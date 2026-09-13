AMEE cuối cùng cũng chịu xuất hiện vì người đàn ông này

Cuối cùng, sau thời gian dài vắng bóng, AMEE cũng tái xuất trước công chúng bên người này.

Tối 13/9, concert SAY HI PLAYLIST đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ “vũ trụ Say Hi” như các anh trai, em xinh, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả và người hâm mộ. Trong dàn line-up của chương trình có B Ray - Anh Trai Say Hi mùa 2. Tại concert, nam rapper mang đến tiết mục Chờ Anh Về, ca khúc từng được trình diễn tại Anh Trai Say Hi mùa 2.

AMEE xuất hiện tại concert SAY HI PLAYLIST cùng B Ray

Và tất nhiên, không thể thiếu người em gái của B Ray là AMEE, người góp giọng trong ca khúc. Nữ ca sĩ xuất hiện trong tà váy trắng, mái tóc dài buông tự nhiên cùng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Cả hai mang đến tiết mục hát live, góp phần khuấy động không khí tại concert.

AMEE lần đầu xuất hiện trên sân khấu lớn sau một thời gian dài im ắng

Sau đó, cả hai tiếp tục có màn giao lưu với khán giả. Khi B Ray hỏi cảm giác của AMEE khi lần đầu tiên hai anh em cùng biểu diễn với live band, phản ứng của nữ ca sĩ sau đó khiến nam rapper có phần bối rối, lắp bắp. Sau đó, B Ray bất ngờ hỏi mọi người AMEE có xinh không, rồi “gài kèo” rằng nếu có Day 3 Anh Trai Say Hi 2025 thì không biết AMEE có đồng ý tham gia hay không.

AMEE đáp lại bằng một câu trả lời đầy bí ẩn, khiến màn tương tác của cả hai trở nên đáng yêu, tạo tiếng cười và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.

AMEE làm B Ray ngại ngùng trên sân khấu

Việc AMEE xuất hiện tại concert SAY HI PLAYLIST nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả và người hâm mộ, khi đây là sân khấu đầu tiên của cô sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng. Đã một thời gian dài, AMEE không có bất kỳ động thái mới nào trên các nền tảng cá nhân, cũng không xuất hiện trong các dự án nghệ thuật đáng chú ý.

Lần xuất hiện mới nhất trước công chúng là tại sự kiện thời trang của NTK Chung Thanh Phong diễn ra tối 2/8. Sau sự kiện này, nữ ca sĩ gần như không còn góp mặt ở bất kỳ hoạt động giải trí nổi bật nào. Sự im ắng kéo dài khiến nhiều khán giả không khỏi tò mò, đặc biệt trong bối cảnh Vpop liên tục sôi động với hàng loạt sản phẩm và chương trình mới. AMEE và B Ray vốn có mối quan hệ thân thiết từ trước. Chính vì mối quan hệ thân thiết của cả hai, dù đã lâu không xuất hiện trên sân khấu, AMEE vẫn có mặt tại SAY HI PLAYLIST để đồng hành cùng B Ray trong tiết mục Chờ Anh Về.

Đầu tháng 12/2025, nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi bất ngờ thông báo chính thức kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó

Đầu tháng 12/2025, nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi bất ngờ thông báo chính thức kết thúc hợp tác với ST.319 Entertainment sau 7 năm gắn bó. Đây được xem là một trong những cột mốc lớn nhất trong sự nghiệp của AMEE kể từ khi ra mắt.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của khán giả về một màn tái xuất sau khi chuyển sang công ty quản lý mới, AMEE lại bước vào khoảng lặng kéo dài. Kể từ thời điểm thay đổi “bến đỗ”, nữ ca sĩ chưa phát hành thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào. Các hoạt động biểu diễn, quảng bá hay tham gia chương trình giải trí vô cùng nhỏ giọt.

Sân khấu âm nhạc quy mô lớn cuối cùng của AMEE tính đến thời điểm hiện tại là màn trình diễn ca khúc Chờ Anh Về cùng B Ray tại chương trình Sóng 26

Sân khấu âm nhạc quy mô lớn cuối cùng của AMEE tính đến thời điểm hiện tại là màn trình diễn ca khúc Chờ Anh Về cùng B Ray tại chương trình Sóng 26. Đây cũng là lần gần nhất nữ ca sĩ đứng trên sân khấu biểu diễn trước công chúng. Trước đó, ca khúc đã được hai nghệ sĩ giới thiệu trong khuôn khổ Anh Trai Say Hi 2025 và nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực. Màn kết hợp của AMEE và B Ray nhận nhiều lời khen từ khán giả, góp phần giúp Chờ Anh Về tạo sức hút mạnh mẽ và đưa B Ray lên #1 Trending ở thời điểm phát hành.

Mới đây, AMEE khiến dân tình xôn xao khi đổi ảnh nhận diện trên trang Facebook cá nhân. Không còn xuất hiện với phong cách kẹo ngọt thường thấy, nữ ca sĩ Gen Z mang đến diện mạo sắc sảo và trưởng thành hơn hẳn hình tượng “công chúa Vpop”.

Mới đây, AMEE khiến dân tình xôn xao khi đổi ảnh nhận diện trên trang Facebook cá nhân với phong cách khác lạ

AMEE chọn kiểu tóc búi cao cùng lối trang điểm tông nude đất trầm ấm, với điểm nhấn là đôi mắt tông khói nhẹ và đường eyeliner sắc mảnh. Khác xa với vẻ ngây thơ, đáng yêu trước đây, ánh mắt của AMEE trong bức ảnh mới trực diện, sâu thẳm, mang chút sắc lạnh và thần thái vô cùng ma mị. Sự trở lại cùng visual khác lạ đầy bất ngờ này diễn ra sau một chuỗi ngày AMEE gần như “đóng băng” mọi hoạt động cá nhân.

Động thái thay đổi phong cách ngay sau khi rời công ty quản lý cũ được xem là nỗ lực nhằm thoát khỏi cái bóng quá lớn từ quá khứ. Tuy nhiên, đây chắc chắn cũng là một bài toán khó. Việc rũ bỏ hình tượng quen thuộc với công chúng suốt nhiều năm chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi AMEE chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy sự trở lại với đường đua âm nhạc. Sự im lặng này dấy lên nghi vấn phải chăng nữ ca sĩ đang loay hoay trong việc tìm kiếm một ekip mới đủ tầm và thực sự phù hợp.

Sự xuất hiện của AMEE tại SAY HI PLAYLIST vì thế càng trở nên đáng chú ý sau quãng thời gian dài nữ ca sĩ gần như vắng bóng khỏi các hoạt động âm nhạc.

Sự xuất hiện của AMEE tại SAY HI PLAYLIST vì thế càng trở nên đáng chú ý sau quãng thời gian dài nữ ca sĩ gần như vắng bóng khỏi các hoạt động âm nhạc. Dù chưa có thêm thông tin về một sản phẩm mới, sân khấu lần này vẫn phần nào cho thấy AMEE đã bắt đầu trở lại với các hoạt động trước công chúng. Khán giả vì thế đang chờ đợi liệu màn tái xuất cùng B Ray có phải là tín hiệu mở đầu cho một hành trình mới của nữ ca sĩ trong thời gian tới.