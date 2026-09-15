Ca khúc nghe là ngửi thấy “mùi xe” về miền Tây hot nhất hiện tại, dàn mỹ nam càng xem càng cuốn!

Mang nhạc “đậm chất xe đò miền Tây” lên sân khấu hoành tráng, dàn mỹ nam khiến khán giả vỡ oà.

Concert SAY HI PLAYHits diễn ra tối 13/9 tại TP.HCM với sự góp mặt của các nghệ sĩ bước ra từ "vũ trụ Say Hi". Tại chương trình, khán giả được thưởng thức lại các bản hit quen thuộc qua những phần hòa âm và phối khí mới.

Nổi bật hơn cả trong danh sách playlist "triệu view" ấy chính là màn tái hiện SECRET, tiết mục từng gây chú ý bậc nhất tại Live Stage 3 trong khuôn khổ chương trình Tinh Hà Say Hi. SECRET khi bước ra không gian thực tế đã mang lại một trải nghiệm thị giác lẫn thính giác vô cùng mãnh liệt.

SECRET được 3 Anh Trai Quang Hùng MasterD, Cody Nam Vox và CONGB mang lên sân khấu Say Hi PlayHits concert

Bước ra sân khấu với khí chất chuẩn "tổng tài", bộ ba Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD và CONGB lập tức làm chủ cuộc chơi. Đội trưởng Cody Nam Võ dẫn dắt màn trình diễn bằng bản lĩnh sân khấu vững vàng cùng những bước vũ đạo dứt khoát. Quang Hùng MasterD tiếp tục chứng minh sức hút "chủ tịch" khó cưỡng với chất giọng đặc trưng quyến rũ, cất lời đến đâu là đốn gục trái tim fan đến đó. Trong khi đó, CONGB mang đến sự cân bằng hoàn hảo nhờ ngoại hình sáng sân khấu, nụ cười ngọt ngào cùng khả năng xử lý vocal mượt mà.

SECRET lần đầu được các Anh Trai mang lên sân khấu

So với phiên bản thu âm hay bản diễn trên truyền hình, ca khúc khi vang lên tại concert Say Hi PlayHits đã được tinh chỉnh bài bản để phù hợp hơn với không gian đại nhạc hội ngoài trời. Nhịp điệu bài hát được đẩy lên dồn dập hơn, kết hợp cùng hiệu ứng âm thanh sống động, hệ thống ánh sáng chuyển màu theo từng nhịp drop và cơn mưa pháo giấy phủ kín sân khấu.

Không phải ngẫu nhiên mà SECRET được ví như "con tướng" cực mạnh trong EP thi đấu Live Stage 3 của Tinh Hà Say Hi. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên vang lên, khán giả đã lập tức liên tưởng đến không khí quen thuộc đến mức được cư dân mạng ví von là ca khúc nghe là ngửi thấy “mùi xe” về miền Tây hot nhất hiện tại.

SECRET ghi dấu ân khi khai thác chất liệu bolero gần gũi với khán giả, đặc biệt là ở miền Tây

Lý do khiến chất nhạc đậm "mùi xe" miền Tây này bùng nổ mạnh mẽ nằm ở sự pha trộn chất liệu vô cùng khéo léo và đánh trúng tâm lý người nghe. Nhạc Bolero vốn gắn liền với những chuyến xe về quê, khắc sâu vào tiềm thức của khán giả Việt bằng sự bình dị, mộc mạc và tha thiết. Dàn nghệ sĩ Gen Z tạo nên một bước ngoặt táo bạo khi đặt phần giai điệu quen thuộc ấy lên cấu trúc phối khí R&B/Pop đô thị sang xịn. Việc hô biến một chất liệu âm nhạc dân dã thành một bản phối "chảnh", bắt tai và thượng đẳng đã đánh trúng tâm lý thích sự mới lạ của giới trẻ, tạo ra trải nghiệm thính giác vừa dính vừa gieo cảm xúc gây nghiện ngay từ lần nghe đầu tiên.

Sự kết hợp giữa nét cổ điển và tính hiện đại không chỉ làm tôn lên màu giọng riêng biệt của từng thành viên mà còn khắc họa một cá tính âm nhạc không lẫn vào đâu trong toàn bộ chuỗi EP thi đấu.

Cho đến thời điểm hiện tại, SECRET đã chính thức chạm mốc 15 triệu lượt xem trên YouTube, một con số chứng minh sức hút mãnh liệt và độ phủ sóng cực rộng của bài hát

SECRET vốn dĩ đã càn quét các nền tảng số ngay từ khi mới ra mắt. Ca khúc nhanh chóng ở vị trí #1 Trending YouTube Charts và duy trì thứ hạng cao liên tục trong nhiều ngày. Cho đến thời điểm hiện tại, SECRET đã chính thức chạm mốc 15 triệu lượt xem trên YouTube, một con số chứng minh sức hút mãnh liệt và độ phủ sóng cực rộng của bài hát.

Không dừng lại ở những con số trên các bảng xếp hạng, SECRET còn tạo trend bùng nổ trên mọi nền tảng mạng xã hội. Điểm nhấn tạo nên cơn sốt này chính là phân đoạn viral "nhảy đầm" khiêu vũ đôi trên nền nhạc Bolero được làm mới. Sự kết hợp giữa động tác vũ đạo quyến rũ, hài hước nhưng không kém phần thanh lịch đã biến phân đoạn này thành một trào lưu xu hướng đỉnh cao.

SECRET còn tạo trend bùng nổ trên mọi nền tảng mạng xã hội với phân đoạn viral "nhảy đầm" khiêu vũ đôi

Từ TikTok, Facebook đến Reels, hàng loạt video cover vũ đạo, các màn "biến hình" thời trang sáng tạo đỉnh cao lấy cảm hứng từ tiết mục phủ kín mọi nguồn feed. Bản hit không chỉ được giới trẻ săn đón mà còn trở thành giai điệu quen thuộc xuất hiện ở khắp mọi nơi, khẳng định tầm ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ của đội hình Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD, CONGB và Wren Evans.

Khép lại đêm diễn tối 13/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tiết mục SECRET một lần nữa mở ra những kỳ vọng lớn hơn cho những hoạt động tiếp theo của Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD, CONGB cũng như toàn bộ dàn nghệ sĩ trong "vũ trụ Say Hi".

Ảnh: FB