Hoàng Thùy Linh, Quang Hùng MasterD cùng dàn sao khuấy đảo The World Of Heineken®, tiếp lửa chờ đón siêu sao quốc tế Charlie Puth

Bốn không gian đam mê của The World Of Heineken® tiếp tục nóng lên hơn bao giờ hết với sự tiếp lửa của loạt nghệ sĩ đình đám.

Dàn sao Việt khuấy đảo The World Of Heineken®

Cuối tuần này, TP.HCM trở nên sôi động với hàng loạt hoạt động giải trí, thể thao và âm nhạc diễn ra tại nhiều khu vực trong thành phố. Giữa không khí đó, The World Of Heineken® tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn và Công viên Sáng Tạo trở thành một điểm hẹn đáng chú ý khi đưa 4 thế giới đam mê gồm F1®, UEFA Champions League, Pickleball vào cùng một không gian, đồng thời mang đến những đêm nhạc sôi động với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ Việt Nam cùng ngôi sao quốc tế Charlie Puth.

Không khí sôi động từ đêm mở màn tiếp tục được duy trì trong Day 2, khi sân khấu lần lượt đón chào đón các nghệ sĩ đình đám

Không khí sôi động từ đêm mở màn tiếp tục được duy trì trong Day 2, khi sân khấu lần lượt đón chào đón các nghệ sĩ như HIEUTHUHAI, Hoàng Thùy Linh, Trang Pháp, Quang Hùng MasterD và Dương Domic. Ngay từ phần mở màn, sân khấu The World Of Heineken® đã thu hút sự chú ý với hình ảnh ngôi sao đỏ cùng dàn dancer trong những bộ trang phục đại diện cho 4 thế giới trải nghiệm, mở màn cho chuỗi tiết mục đa dạng và sôi động của đêm 12/9.

Trang Pháp mang đến một trong những màn trình diễn có nhiều điểm nhấn

Trang Pháp mang đến một trong những màn trình diễn có nhiều điểm nhấn. Nữ ca sĩ xuất hiện với màn đu dây trước khi thể hiện ca khúc Chỉ Là. Đáng chú ý, cô còn đưa pickleball vào phần trình diễn khi đánh bóng xuống phía khán giả, tạo nên khoảnh khắc tương tác trực tiếp giữa sân khấu và đám đông bên dưới. Cách kết hợp này cũng khá đúng với tinh thần của The World Of Heineken®, khi âm nhạc được đặt cạnh những trải nghiệm thể thao và khán giả có thể bắt gặp các yếu tố quen thuộc của sự kiện ngay trong phần biểu diễn.

Dương Domic mang đến một màn xuất hiện bất ngờ

Dương Domic mang đến một màn xuất hiện bất ngờ khi trồi lên sân khấu trực tiếp từ phía dưới hầm ngay sau video giới thiệu. Nam ca sĩ tiếp tục tạo sự thích thú cho khán giả qua màn tương tác song song trên màn hình LED lớn cùng một người hâm mộ ngẫu nhiên.

Hoàng Thùy Linh gây chú ý khi trình diễn hàng loại bản hit của mình cùng bản phối mới của ca khúc See Tình

Không khí sau đó tiếp tục được giữ với phần xuất hiện của Hoàng Thùy Linh. Nữ ca sĩ gây chú ý khi trình diễn hàng loại bản hit của mình cùng bản phối mới của ca khúc See Tình, cô còn nói không muốn về và rủ khán giả cùng nhảy với mình. Cả khu vực phía dưới sân khấu nhanh chóng hòa theo, từ những người đứng xem trở thành một phần của màn trình diễn. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc khán giả có thể trực tiếp tham gia thay vì chỉ đứng dưới sân khấu theo dõi.

Quang Hùng MasterD ĩ mang đến loạt tiết mục quen thuộc được khán giả hưởng ứng

Quang Hùng MasterD sau đó xuất hiện cùng chiếc nón “siêu bự” và tiếng gầm của động cơ xe, đại diện co đam mê F1® của anh. Nam ca sĩ mang đến loạt tiết mục quen thuộc được khán giả hưởng ứng. Nam ca sĩ cũng có những màn “karaoke” giao lưu cùng fan hâm mộ đầy thú vị. Trong xuyên suốt phần trình diễn, Quang Hùng còn có màn giao lưu trực tiếp với fan và tiến xuống khu vực phía dưới sân khấu, khiến khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả được kéo gần hơn.

Khép lại Day 2, là màn trình diễn sôi động của HIEUTHUHAI

Khép lại Day 2, HIEUTHUHAI mang đến một sân khấu hoành tráng với chiếc radio khổng lồ được đặt ở trung tâm. Nam ca sĩ cùng dàn dancer trình diễn trên thiết kế mô phỏng quầy bar Heineken®, tạo nên không gian bắt mắt và khác biệt.

Bốn thế giới đam mê nối tiếp, chờ đêm cuối bùng nổ cùng Charlie Puth

Phần giao lưu sau đó có thêm một khoảnh khắc khá thú vị khi 3 quả bóng UCL được tặng cho cho 3 khán giả may mắn ở 3 khu vực sân khấu. Từ việc cùng hòa giọng, cùng cổ vũ đến cùng chờ nghệ sĩ xuất hiện, những người vốn xa lạ cũng có thêm lý do để bắt chuyện và chia sẻ niềm vui với nhau. Đó cũng là cách The World Of Heineken® đưa tinh thần “Từ Fan Thành Bạn” vào một đêm nhạc có rất nhiều điểm để người ta gặp nhau.

Ở phía dưới sân khấu, khán giả vẫn có thể di chuyển giữa 4 khu vực trải nghiệm được bố trí ở hai bên khu vực Công viên Bờ Sông Sài Gòn và Công viên Sáng Tạo

Ở phía dưới sân khấu, khán giả vẫn có thể di chuyển giữa 4 khu vực trải nghiệm gồm F1®, UEFA Champions League, Pickleball và Starcore. Bốn khu được bố trí ở hai bên khu vực Công viên Bờ Sông Sài Gòn và Công viên Sáng Tạo, mỗi khu tập trung vào một thế giới riêng.

Heineken® x F1® dành cho những người yêu tốc độ, Heineken® x UEFA Champions League dành cho fan bóng đá, Heineken® x Pickleball đưa môn thể thao đang được quan tâm này vào không gian thực tế, còn Starcore tập trung nhiều hơn vào âm nhạc, hình ảnh và những trải nghiệm mang tính giải trí.

Người tham dự có thể vừa khám phá các khu vực, vừa tham gia thử thách, chơi thể thao, chụp ảnh hoặc giao lưu trước khi trở lại sân khấu theo dõi các nghệ sĩ

Người tham dự có thể vừa khám phá các khu vực, vừa tham gia thử thách, chơi thể thao, chụp ảnh hoặc giao lưu trước khi trở lại sân khấu theo dõi các nghệ sĩ. Những hoạt động như Vòng Tay Kết Nối và Group Photo Live cũng được đưa vào hành trình, tạo thêm những điểm dừng để khán giả cùng tham gia và lưu lại khoảnh khắc trong ngày.

Những hoạt động như Vòng Tay Kết Nối và Group Photo Live cũng được đưa vào hành trình, tạo thêm những điểm dừng để khán giả cùng tham gia và lưu lại khoảnh khắc trong ngày

Sự đan xen giữa các khu trải nghiệm và sân khấu cũng khiến hành trình của khán giả không dừng lại ở việc xem biểu diễn. Sau khi thử sức ở F1®, ghé qua khu UCL, tham gia một mini game Pickleball hay khám phá Starcore, họ lại có thể cùng bạn bè trở về khu vực sân khấu, tiếp tục chờ đợi những nghệ sĩ mình yêu thích. Chính những khoảng thời gian cùng chơi, cùng chờ và cùng cổ vũ ấy tạo nên những cuộc gặp gỡ rất tự nhiên giữa những người vốn xa lạ, đúng với tinh thần “Từ Fan Thành Bạn” mà sự kiện hướng tới.

Đêm 13/9 sẽ chặng cuối của The World Of Heineken® với sự xuất hiện của dàn sao khủng và siêu sao quốc tế Charlie Puth

Nếu Day 2 gây chú ý bằng những màn trình diễn được dàn dựng riêng cho từng nghệ sĩ, từ đu dây, xuất hiện từ dưới sân khấu đến kết nối trực tiếp với fan, thì đêm 13/9 sẽ đưa hành trình này đến chặng cuối với sự xuất hiện của SOOBIN, Tóc Tiên, Chi Pu, RHYDER, Phùng Khánh Linh và Grey D, trước khi Charlie Puth trở thành tâm điểm. Đây cũng là ngày cuối để khán giả tiếp tục khám phá đủ 4 thế giới F1®, UEFA Champions League, Pickleball và Starcore, sau đó tập trung về sân khấu cho đêm nhạc khép lại The World Of Heineken®.



