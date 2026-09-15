AMEE có đỏ mà không có thơm

AMEE lại một lần nữa gây tranh cãi.

Sự xuất hiện của AMEE tại concert Say Hi PlayHits vào tối 13/9, nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Đây là một trong những lần hiếm hoi nữ ca sĩ trở lại sân khấu sau khoảng thời gian gần như vắng bóng trước truyền thông. Tuy nhiên, bên cạnh những phản ứng dành cho màn tái xuất, AMEE cũng nhận về không ít ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

AMEE đang gây tranh cãi trên mạng xã hội sau màn tái xuất tại concert Say Hi PlayHits

Sau khi xuất hiện trên sân khấu trong tiết mục Chờ Anh Về cùng B Ray tại concert Say Hi PlayHits, trên mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện nhiều đoạn clip fancam ghi lại phần trình diễn của AMEE tại sự kiện. Màn tái xuất của nữ ca sĩ nhận về nhiều ý kiến tiêu cực. Sau một thời gian khá dài gần như không xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ được nhận xét vẫn giữ nhan sắc xinh đẹp, dễ thương, thậm chí còn nổi bật qua những khoảnh khắc được ghi lại bằng camera thường.

AMEE cùng B Ray biểu diễn tại concert

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về ngoại hình, màn thể hiện của AMEE lại gây tranh luận về giọng hát. Một số khán giả trực tiếp tham dự concert nhận xét nữ ca sĩ ngoài đời rất xinh đẹp nhưng hát yếu, thậm chí có lúc hát nhép một câu cũng không trọn vẹn. Trên mạng xã hội, những nhận xét về khả năng hát live của AMEE xuất hiện dưới nhiều đoạn fancam được khán giả ghi lại tại sự kiện. Bên cạnh những người cho rằng đây có thể chỉ là vấn đề âm thanh tại địa điểm tổ chức, không ít khán giả trực tiếp xem concert vẫn bày tỏ sự thất vọng với phần thể hiện của nữ ca sĩ. Đặc biệt, khi đứng chung sân khấu với B Ray, sự khác biệt trong cách trình diễn càng được một số khán giả chú ý, khi nam rapper được nhận xét là chủ động và thể hiện phần live rõ ràng hơn.

Rất nhiều ý kiến trái chiều về AMEE xuất hiện trên mạng xã hội

Bên cạnh giọng hát, phần giao lưu của AMEE cũng trở thành một điểm được bàn luận. Một số khán giả cho rằng nữ ca sĩ tỏ ra khá rụt rè khi đứng trước đám đông. Trong những khoảnh khắc giao lưu, cô thường cúi mặt, nhìn xuống phía dưới hoặc phản ứng khá dè dặt thay vì chủ động hướng sự chú ý về phía khán giả. Cách nói chuyện của AMEE cũng được nhận xét là nhỏ và có phần lí nhí, khiến người xem tại concert khó nghe rõ cô đang chia sẻ điều gì.

Đáng chú ý, khi B Ray chủ động đặt câu hỏi và tương tác với AMEE, nữ ca sĩ được nhận xét có phần bối rối, phản ứng khá ngại ngùng. Điều này khiến một bộ phận khán giả cho rằng AMEE chưa thực sự thoải mái khi giao lưu trên sân khấu, đặc biệt trong một sự kiện có đông người theo dõi. Một số bình luận thậm chí nhận xét cô chưa tạo được sự kết nối cần thiết với khán giả và còn thiếu năng lượng ở phần giao lưu.

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng sự nhẹ nhàng, ngại ngùng vốn là hình ảnh quen thuộc của AMEE

Dù vậy, cũng có ý kiến cho rằng sự nhẹ nhàng, ngại ngùng vốn là hình ảnh quen thuộc của AMEE. Một số khán giả cho rằng không nên chỉ dựa vào cách giao lưu ít năng lượng để đánh giá khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, việc AMEE hiếm xuất hiện trước công chúng trong thời gian dài khiến màn tái xuất tại Say Hi PlayHits nhận được sự chú ý lớn, đồng thời những hạn chế trong phần hát live và giao lưu cũng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội.

Khả năng hát live của AMEE đã là chủ đề gây tranh luận từ những năm đầu sự nghiệp

Thực tế, khả năng hát live của AMEE đã là chủ đề gây tranh luận từ những năm đầu sự nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn cô hoạt động sôi nổi dưới trướng ST.319. Giọng hát của nữ ca sĩ nhiều lần bị nhận xét mỏng, yếu và thiếu lực, trong khi một số màn trình diễn bị cho là chưa ổn định, có đoạn hụt hơi, chênh phô hoặc bị phần nhạc nền lấn át. Điều này khiến khoảng cách giữa chất giọng trong các bản thu và khả năng thể hiện trực tiếp của AMEE trở thành vấn đề được khán giả nhắc đến nhiều.

Sân khấu hát live gây tranh cãi của AMEE vào tháng 3/2025

Gần nhất, sân khấu vào tháng 3/2025 tiếp tục khiến câu chuyện này được bàn tán. Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy AMEE có những đoạn không hát trọn câu, thậm chí bỏ phần hát để thực hiện động tác trình diễn. Phần thể hiện bị nhận xét thiếu năng lượng và chưa đủ thuyết phục, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều về khả năng hát live cũng như sự đầu tư của nữ ca sĩ cho sân khấu.

Không chỉ giọng hát, phong cách và thái độ trình diễn của AMEE cũng từng là điểm gây tranh luận. Một số khán giả cho rằng cô chưa thật sự chủ động khi đứng trên sân khấu, từ cách giao lưu, tương tác cho đến năng lượng trong lúc biểu diễn. Những nhận xét này tạo ra sự đối lập với hình ảnh AMEE vốn được yêu thích nhờ nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào, phong cách nữ tính và hình tượng “công chúa Vpop”.

Không chỉ giọng hát, phong cách và thái độ trình diễn của AMEE cũng từng là điểm gây tranh luận

Chính vì thế, màn trình diễn tại Say Hi PlayHits tiếp tục gây tranh cãi, khi nhiều khán giả cho rằng AMEE vẫn chưa khắc phục được những hạn chế từng xuất hiện trong các sân khấu trước đây. Phần hát bị nhận xét thiếu lực, không ổn định, trong khi một số khoảnh khắc còn làm dấy lên nghi vấn về việc sử dụng hát nhép. Không chỉ vậy, cách giao lưu của nữ ca sĩ cũng khiến khán giả chưa hài lòng khi cô nói khá nhỏ, ít tương tác và chưa cho thấy sự chủ động trong việc kết nối với đám đông.

Nhiều khán giả cho rằng, nữ ca sĩ hiện chỉ còn giữ được lợi thế về nhan sắc, trong khi những yếu tố từng tạo nên sức hút trên sân khấu lại ngày càng mờ nhạt, “có đỏ mà không có thơm”

Đặc biệt, điều khiến nhiều người thất vọng là AMEE chưa thể hiện được nguồn năng lượng và sự nhiệt huyết thường thấy ở một nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu lớn. Từ những phản ứng này, một số khán giả cho rằng sau thời gian dài ít hoạt động, AMEE dường như vẫn chưa có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng trình diễn. Thậm chí, có ý kiến nhận xét nữ ca sĩ hiện chỉ còn giữ được lợi thế về nhan sắc, trong khi những yếu tố từng tạo nên sức hút trên sân khấu lại ngày càng mờ nhạt, “có đỏ mà không có thơm”.

Chính vì vậy, màn kết hợp cùng B Ray trong Chờ Anh Về tại Say Hi PlayHits tối 13/9 càng nhận được nhiều sự chú ý. Đây là một trong những lần hiếm hoi AMEE xuất hiện trở lại trên sân khấu trước đông đảo khán giả sau thời gian dài ít hoạt động. Sự trở lại vừa khiến người hâm mộ thích thú vì được gặp lại nữ ca sĩ, vừa kéo theo những tranh luận từng xuất hiện trong quá khứ về giọng hát live, phong thái trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu của cô.

Khán giả ngày càng đặt nhiều câu hỏi về hướng đi tiếp theo của AMEE sau khi rời ST.319

Đáng chú ý, sự im ắng của AMEE trong thời gian dài càng khiến câu chuyện trở nên khó đoán. Sau khi rời ST.319, nữ ca sĩ không còn duy trì tần suất hoạt động dày đặc như giai đoạn trước, đồng thời cũng ít xuất hiện trên sân khấu, sự kiện hay giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới. Nếu trước đây các hoạt động của AMEE thường có sự định hướng và đồng hành từ ST.319, thì sau khi rời công ty hình ảnh của cô trong thị trường âm nhạc trở nên mờ nhạt. Vì vậy, sau màn tái xuất tại Say Hi PlayHits, khán giả ngày càng đặt nhiều câu hỏi về hướng đi tiếp theo của AMEE, đặc biệt là liệu nữ ca sĩ có trở lại hoạt động âm nhạc một cách nghiêm túc hay tiếp tục duy trì sự im ắng như thời gian qua.

Ảnh: FBNV/ cap màn hình