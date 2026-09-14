Charlie Puth: “Không khí tại The World of Heineken® tối nay thật sự bùng nổ. Việt Nam, cảm ơn các bạn vì một đêm tuyệt vời!”

Khép lại chuỗi 3 ngày sự kiện (11 – 13/9/2026) dọc bờ sông Sài Gòn, siêu trải nghiệm “The World Of Heineken®” quy tụ bốn đam mê bóng đá, F1®, Pickleball, và âm nhạc đã đón hàng ngàn lượt người hâm mộ.

Sự kiện tạo ra hàng trăm ngàn lượt kết nối thông qua "Vòng Tay Kết Nối", và khép lại bằng đêm nhạc bùng nổ tại khu vực Heineken® x Music với sự xuất hiện của "global hitmaker" Charlie Puth cùng dàn nghệ sĩ Việt đình đám.

Hàng trăm ngàn kết nối được tạo nên từ "Vòng Tay Kết Nối"

"Vòng Tay Kết Nối" là điểm chạm đầu tiên ghi dấu ấn trải nghiệm xuyên suốt sự kiện. Mỗi lượt chạm vòng tay giữa những người hâm mộ có cùng đam mê là một khoảnh khắc kết nối thật giữa những người xa lạ trở thành bạn. Từ khu vực bóng đá UCL, F1®, Pickleball cho đến sân khấu âm nhạc, hàng trăm ngàn lượt tương tác đã được ghi nhận, biến "The World Of Heineken®" thành một không gian kết nối nơi đam mê là ngôn ngữ chung để mọi người xích lại gần nhau hơn.

Heineken® x Music Bữa Tiệc Âm Nhạc Đỉnh Cao Cùng Charlie Puth

Điểm nhấn cảm xúc của cả 3 ngày sự kiện chính là khu vực trải nghiệm Heineken® x Music, nơi hàng chục ngàn khán giả cùng hòa mình vào những màn trình diễn cháy hết mình từ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như Phương Ly, (S)TRONG Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, HIEUTHUHAI, Hoàng Thùy Linh, Trang Pháp, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, SOOBIN, Tóc Tiên, Chi Pu, RHYDER, Phùng Khánh Linh, Grey D,... Đặc biệt, sự xuất hiện của "hitmaker" đình đám thế giới Charlie Puth đã đẩy không khí sân khấu lên cao trào, khi những giai điệu quốc tế hòa cùng nhịp đập sôi động của âm nhạc Việt, mang đến một trải nghiệm âm nhạc "chỉ có thể là Heineken®".

Những màn biểu diễn mãn nhãn của dàn nghệ sĩ từ ngày 11/9 và 12/9

Chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi trình diễn tại Siêu Trải Nghiệm The World Of Heineken, Charlie Puth bày tỏ: "Không khí tại The World of Heineken® tối nay thật sự bùng nổ. Được nghe mọi người cùng hòa giọng hát theo khiến tôi cảm thấy đêm nay đặc biệt hơn bao giờ hết. Việt Nam, cảm ơn các bạn vì một đêm tuyệt vời!"

Đa Trải Nghiệm Chuẩn Quốc Tế Cùng F1®, UEFA Champions League Và Pickleball

Không dừng lại ở âm nhạc, Heineken® tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi mang đến những trạm trải nghiệm thể thao đỉnh cao. Tại khu vực Heineken® x F1®, khán giả được đắm chìm trong bầu không khí tốc độ của giải đua xe danh giá nhất hành tinh. Sức nóng được đẩy lên đỉnh điểm khi khán giả tận mắt chiêm ngưỡng tay đua Luciano điêu luyện điều khiển siêu xe F1 The Movie lao đi xé gió. Màn trình diễn tốc độ ngoạn mục này đã đánh thức trọn vẹn mọi giác quan, mang bầu không khí cuồng nhiệt của một đường đua quốc tế đến ngay trước mắt người hâm mộ Việt nam.

Nói về màn trình diễn cùng chiếc F1® The Movie, Luciano Bacheta - ngôi sao thế giới bộ môn tốc độ chia sẻ: " Trong quá trình quay phim, tôi đã thực hiện rất nhiều cảnh lái xe ấn tượng, nhưng chưa bao giờ thực sự phải thực hiện những cú xoay vòng hay drift hết cỡ. Vì vậy, thật tuyệt khi hôm nay tôi có cơ hội được thực sự trải nghiệm và làm chủ chiếc xe này, có những giây phút thật sự vui với nó và mang đến một màn trình diễn dành cho các fan ".

Kế đó, khu vực Heineken® x UEFA Champions League trở thành thánh địa cho các tín đồ túc cầu giáo với không gian trưng bày bộ sưu tập áo đấu của các nhà vô địch từ năm 1992, mở ra vô số cuộc trò chuyện đầy đam mê.

Nắm bắt nhanh nhạy xu hướng mới, khu vực Heineken® x Pickleball cũng ghi nhận lượng người tham gia kỷ lục thông qua các hoạt động giao lưu cùng tay vợt chuyên nghiệp thế giới và loạt thử thách vận động, giúp người chơi vừa rèn luyện vừa mở rộng vòng tròn kết nối.

"Từ Fan Thành Bạn" – Khi đam mê trở thành điểm khởi đầu cho những kết nối thật

Khép lại 3 ngày diễn ra, "The World Of Heineken®" đã biến một siêu sự kiện trải nghiệm thành không gian để người hâm mộ tìm thấy nhau qua những đam mê chung. Từ ánh đèn sân khấu Heineken® x Music, tiếng reo hò tại khu vực F1® và UEFA Champions League, cho đến từng nhịp bóng nảy trên sân Pickleball, tất cả đã cùng viết nên một hành trình nơi những người xa lạ trở thành bạn – "Từ Fan Thành Bạn".

*Người dưới 18 tuổi không được sử dụng rượu, bia. Đã sử dụng rượu, bia thì không lái xe. ‏‏‏

Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam ‏‏‏

‏‏‏ Địa chỉ: Tầng 18 và 19, tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam