Việt Nam có ca sĩ “bố bỉm sữa" vợ đẹp con ngoan vạn người mê, vừa xuất hiện diện mạo cực khác lạ

Sau thời gian dài tập trung cho gia đình, nam ca sĩ cũng quyết định làm điều này.

Tối 12/9, Gin Tuấn Kiệt chính thức ra mắt MV Quên Người Từng Quen, đánh dấu màn trở lại âm nhạc sau khoảng thời gian dài nam ca sĩ dành nhiều ưu tiên cho gia đình. Đây cũng là sản phẩm được Gin chuẩn bị dài hơi nhất từ trước đến nay, từ phần âm nhạc đến hình ảnh, cho thấy một cách tiếp cận trưởng thành hơn của nam ca sĩ với nghệ thuật.

MV Quên Người Từng Quen - Gin Tuấn Kiệt

Quên Người Từng Quen là ca khúc ballad đương đại kết hợp rap melody, mang màu sắc khác biệt so với những sản phẩm trước đây của Gin. Nếu từng quen thuộc với hình ảnh một chàng trai hát những bản tình ca buồn, lần này nam ca sĩ muốn thể hiện một màu sắc “đời” và trưởng thành hơn. Ca khúc do nhạc sĩ trẻ Thiện Hưng sáng tác, bắt đầu từ bản demo Gin nhận được vào năm 2025 và trải qua nhiều lần thu âm, chỉnh sửa trước khi hoàn thiện.

Những thước phim đậm chất điện ảnh trong MV Quên Người Từng Quen

MV Quên Người Từng Quen được xây dựng theo phong cách cinematic, xoay quanh câu chuyện của một người đàn ông sau chia tay vẫn mắc kẹt trong những ảo ảnh về người yêu và ký ức hạnh phúc. Hư ảo và thực tại liên tục đan xen, tạo nên những chuyển đổi về không gian, màu sắc và cảm xúc. Qua đó, Gin Tuấn Kiệt có cơ hội phát huy khả năng diễn xuất khi liên tục chuyển đổi giữa những trạng thái đối lập, từ níu giữ, day dứt đến đối diện với sự vắng mặt của người cũ và học cách buông bỏ.

Chi tiết máy bay giấy được cài cắm xuyên suốt MV

Một chi tiết xuyên suốt MV là hình ảnh chiếc máy bay giấy, ban đầu gắn với những ký ức đẹp và những điều nhân vật muốn gửi đến người mình yêu, sau đó trở thành dấu mốc cho khoảnh khắc anh chấp nhận để mối quan hệ rời khỏi cuộc đời. Đây cũng là lần đầu Gin Tuấn Kiệt hợp tác với đạo diễn Kiên Ứng, cùng Antiantiart phát triển phần hình ảnh theo hướng điện ảnh và chú trọng storytelling. Sự kết hợp này giúp Quên Người Từng Quen tạo nên một diện mạo mới, đồng thời cho thấy Gin Tuấn Kiệt đang ngày càng chú trọng hơn vào tư duy hình ảnh và cách kể chuyện trong âm nhạc.

Trước khi trở lại với Quên Người Từng Quen, Gin Tuấn Kiệt là gương mặt quen thuộc của Vbiz

Trước khi trở lại với Quên Người Từng Quen, Gin Tuấn Kiệt là gương mặt quen thuộc của Vbiz, đã có nhiều năm hoạt động ở cả âm nhạc và diễn xuất. Sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điển trai cùng khả năng ca hát, Gin sớm được khán giả chú ý khi còn khá trẻ.

Trong âm nhạc, anh từng ghi dấu với những ca khúc như Không Thể Yêu Ai Được Nữa, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Lâu Rồi Sao Vẫn Chưa Quên, Yêu Anh Sẽ Tốt Mà, Yêu Một Người Sau Anh hay Kẻ May Mắn. Những sáng tác mang màu sắc tình cảm, dễ nghe cũng góp phần định hình hình ảnh Gin Tuấn Kiệt trong những năm đầu theo đuổi con đường ca hát.

Bên cạnh ca hát, Gin Tuấn Kiệt còn có nhiều năm gắn bó với phim ảnh

Bên cạnh ca hát, Gin Tuấn Kiệt còn có nhiều năm gắn bó với phim ảnh. Anh được khán giả biết đến rộng rãi qua Gia Đình Là Số 1, sau đó góp mặt trong nhiều bộ phim như Sút, 100 Ngày Bên Em, 1990, Sui Gia Hay Xui Gia... Những vai diễn này giúp Gin duy trì hình ảnh quen thuộc trên màn ảnh, trong khi các hoạt động âm nhạc và gameshow cũng góp phần giữ độ phủ của nam nghệ sĩ.

Năm 2024, anh tham gia Anh Trai Say Hi và để lại nhiều dấu ấn với khán giả

Năm 2024, anh tham gia Anh Trai Say Hi, cùng dàn nghệ sĩ trẻ trải qua nhiều vòng thi và thử sức với những màu sắc âm nhạc khác nhau. Trong chương trình, Gin Tuấn Kiệt để lại nhiều dấu ấn với các tiết mục như I.C.O.N, Don’t Care, You Had Me At Hello và Ngân Nga. Trong số đó, Ngân Nga là một trong những tiết mục mà Gin Tuấn Kiệt để lại nhiều dấu ấn nhất khi kết hợp với Isaac, HURRYKNG, Negav và Vũ Thảo My, mang đến một màu sắc khác so với hình ảnh quen thuộc của anh trước đó.

Chuyện tình với Puka cũng là một phần được khán giả quan tâm trong hành trình của Gin Tuấn Kiệt

Chuyện tình với Puka cũng là một phần được khán giả quan tâm trong hành trình của Gin Tuấn Kiệt. Cả hai quen nhau và giữ kín chuyện tình cảm trong một thời gian dài, đến năm 2023 mới công khai rồi tổ chức đám cưới vào cuối năm. Trước khi về chung một nhà, Gin Tuấn Kiệt và Puka từng nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong các sản phẩm âm nhạc.

Đáng chú ý nhất là EP Thơ gồm Em Này, Cục Vợ Ơi, Lấy Anh Nha và Người Yêu Thơ. Những ca khúc này đều gắn với câu chuyện tình cảm của cả hai và từng lọt Top Trending Music của YouTube, khiến chuyện tình Gin - Puka càng được khán giả chú ý.

Sau khi lập gia đình và đón con gái đầu lòng vào năm 2025, Gin Tuấn Kiệt được chú ý nhiều hơn với hình ảnh một ông bố bỉm sữa

Sau khi lập gia đình và đón con gái đầu lòng vào năm 2025, Gin Tuấn Kiệt được chú ý nhiều hơn với hình ảnh một ông bố bỉm sữa. Nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con, từ chăm em bé, làm việc nhà đến đồng hành cùng Puka. Anh từng cho biết hai vợ chồng chủ động sắp xếp lại công việc để có thêm thời gian dành cho con, đồng thời chia sẻ việc chăm sóc gia đình thay vì để một người đảm nhận tất cả.

Quên Người Từng Quen vì thế không chỉ là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại, mà còn mang đến một hình ảnh Gin Tuấn Kiệt trưởng thành, mới lạ hơn

Hình ảnh Gin Tuấn Kiệt vừa điển trai trên sân khấu, vừa xắn tay chăm vợ, chăm con và vun vén tổ ấm vì thế nhận được nhiều thiện cảm. Sau khoảng thời gian ưu tiên cho tổ ấm, Quên Người Từng Quen vì thế không chỉ là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại, mà còn mang đến một hình ảnh Gin Tuấn Kiệt trưởng thành, mới lạ hơn.

Ảnh: FBNV