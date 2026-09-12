Thêm 2 nghệ sĩ rời Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Lại thêm 2 cái tên sáng giá rời cuộc chơi.

Tối 12/9, tập 11 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức lên sóng, khép lại Công diễn 4 với chủ đề văn hoá truyền thống. Ở tập này, các liên minh bước vào Vòng đấu 2. Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ gồm Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will mang âm hưởng văn hóa Tày vào sân khấu qua tiết mục Thạch Sanh, kết hợp hát Then, đàn tính cùng không khí lễ hội. Đáng chú ý, Hoàng Dũng có màn trình diễn cùng mẹ, khiến ai nấy cảm động.

Hoàng Dũng, Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will mang âm hưởng văn hóa Tày vào sân khấu qua tiết mục Thạch Sanh

Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn với Đông Hùng, K.O, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, OSAD, Cheng, Thuận Nguyễn và Hà An Huy mang đến Tiếng ru cội nguồn. Tiết mục lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ, kết hợp hát ru Bắc Bộ, chất liệu chèo với hiphop/trap, qua đó truyền tải thông điệp về nguồn cội và hai tiếng “đồng bào”.

Đông Hùng, K.O, Duy Khánh, Toki Thành Thỏ, OSAD, Cheng, Thuận Nguyễn và Hà An Huy mang đến Tiếng ru cội nguồn

Trong khi đó, Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng khai thác câu chuyện Thánh Gióng trong Trên Đất Mình. Tiết mục kết hợp Lý đất giồng, cải lương, Đờn ca tài tử cùng nhiều nhạc cụ truyền thống Nam Bộ, tạo nên màu sắc riêng giữa ba sân khấu Công diễn 4.

Tiết mục Trên Đất Mình

Ở vòng đấu đặc biệt, Hoàng Tôn, Will và OSAD cùng trình diễn Đại Khải Hoàn trên Sân khấu Dũng sĩ. Sau phần thi, OSAD giành chiến thắng với 1.330 điểm, trở thành Anh Tài Dũng sĩ và nắm quyền bảo vệ một thành viên trong trường hợp liên minh của anh rơi vào diện nguy hiểm. Jun Phạm cũng tiếp tục được trao danh hiệu Chiến tướng tại Công diễn 4.

Ở vòng đấu đặc biệt, Hoàng Tôn, Will và OSAD cùng trình diễn Đại Khải Hoàn

Kết quả chung cuộc, Liên minh Quý Tử - Bềnh Bồng đứng đầu với 5.520 điểm và bảo toàn toàn bộ thành viên. Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ xếp thứ hai với 5.170 điểm, trong khi Liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn đứng thứ ba với 5.160 điểm.

Do OSAD thuộc liên minh xếp thứ ba, quyền bảo vệ của Anh Tài Dũng sĩ chỉ được áp dụng cho thành viên có điểm hỏa lực cao hơn trong nhóm có nguy cơ bị loại. Sau khi kết quả được công bố tại Mật thất lửa, Tùng Mint và Toki Thành Thỏ chính thức nói lời chia tay với chương trình.

Tùng Mint bị loại

Tùng Mint là một trong những thành viên của Liên minh Hợp Lực - Rực Rỡ phải dừng bước sau Công diễn 4. Việc anh ra về khiến các thành viên trong liên minh tiếc nuối, đặc biệt là Will. Will oà khóc nức nở khi nhận tin Tùng Mint phải ra về.

Will oà khóc nức nở khi nhận tin Tùng Mint phải ra về

Ở liên minh Nguyên Tố - Mỹ Mãn, Toki Thành Thỏ cũng khép lại hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Sau nhiều vòng đấu, anh giữ hình ảnh một thành viên vui vẻ, vô tư và nhận được sự động viên từ các đồng đội trước khi rời chương trình.

Toki Thành Thỏ cũng phải nói lời chia tay

Như vậy, Công diễn 4 không chỉ đánh dấu màn chia tay của Tùng Mint và Toki Thành Thỏ mà còn đưa cuộc chơi tiến gần hơn đến những vòng đấu cuối cùng. Ba liên minh cũng đã hoàn tất một chặng tranh tài với các tiết mục khai thác hát Then, chèo, cải lương, Đờn ca tài tử và nhiều chất liệu dân gian trên sân khấu đương đại.