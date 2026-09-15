Đã tìm ra người thay thế Hari Won trong lòng Trấn Thành

Ngoài Hari Won, đây là người duy nhất được Trấn Thành làm điều này.

Mới đây, một đoạn video ghép hai khoảnh khắc cách nhau tận 11 năm giữa nam MC với vợ Hari Won và với anh trai Jaysonlei bất ngờ viral trên Threads, khiến ai xem qua cũng phải bật cười vì độ trùng hợp hài hước.

Đoạn video ghép hai khoảnh khắc khiến ai xem qua cũng phải bật cười trên Threads

Trấn Thành vừa an ủi hết mình thì Jaysonlei "mượn vai" quẹt nước mũi

Ngược dòng thời gian, khoảnh khắc đầu tiên diễn ra trên sân khấu Ơn Giời, Cậu Đây Rồi! vào 11 năm trước. Khi ấy Hari Won hóa thân thành cô bác sĩ thực tập, kỳ thực là nhân tình trong một mối tình vụng trộm với nhân vật do Trấn Thành thủ vai. Giữa hàng loạt thử thách hóc búa mà “người yêu” liên tục gài bẫy, phân đoạn được chú ý nhiều nhất chính là lúc cô bị trét bánh kem thẳng vào mặt. Dù rơm rớm nước mắt, Hari Won vẫn xử lý tình huống cực kỳ duyên dáng, thản nhiên lau sạch khuôn mặt dính đầy kem lên chiếc áo blouse của Trấn Thành. Nam MC lúc đó chỉ biết cười trừ, cam chịu trong bất lực. Chính sự thông minh, hồn nhiên và lém lỉnh ấy đã giúp Hari Won ẵm trọn chiếc cúp chiến thắng của tập thi hôm đó.

Khoảnh khắc Hari Won lém lỉnh lau sạch khuôn mặt dính đầy kem lên áo của Trấn Thành vào 11 năm trước

11 năm sau, kịch bản đó bỗng lặp lại một lần nữa với một gương mặt hoàn toàn khác. Trong một tập của Tinh Hà Say Hi, giữa lúc Trấn Thành và Jaysonlei đang có màn tâm sự đầy cảm xúc, nam ca sĩ bật khóc nức nở và được Trấn Thành đứng cạnh an ủi, ôm vai. Đang lúc cao trào nghẹn ngào, Jaysonlei tiện tay lau mặt lên thẳng áo của đàn anh. Pha xử lý quá đỗi thân thiện này khiến Trấn Thành không kịp trở tay, đôi mắt đảo liên hồi vì bất ngờ nhưng thực chất không có ý xấu. Chính tương tác này lại nhanh chóng viral và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Đang lúc cao trào nghẹn ngào, Jaysonlei tiện tay lau mặt lên thẳng áo của đàn anh

Ngay khi đoạn video so sánh được đăng tải, cộng đồng mạng đã có vô số bình luận hài hước. Nhiều người nhận xét sự tương tác giữa Trấn Thành và Jaysonlei chẳng khác nào cảnh cha con thân thiết.

Nhiều người nhận xét sự tương tác giữa Trấn Thành và Jaysonlei chẳng khác nào cảnh cha con thân thiết

Nổi bật hơn cả là bình luận đùa rằng, 11 năm trước, khi bị vợ “táy máy” ngay trên sóng truyền hình, Trấn Thành chẳng dám phản ứng gì; còn 11 năm sau, khi “con trai” lặp lại y hệt hành động ấy, nam MC cũng chỉ biết âm thầm chịu trận vì sợ càng phản ứng thì đối phương càng khóc to hơn. Câu bình luận này nhanh chóng được nhiều người tán đồng, bởi nó quá đúng với hình ảnh một Trấn Thành luôn dễ chịu, hết mực chiều ý những người xung quanh mình, bất kể là vợ hay đàn em trong nghề.

Trấn Thành luôn dễ chịu, hết mực chiều ý những người xung quanh mình, bất kể là vợ hay đàn em trong nghề

Không phải ngẫu nhiên mà khoảnh khắc Trấn Thành an ủi Jaysonlei lại chạm đến cảm xúc của đông đảo khán giả đến vậy. Xuyên suốt hành trình Anh Trai Say Hi và Tinh Hà Say Hi, nam MC nhiều lần thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho các đàn em. Việc cư dân mạng lục lại khoảnh khắc ngọt ngào bên Hari Won để đặt cạnh khoảnh khắc ấm áp bên Jaysonlei không đơn thuần chỉ để tạo tiếng cười, mà còn cho thấy một Trấn Thành rất đỗi nhất quán. Dù là với vợ hay với đàn em, anh vẫn luôn giữ cho mình sự bao dung vì những người mình quý mến.