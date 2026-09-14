Người “thâu tóm” phòng vé Việt hiện tại chỉ với 3 ca khúc

Hiếm có người nào thâu tóm phòng vé bằng cách này.

Trong khi cuộc đua thịnh hành ngày càng gắt gao của nhạc Việt, Hứa Kim Tuyền lại chọn mặt trận điện ảnh để khẳng định tên tuổi của mình. Với loạt OST liên tiếp góp mặt trong những bộ phim đang làm mưa làm gió tại rạp Việt, nhạc sĩ sinh năm 1995 dần trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho phần âm nhạc của tác phẩm.

Hứa Kim Tuyền dần trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng cho phần âm nhạc của tác phẩm điện ảnh

Hứa Kim Tuyền gây chú ý khi viết nhạc cho ba bộ phim: Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Quý Tử Vượt Giàu và Lên Hương đang cùng góp mặt trong nhóm dẫn đầu doanh thu phòng vé ở thời điểm hiện tại. Đây không phải là lần đầu tiên nam nhạc sĩ thử sức với nhạc phim, nhưng có lẽ đây là giai đoạn anh cho thấy rõ nhất sự đa dạng trong cách tiếp cận từng dự án khi mỗi bộ phim mang một màu sắc âm nhạc riêng và không lặp lại công thức.

Thời gian vừa qua, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả nhờ câu chuyện gần gũi, xoay quanh những lựa chọn, áp lực và trăn trở trong cuộc sống. Song song với sức hút của bộ phim, nhạc phim Rực Rỡ do Hứa Kim Tuyền cùng Dlight sáng tác và Cody Nam Võ thể hiện, chính thức ra mắt vào ngày 8/12/2026 cũng ghi nhận nhiều phản ứng tích cực.

Rực Rỡ (Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu OST) - một sáng tác của Hứa Kim Tuyền và Dlight

Chọn chất liệu pop ballad với giai điệu nhẹ nhàng, phần lời của Rực Rỡ neo vào một câu hỏi khiến không ít người phải khựng lại suy nghĩ, rằng sẽ ra sao nếu cuộc đời mình không huy hoàng, không rực rỡ như những chuẩn mực thành công thường thấy. Thay vì tôn vinh những cột mốc lớn lao, ca khúc chọn cách định nghĩa hạnh phúc bằng những điều bình dị như một mái ấm, một tình yêu hay đơn giản là sự yên bình trong tâm trí. Tinh thần ấy cũng chính là điều mà Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu muốn gửi gắm tới khán giả khi bộ phim đặt các nhân vật trước những lựa chọn về công việc, gia đình và giá trị của cuộc sống.

Rực Rỡ đang được nhiều người dùng mạng xã hộ dùng làm nhạc nền trong các đoạn clip

Nhờ ca từ gắn kết với nỗi trăn trở của nhiều người trẻ, Rực Rỡ nhanh chóng viral khắp mạng xã hội sau khi phim công chiếu. Bài hát lọt vào top trending trên Instagram Sound. Giọng hát ấm áp của Cody Nam Võ cùng phần điệp khúc dễ nhớ đã giúp MV đạt hơn 2.5 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời bộ phim cũng ghi nhận thành tích ấn tượng khi doanh thu vừa cán mốc 200 tỷ đồng.

Hứa Kim Tuyền còn có một bản nhạc OST khác là Học Cách Đứng Lên - OST của Quý Tử Vượt Giàu cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả

Nếu Rực Rỡ mang màu tự sự và có phần trầm lắng thì Học Cách Đứng Lên - OST của Quý Tử Vượt Giàu lại cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác trong màu sắc âm nhạc của Hứa Kim Tuyền. Bám sát tinh thần vui tươi, tích cực và đề cao sự gắn kết gia đình của bộ phim, anh chọn chất liệu pop alternative làm nền, đồng thời xây dựng cấu trúc bài hát biến chuyển song song với tâm lý nhân vật.

Học Cách Đứng Lên (OST Quý Tử Vượt Giàu) - Vương Bình

Mở đầu, piano và dàn dây được sử dụng để tạo nên không gian nhẹ nhàng, êm dịu, trước khi ca khúc chuyển dần sang pop alternative rock ở nửa sau, đúng lúc nhân vật phải đối diện với những thử thách lớn hơn trong hành trình của mình. Theo chia sẻ của Hứa Kim Tuyền, anh muốn âm nhạc đi cùng một quỹ đạo cảm xúc tương đồng với bộ phim, bắt đầu từ những khoảnh khắc bình yên, dễ thương rồi dần tiến tới các bước ngoặt buộc nhân vật phải thay đổi để trưởng thành hơn.

Theo chia sẻ của Hứa Kim Tuyền, anh muốn ca khúc Học Cách Đứng Lên đồng hành cùng nhân vật, từ những ngày tháng bình yên đến hành trình đối diện thử thách và trưởng thành



Học Cách Đứng Lên do Hứa Kim Tuyền sáng tác và Vương Bình thể hiện, trong khi phần MV lại khéo léo lồng ghép những phân đoạn giàu cảm xúc của diễn viên Hạo Khang, người đảm nhận vai Phú Quý. Sự xuất hiện của ca khúc mang đến một sắc thái khác biệt so với chất hài hước vốn là dấu ấn quen thuộc của Quý Tử Vượt Giàu.

Nếu câu chuyện vợ chồng Phát, Diệp giả nghèo để dạy con tạo nên hàng loạt tình huống trào phúng thì hành trình của Phú Quý, được thể hiện qua giai điệu Học Cách Đứng Lên, lại mở ra những khoảng lặng đầy suy tư về lựa chọn, thất bại và sự trưởng thành. Theo số liệu tính đến ngày 14/9, Quý Tử Vượt Giàu đạt tổng doanh thu khoảng 58.75 tỷ đồng, đứng vị trí thứ 5 tại phòng vé.

Hứa Kim Tuyền còn chính là tác giả của bài hát Hồn Nhiên - OST của phim Lên Hương vừa mới ra rạp

Ở một diễn biến khác, bản OST Hồn Nhiên do Hứa Kim Tuyền sáng tác trong phim Lên Hương lại khiến không ít khán giả phải nghẹn ngào. Bộ phim chọn hướng đi táo bạo khi khai thác đề tài tang lễ, vốn được xem là góc khuất nhạy cảm và dễ nhuốm màu u ám trong quan niệm của người Á Đông. Thay vì sa vào lối mòn dọa dẫm hay bi lụy hóa, Lên Hương lựa chọn thể loại tâm lý gia đình pha yếu tố hài đen, biến không gian lạnh lẽo của những chiếc quan tài thành một sân khấu trào phúng đầy màu sắc, qua đó bóc tách những mâu thuẫn âm ỉ lẫn tình cảm đáng trân quý ẩn sau mỗi gia đình.

Cảm xúc trong những phân đoạn đắt giá của phim càng được đẩy lên cao nhờ phần nhạc phim da diết. Chỉ một đoạn nhạc ngắn nhưng đủ sức khiến người xem thổn thức, như chạm đúng vào miền ký ức mà ai cũng từng có về mẹ. Với giai điệu trầm buồn, sâu lắng, Hồn Nhiên đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả tại rạp nhờ phần âm nhạc da diết cùng ca từ chân thành, xúc động. Sức nặng cảm xúc ấy góp phần không nhỏ giúp Lên Hương đạt hơn 30 tỷ đồng doanh thu chỉ sau ba ngày chiếu sớm, tạo lợi thế đáng kể cả về độ nhận diện lẫn vị trí trên bảng xếp hạng phòng vé.

Trước khi lấn sân sang mảng nhạc phim, Hứa Kim Tuyền đã là một cái tên không hề xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt

Trước khi lấn sân sang mảng nhạc phim, Hứa Kim Tuyền đã là một cái tên không hề xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Anh được biết đến như một trong những nhạc sĩ trẻ đình đám nhất hiện nay, sở hữu loạt sáng tác từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Có thể kể đến Hôm Nay Tôi Cô Đơn Quá, Giữa Đại Lộ Đông Tây, Sài Gòn Đau Lòng Quá hay Tình Bạn Diệu Kỳ. Mỗi ca khúc đều mang một dấu ấn riêng, cho thấy sự đa dạng trong cách viết nhạc của anh. Từ đây, anh dần trở thành cái tên bảo chứng cho sự thành công của hàng loạt giọng ca hàng đầu như Văn Mai Hương, Tóc Tiên, AMEE,...

Hứa Kim Tuyền dần trở thành cái tên bảo chứng cho sự thành công của hàng loạt giọng ca hàng đầu như Văn Mai Hương, Tóc Tiên, AMEE hay Trúc Nhân

Những đóng góp không ngừng nghỉ ấy đã được ghi nhận xứng đáng khi anh giành danh hiệu Nhạc sĩ của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2024, một cột mốc khẳng định vị thế của anh trong làng nhạc Việt đương đại.

Không dừng lại ở vai trò sáng tác, Hứa Kim Tuyền còn chứng minh năng lực của mình qua vị trí Giám đốc Âm nhạc cho những chương trình truyền hình đình đám như Vote For Five hay Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024. Ở cương vị này, anh cho thấy khả năng định hướng và xây dựng màu sắc âm nhạc tổng thể, một kỹ năng không phải nhạc sĩ nào cũng có được.

Hứa Kim Tuyền còn chứng minh năng lực của mình qua vị trí Giám đốc Âm nhạc cho những chương trình truyền hình đình đám

Và giờ đây, khi đã có trong tay một bảng thành tích dày dặn, Hứa Kim Tuyền tiếp tục thử sức ở một địa hạt mới. Với nền tảng sáng tác vững chắc cùng gu âm nhạc đã được kiểm chứng qua nhiều dự án lớn nhỏ, không khó để tin rằng anh sẽ sớm gặt hái thêm những thành công mới, mở ra một chương tiếp theo đầy hứa hẹn trong sự nghiệp của mình.

Ảnh: IGNV