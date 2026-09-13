Nam ca sĩ ở nước ngoài diễn show 10 khán giả, về Việt Nam được cả MXH tìm kiếm

Từng chật vật tìm kiếm chỗ đứng tại quê nhà, mỹ nam ngoại quốc vụt sáng thành hiện tượng MXH Việt.

Mới đây, đoạn clip ghi lại những chia sẻ của IVAN tại Tinh Hà Say Hi lan truyền mạnh mẽ trên các mạng xã hội, hé lộ những góc khuất ít ai biết về chặng đường làm nghề đầy trắc trở của nam ca sĩ.

Đoạn clip chia sẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm của IVAN

Khi được hỏi về thành tựu lớn nhất tại chương trình, IVAN xúc động trải lòng về khoảng thời gian chật vật tại quê nhà Malaysia. Anh thổ lộ bản thân từng trải qua nhiều tháng liền biểu diễn trên những sân khấu trống không khán giả, nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn 10 đến 20 người xem. Dù vậy, tình yêu thuần khiết với âm nhạc vẫn níu giữ anh cùng các đồng đội tiếp tục cống hiến.

IVAN tiết lộ từng trải qua nhiều tháng liền biểu diễn trên những sân khấu trống không khán giả, nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn 10 đến 20 người xem

Đứng trên đại sân khấu Việt Nam và được làm việc cùng dàn nghệ sĩ tài năng là điều IVAN coi như một "phép màu". Nhiều người hâm mộ không khỏi xúc động trước sự kiên trì của chàng trai sinh năm 2001, đồng thời tin rằng hành trình tại Việt Nam chính là đòn bẩy đưa anh bước lên những sân khấu quy mô hơn nữa như SVĐ Mỹ Đình trong tương lai.

IVAN là nghệ sĩ người Malaysia gốc Hoa

Trước khi trở thành cái tên "gây bão" trên bảng xếp hạng thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội Việt Nam, IVAN (tên thật là Chen Ming Xuan), mang quốc tịch Malaysia gốc Hoa, sinh ra và lớn lên tại Johor Bahru. Ngay từ nhỏ, anh đã bộc lộ năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm khi thành thạo cả piano lẫn guitar điện. Không chỉ dành nhiều năm rèn luyện ca hát và vũ đạo chuyên nghiệp trước khi trở thành thực tập sinh của Yuxiao Media, IVAN còn sở hữu khả năng ngoại ngữ ấn tượng khi thông thạo 3 ngôn ngữ: tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Mã Lai.

Năm 2024, IVAN từng là gương mặt gây chú ý tại chương trình sống còn đình đám Starlight Boys (Hàn Quốc)

Năm 2024, IVAN từng là gương mặt gây chú ý tại chương trình sống còn đình đám Starlight Boys (Hàn Quốc). Với chiều cao lý tưởng 1m77, chất giọng sáng, khả năng xử lý vocal ổn định cùng thần thái sân khấu tự tin, anh nhanh chóng sở hữu lượng fan riêng. Dù không thể tiến vào đội hình ra mắt cuối cùng, IVAN vẫn để lại dấu ấn đậm nét nhờ tài năng và visual sáng.Trên các diễn đàn K-pop, sự đa tài cùng trải nghiệm thực tập sinh đa quốc gia từng khiến netizen đặt nghi vấn về gia thế khủng của anh, ưu ái dành tặng nam ca sĩ danh xưng "thiếu gia Malaysia".

Cuối tháng 5/2026, thông tin IVAN chính thức góp mặt trong dàn 30 Anh Trai của Tinh Hà Say Hi mùa đầu tiên đã bùng nổ khắp các trang mạng xã hội

Cuối tháng 5/2026, thông tin IVAN chính thức góp mặt trong dàn 30 Anh Trai của Tinh Hà Say Hi mùa đầu tiên đã bùng nổ khắp các trang mạng xã hội. Việc một nam ca sĩ ngoại quốc xuất hiện tại một chương trình âm nhạc thực tế Việt Nam không chỉ là điều bất ngờ lớn mà còn đặt ra nghi vấn: Liệu một nghệ sĩ nước ngoài có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ để ghi dấu ấn?

IVAN từng hài hước tiết lộ khi lần đầu nhận được tin nhắn mời tham gia chương trình từ ban tổ chức Việt Nam, anh từng ngỡ đây là một… "trò lừa đảo qua mạng"

Hài hước hơn, nam ca sĩ sau đó mới hé lộ một bí mật đáng yêu: khi lần đầu nhận được tin nhắn mời tham gia chương trình từ ban tổ chức Việt Nam, anh từng ngỡ đây là một… "trò lừa đảo qua mạng". Dám bước ra khỏi vùng an toàn để bắt đầu lại tại một thị trường hoàn toàn mới, IVAN đã chứng minh lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn ngay từ những đêm diễn đầu tiên.

Ở Live Stage 1, anh kết hợp cùng Wren Evans, CAPTAIN BOY và Thể Thiên trong bản ballad đầy cảm xúc Im Đợi Người Anh Thương. Đây là lần đầu tiên IVAN thử thách bản thân khi hát trọn vẹn một ca khúc bằng tiếng Việt trên sóng truyền hình quốc gia. Dù ngôn ngữ là rào cản lớn, phát âm rõ ràng, tròn vành rõ chữ cùng chất giọng sáng, giàu cảm xúc của IVAN đã khiến dàn cố vấn lẫn khán giả phải trầm ồ ngạc nhiên.

IVAN có nhiều tiết mục bùng nổ tại Tinh Hà Say Hi

Bước sang Live Stage 2, IVAN tiếp tục thừa thắng xông lên với tiết mục Có Gì Đâu Mà Cay. Lần này, anh lột xác hoàn toàn với hình ảnh cá tính, thần thái trình diễn làm chủ sân khấu cực tốt. Ca khúc nhanh chóng càn quét mạng xã hội, leo thẳng lên Top Trending YouTube và trở thành một trong những phần trình diễn được thảo luận nhiều nhất mùa giải.

Bên cạnh tư duy âm nhạc chuyên nghiệp, IVAN còn tạo nên cơn sốt nhờ gu thời trang đa dạng và "sức hút trái ngược" vô cùng đặc biệt.Khi khoác lên mình những bộ vest sang trọng hay trang phục concept lịch lãm, anh mang dáng vẻ của một quý ông trưởng thành.

Khi khoác lên mình những bộ vest sang trọng hay trang phục concept lịch lãm, anh mang dáng vẻ của một quý ông trưởng thành

Ngược lại, trong các khoảnh khắc hậu trường hay ảnh tập luyện với áo ba lỗ đơn giản, nam nghệ sĩ lại khoe trọn thân hình săn chắc

Ngược lại, trong các khoảnh khắc hậu trường hay ảnh tập luyện với áo ba lỗ đơn giản, nam nghệ sĩ lại khoe trọn thân hình săn chắc cùng cơ bụng chuẩn chỉnh. Sự kết hợp giữa gương mặt thư sinh, hiền lành và body quyến rũ đã giúp IVAN nhận về danh xưng đầy hóm hỉnh từ các fan Việt: "mặt học sinh nhưng body phụ huynh".

Thế nhưng, điều giữ chân khán giả ở lại với IVAN lâu nhất không chỉ nằm ở ngoại hình. Đó chính là sự chân thành và tinh thần học hỏi không ngừng. Dù ngôn ngữ bất đồng, anh luôn chủ động mang theo sổ tay, tích cực học từ vựng tiếng Việt mỗi ngày và tận dụng mọi cơ hội để giao tiếp với các Anh Trai khác. Từ những cái ôm ấm áp đến những trò đùa tinh nghịch đằng sau hậu trường, IVAN đã xóa bỏ hoàn toàn rào cản quốc tịch để hòa nhập trọn vẹn vào đại gia đình Tinh Hà Say Hi.

Điều giữ chân khán giả ở lại với IVAN lâu nhất không chỉ nằm ở ngoại hình. Đó chính là sự chân thành và tinh thần học hỏi không ngừng

Ngày trước thềm chung kết, tại vòng đối đầu gay cấn, IVAN cùng JSOL, Sơn.K, HYO và producer Softest Hard mang đến sân khấu Giải Cứu Thế Giới. Tuy nhiên, trước đối thủ CODY NAM VÕ, nam ca sĩ Malaysia đành phải gác lại hành trình tại chương trình.

Dù trước đó cố giữ tinh thần lạc quan với ước nguyện hài hước "được ra về thật đẹp trai", IVAN vẫn không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc chia tay đồng đội. Ôm chặt nam nghệ sĩ, MC Trấn Thành xúc động nhắn nhủ: "Nó đã đủ với em rồi, cảm ơn vì đã có mặt ở đây, Tinh Hà Say Hi"

Hành trình của IVAN tại Tinh Hà Say Hi có thể đã dừng lại, nhưng chặng đường âm nhạc của IVAN chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa

Hành trình của IVAN tại Tinh Hà Say Hi có thể đã dừng lại, nhưng chặng đường âm nhạc của anh chắc chắn chỉ mới bắt đầu. Tình cảm nồng nhiệt, sự ủng hộ chân thành từ khán giả Việt Nam sẽ trở thành hành trang vô giá, tiếp thêm sức mạnh để "thiếu gia Malaysia" tiếp tục vươn xa và tỏa sáng hơn nữa trên bản đồ âm nhạc quốc tế trong tương lai.

Ảnh: FBNV/IG