Mừng cho ca sĩ Hoài Lâm

Sau những thăng trầm, Hoài Lâm đang đón nhận nhiều tín hiệu tích cực trong cuộc sống và sự nghiệp.

Thông tin Hoài Lâm sắp kết hôn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi nam ca sĩ vừa hé lộ loạt ảnh cưới. Trong những khung hình được chia sẻ, Hoài Lâm xuất hiện bảnh bao trong trang phục chú rể, sánh đôi bên cô dâu xinh xắn. Động thái của nam ca sĩ lập tức gây chú ý trên khắp mạng xã hội, đặc biệt sau một thời gian anh khá kín tiếng về chuyện đời tư. Nhiều khán giả đã để lại bình luận chúc mừng Hoài Lâm, bày tỏ sự vui mừng trước tin vui mới của nam ca sĩ.

Hình ảnh cưới được Hoài Lâm chia sẻ trên trang cá nhân

Việc Hoài Lâm kết hôn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Sau những lời chúc mừng dành cho nam ca sĩ, nhìn lại thời gian gần đây có thể thấy cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của Hoài Lâm cũng xuất hiện không ít thay đổi. Trước đó, vào tháng 7, Hoài Lâm từng gây chú ý khi bất ngờ đổi nghệ danh sang Tlam. Đây không phải lần đầu nam ca sĩ khiến thị trường nhạc Việt xôn xao vì chuyện tên tuổi. Trước đó, anh từng lần lượt sử dụng các nghệ danh Young LuuLi, Yun Tulo và Nguyễn Tuấn Lộc.

Thời gian gần đây có thể thấy cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của Hoài Lâm cũng xuất hiện không ít thay đổi

Mỗi lần Hoài Lâm thay đổi, khán giả lại đặt câu hỏi liệu nam ca sĩ có đang muốn “đập đi xây lại” hình ảnh của mình hay không. Tuy nhiên, thực tế Hoài Lâm từng cho biết việc thay đổi nghệ danh gắn với từng dự án, trong khi cái tên Hoài Lâm vẫn được duy trì song song.

Thời gian gần đây Hoài Lâm cũng có nhiều hoạt động nghệ thuật trở lại

Bên cạnh những thay đổi về tên gọi, thời gian gần đây Hoài Lâm cũng có nhiều hoạt động nghệ thuật trở lại. Nam ca sĩ duy trì việc đi diễn tại các show, đêm diễn phòng trà và các liveshow, đồng thời đăng tải nhiều video clip biểu diễn lên kênh YouTube cá nhân. Những hoạt động này cho thấy giọng ca Hoa Nở Không Màu đang từng bước trở lại với nhịp làm nghề quen thuộc sau một thời gian dài khá im ắng.

Cha Yêu Con ( Quỷ Bắt Hồn OST) - Hoài Lâm

Cũng vào tháng 7 năm nay, Hoài Lâm còn góp giọng trong nhạc phim Quỷ Bắt Hồn với ca khúc Cha Yêu Con. Việc tham gia một dự án nhạc phim cũng có thể xem là một hoạt động nghệ thuật đáng chú ý của nam ca sĩ sau quãng thời gian dài. Cùng với việc trở lại sân khấu, liên tục xuất hiện qua các video biểu diễn và thử nghiệm những hướng đi mới, Hoài Lâm đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực hơn trong chặng đường hiện tại.

ăm 2014, khi tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen và giành giải Quán quân, Hoài Lâm sau đó vụt sáng thành tên tuổi được đông đảo khán giả yêu thích

Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, sinh năm 1995 tại Vĩnh Long. Năm 2014, khi tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen và giành giải Quán quân, Hoài Lâm sau đó vụt sáng thành tên tuổi được đông đảo khán giả yêu thích. Cuối năm 2014, Hoài Lâm ra mắt ca khúc Như Những Phút Ban Đầu và nhanh chóng được khán giả đón nhận. Ca khúc này cũn trở thành bản hit lớn đầu tay trong sự nghiệp của Hoài Lâm.

Từ năm 2017, những vấn đề trong đời tư và sức khỏe khiến anh dần rời xa sân khấu. Cuối năm 2018, nam ca sĩ tuyên bố tạm ngừng ca hát trong 2 năm và trở về quê

Sau đó, Hoài Lâm hoạt động khá sôi nổi, đắt show trong và ngoài nước, đồng thời thử sức với điện ảnh qua Quý Tử Bất Đắc Dĩ và Tía Tui Là Cao Thủ. Nhưng sau quãng thời gian được kỳ vọng, sự nghiệp của Hoài Lâm lại có một khoảng ngắt đáng kể. Từ năm 2017, những vấn đề trong đời tư và sức khỏe khiến anh dần rời xa sân khấu. Cuối năm 2018, nam ca sĩ tuyên bố tạm ngừng ca hát trong 2 năm và trở về quê.

Hoa Nở Không Màu - bản hit đình đám của Hoài Lâm

Đến năm 2020, Hoài Lâm bất ngờ trở lại với Hoa Nở Không Màu. Ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng lan tỏa mạnh mẽ vàđạt 100 triệu lượt xem sau khoảng 3 tháng. Cùng năm, Buồn Làm Chi Em Ơi được ra mắt đưa tên tuổi anh trở lại mạnh mẽ sau thời gian dài vắng bóng.

Nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến Hoài Lâm có những thay đổi tích cực trong cuộc sống sau nhiều năm thăng trầm

Từ năm 2023 đến nay, anh vẫn đi diễn tại các phòng trà, sân khấu, đồng thời đăng tải những video biểu diễn và phát hành sản phẩm trên YouTube cá nhân. Những động thái này cho thấy Hoài Lâm đang từng bước trở lại với âm nhạc sau quãng thời gian dài nhiều biến động. Bên cạnh những lời chúc phúc dành cho nam ca sĩ, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ niềm vui khi chứng kiến Hoài Lâm có những thay đổi tích cực trong cuộc sống sau nhiều năm thăng trầm.

Ảnh: FBNV