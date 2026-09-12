Mở màn cho Siêu trải nghiệm The World Of Heineken®: 4 thế giới đam mê "chào đón" và đây là những gì bạn còn kịp trải nghiệm

The World Of Heineken® tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và Công Viên Sáng Tạo đã kín người tìm đến trải nghiệm.

Mưa lất phất suốt buổi chiều cũng không cản được dòng người xếp hàng dài trước các khu trải nghiệm, và nếu như đây là lần đầu bạn nghe về sự kiện quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Heineken®, bài viết này sẽ cho bạn thấy vì sao chỉ một ngày thôi cũng đủ khiến người ta muốn quay lại ngay hôm sau, trong khi vẫn còn nguyên hai ngày phía trước để trải nghiệm trọn vẹn.

Sự kiện “chào sân” với loạt khoảnh khắc ấn tượng

Các hoạt động diễn ra xuyên suốt tại Công viên Bờ sông. Ngay từ 15 giờ chiều, rất đông bạn trẻ đã có mặt từ sớm, đứng thành từng nhóm nhỏ trước các booth trải nghiệm. Thời tiết không mấy ủng hộ khi trời đổ mưa lất phất vào buổi chiều, nhưng dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài, áo mưa mỏng, ô dù lích kích, không ai chịu bỏ cuộc giữa chừng. Càng về chiều, lượng người đổ về càng dày đặc, các lối đi chính giữa những khu trải nghiệm có lúc gần như kín chỗ, phải nhích từng bước mới di chuyển được từ khu này sang khu khác.

Mô hình siêu xe lấy cảm hứng từ F1® The Movie lăn bánh quanh khu vực sự kiện, kéo theo một lượng lớn khán giả vây quanh để chụp ảnh.

Khán giả có dịp giao lưu cùng Bùi Công Nam và Gemini Hùng Huỳnh qua các hoạt động tương tác do trò chơi nhỏ tại khu vực UCL, toàn bộ khán giả tham gia giao lưu đều được lên chụp hình, tham gia trò chơi và nhận quà lưu niệm.

Sân pickleball sau đó trở thành tâm điểm khi Bùi Công Nam cùng (S)TRONG Trọng Hiếu trực tiếp thi đấu giao hữu với khán giả được chọn ngẫu nhiên, thỉnh thoảng ngừng trận đấu để bắt tay, ký tặng và trao quà lưu niệm cho những người đứng cổ vũ bên ngoài sân.

Khi trời tối, đám đông lại dồn về phía sân khấu chính để khép lại ngày đầu tiên bằng show diễn hoành tráng của Phương Ly, Bùi Công Nam và (S)TRONG Trọng Hiếu, xen giữa các tiết mục là những khoảnh khắc nghệ sĩ tương tác, gọi tên và mời khán giả cùng hát, đủ sức giữ chân người xem đến tận phút cuối.

Starcore ghi điểm với booth chụp ảnh lấy liền, nơi khách tham dự có thể mang về ngay một tấm ảnh kỷ niệm, đồng thời thưởng thức các hương vị Heineken® độc quyền với Heineken® Studio.

Những khoảnh khắc "Từ Fan thành bạn"

Giữa dòng người đông đúc, không khó để bắt gặp những cuộc trò chuyện bắt đầu chỉ vì hai người lạ cùng mặc chung một chiếc áo đấu, hay cùng đứng chờ trước một booth trải nghiệm. Có những nhóm bạn mới quen nhau ngay tại chỗ, rủ nhau chụp chung một tấm ảnh rồi tiếp tục đồng hành qua các khu vực còn lại. Đó cũng chính là tinh thần "Từ Fan thành bạn" mà Heineken® muốn mang đến, khi một sự kiện âm nhạc và thể thao trở thành nơi những người xa lạ tìm thấy điểm chung, và rời đi với vài người bạn mới bên cạnh những trải nghiệm đã có trong ngày.