cũng nhắn nhủ người hâm mộ tiếp tục ủng hộ Đội biểu diễn Taekwondo và đội biểu diễn Lục quân có Woozi tham gia trong những sân khấu sắp tới.