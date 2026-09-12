Bức tranh đa văn hóa mãn nhãn tại Festival Thăng Long 2026: Tùng Dương thăng hoa, kết nối dàn nghệ sĩ Việt và bạn bè quốc tế

Tùng Dương cùng dàn nghệ sĩ Việt Nam và bạn bè quốc tế tạo nên một đêm khai mạc đa sắc tại Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II.

Tối 11/9, tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026 chính thức diễn ra với chủ đề Dòng Chảy Di Sản - Heritage Flow. Chương trình mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài từ ngày 11-20/9 tại nhiều không gian văn hóa, di sản tiêu biểu của Thủ đô. Bên cạnh những chất liệu truyền thống của Hà Nội, đêm khai mạc còn tạo điểm nhấn bằng sự góp mặt của các nghệ sĩ trong nước cùng những đoàn nghệ thuật đến từ nhiều vùng miền và quốc gia.

Lễ khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II diễn ra với chủ đề Dòng Chảy Di Sản - Heritage Flow

Đêm khai mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nghệ thuật khác nhau như NSND Thanh Hoài, NSƯT Văn Ty, NSƯT Văn Khuê, Tùng Dương, ca nương Kiều Anh, Nguyễn Ngọc Anh, Ngô Lan Hương, nhóm Oplus, Quách Mai Thy, Yến Thy, Phùng Thanh Huyền, Ram C cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên trong nước và quốc tế.

Đêm khai mạc gồm 3 chương: Đánh Thức Di Sản - Thắp Sáng Ngọn Lửa Di Sản mở màn bằng AR tái hiện Đoan Môn; Giao Lộ Di Sản khắc họa văn hóa Thăng Long - Hà Nội; và Giao Thoa Đa Sắc với các đoàn nghệ thuật trong nước, quốc tế.

Tùng Dương mở màn lễ khai mạc

Mở màn phần biểu diễn, Tùng Dương mang đến màu sắc riêng với phong thái trình diễn đặc trưng. Sự xuất hiện của nam ca sĩ góp thêm màu sắc đương đại cho một chương trình vốn được xây dựng trên nền tảng di sản. Với nguồn năng lượng mạnh mẽ và cách thể hiện giàu cảm xúc, Tùng Dương tạo điểm nhấn ngay từ những phút đầu của đêm khai mạc.

Tùng Dương mang đến màn trình diễn ấn tượng

Nam ca sĩ trở thành một trong những điểm nối giữa chất liệu văn hóa truyền thống và cách thể hiện hiện đại, phù hợp với tinh thần "Liên tục - Thích nghi - Kết nối" của Festival.

Âm hưởng văn hóa Ấn Độ được mang lên sân khấu khai mạc

Một trong những điểm đáng chú ý của Festival năm nay là việc mở rộng giao lưu quốc tế. Festival lần thứ II có sự góp mặt của các đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ quốc tế tạo nên một không gian giao thoa, trong đó văn hóa Việt Nam được đặt cạnh những màu sắc nghệ thuật đặc trưng của nhiều quốc gia.

Sự góp mặt của nghệ sĩ quốc tế không chỉ mở rộng màu sắc âm nhạc mà còn góp phần thể hiện tinh thần "Giao thoa Đa sắc" của Festival

Âm hưởng văn hóa Ấn Độ trở thành một điểm chạm đáng chú ý trong tổng thể chương trình. Sự góp mặt của nghệ sĩ quốc tế không chỉ mở rộng màu sắc âm nhạc mà còn góp phần thể hiện tinh thần "Giao thoa Đa sắc" của Festival. Đây cũng là cách chương trình đưa câu chuyện di sản ra khỏi phạm vi của một không gian văn hóa đơn nhất, hướng tới sự kết nối giữa nhiều nền văn hóa.

Sân khấu Festival còn gây chú ý với tiết mục kết hợp giữa beatbox và đàn shamisen từ nhóm nhạc Someolinez

Bên cạnh âm hưởng văn hóa Ấn Độ, sân khấu Festival còn gây chú ý với tiết mục kết hợp giữa beatbox và đàn shamisen từ nhóm nhạc Someolinez. Sự kết hợp giữa âm thanh beatbox hiện đại với nhạc cụ truyền thống Nhật Bản tạo nên một màu sắc trình diễn khác biệt, đồng thời mang đến sự bất ngờ cho khán giả.

Sự kết hợp giữa âm thanh beatbox hiện đại với nhạc cụ truyền thống Nhật Bản tạo nên một màu sắc trình diễn khác biệt, đồng thời mang đến sự bất ngờ cho khán giả

So với Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ I, chương trình năm nay mở rộng đáng kể về quy mô và độ đa dạng vùng miền, quốc tế. Ngoài lực lượng nghệ sĩ chủ nhà, các đoàn nghệ thuật từ Huế, Điện Biên, Đắk Lắk, TP.HCM cùng các đoàn quốc tế đã tạo nên bức tranh văn hóa vô cùng đa dạng. Sân khấu thực cảnh tại Hoàng thành Thăng Long cũng được kết hợp với 3D Mapping, AR, sàn xoay, bàn nâng, laser mapping, âm thanh, ánh sáng và màn hình LED.

Ngoài lực lượng nghệ sĩ chủ nhà, các đoàn nghệ thuật từ Huế, Điện Biên, Đắk Lắk, TP.HCM cùng các đoàn quốc tế đã tạo nên bức tranh văn hóa vô cùng đa dạng

Từ màn mở đầu của Tùng Dương, âm hưởng văn hóa Ấn Độ đến màn kết hợp beatbox với shamisen của Someolinez, đêm khai mạc cho thấy một hướng tiếp cận mới: đưa di sản bước vào dòng chảy đương đại bằng âm nhạc, công nghệ và sự giao lưu giữa nhiều nền văn hóa. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên màu sắc riêng cho Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II, năm 2026.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II chính thức trở lại với chủ đề "Dòng chảy di sản - Heritage Flow", được định vị như một IP văn hóa với câu chuyện xuyên suốt. Festival Thăng Long 2026 hướng tới kết nối di sản, nghệ thuật và sáng tạo để cùng hòa chung một dòng chảy, từng bước trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia và vươn ra quốc tế. Chuỗi các sự kiện trong festival xoay quanh ba lớp kết nối: Di sản quá khứ - Nghệ thuật hiện tại - Sáng tạo tương lai, diễn ra từ 11 - 20/9/2026 tại nhiều không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Bảo tàng Hà Nội và làng gốm Bát Tràng.



