Mở màn cho Siêu trải nghiệm The World Of Heineken®: 4 thế giới đam mê "chào đón" và đây là những gì bạn còn kịp trải nghiệm
The World Of Heineken® tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và Công Viên Sáng Tạo đã kín người tìm đến trải nghiệm.
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Mưa lất phất suốt buổi chiều cũng không cản được dòng người xếp hàng dài trước các khu trải nghiệm, và nếu như đây là lần đầu bạn nghe về sự kiện quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Heineken®, bài viết này sẽ cho bạn thấy vì sao chỉ một ngày thôi cũng đủ khiến người ta muốn quay lại ngay hôm sau, trong khi vẫn còn nguyên hai ngày phía trước để trải nghiệm trọn vẹn.
Sự kiện “chào sân” với loạt khoảnh khắc ấn tượng
Các hoạt động diễn ra xuyên suốt tại Công viên Bờ sông. Ngay từ 15 giờ chiều, rất đông bạn trẻ đã có mặt từ sớm, đứng thành từng nhóm nhỏ trước các booth trải nghiệm. Thời tiết không mấy ủng hộ khi trời đổ mưa lất phất vào buổi chiều, nhưng dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài, áo mưa mỏng, ô dù lích kích, không ai chịu bỏ cuộc giữa chừng. Càng về chiều, lượng người đổ về càng dày đặc, các lối đi chính giữa những khu trải nghiệm có lúc gần như kín chỗ, phải nhích từng bước mới di chuyển được từ khu này sang khu khác.
Những khoảnh khắc "Từ Fan thành bạn"
Giữa dòng người đông đúc, không khó để bắt gặp những cuộc trò chuyện bắt đầu chỉ vì hai người lạ cùng mặc chung một chiếc áo đấu, hay cùng đứng chờ trước một booth trải nghiệm. Có những nhóm bạn mới quen nhau ngay tại chỗ, rủ nhau chụp chung một tấm ảnh rồi tiếp tục đồng hành qua các khu vực còn lại. Đó cũng chính là tinh thần "Từ Fan thành bạn" mà Heineken® muốn mang đến, khi một sự kiện âm nhạc và thể thao trở thành nơi những người xa lạ tìm thấy điểm chung, và rời đi với vài người bạn mới bên cạnh những trải nghiệm đã có trong ngày.
Những ngày tiếp theo có gì?
Nếu ngày đầu tiên đã đủ sức khiến người tham dự luyến tiếc khi ra về, thì hai ngày còn lại của sự kiện hứa hẹn còn dày dặn hơn nhiều. Khu vực trải nghiệm sẽ mở rộng thêm nhiều hoạt động chỉ diễn ra riêng trong hai ngày cuối. Tiếp tục là màn trình diễn từ chiếc F1® The Movie siêu hoành tráng khiến fan mê tốc độ phấn khích hơn cả.
Và cuối cùng không thể không kể đến, đó là dàn line up nghệ sĩ được nhiều người mong chờ, đáng chú ý nhất là đêm nhạc có sự góp mặt của Charlie Puth. Bên cạnh phần trình diễn, ban tổ chức cũng chuẩn bị thêm nhiều phần quà và đặc quyền dành cho người tham dự, một số phần quà có thể tiếp tục đổi trong các ngày tiếp theo. Với những ai đã trót yêu thích không khí của ngày đầu tiên, đây rõ ràng là lý do đủ thuyết phục để tiếp tục quay lại.
Kinh nghiệm rút ra từ ngày tiếp theo cho người đi sau Nên đến sớm trước giờ mở cổng. Gửi xe nên tính toán trước vì khu vực xung quanh Công viên Bờ sông khá đông vào giờ cao điểm buổi chiều Nên mang theo áo mưa mỏng hoặc ô gọn nhẹ vì thời tiết buổi chiều khá thất thường. Nếu muốn trải nghiệm trọn vẹn cả bốn khu vực, nên phân bổ thời gian hợp lý thay vì chỉ tập trung ở một điểm Nên đi cùng bạn bè, vì đây là kiểu sự kiện mà cảm giác vui nhất là khi có người bên cạnh để cùng chia sẻ từng khoảnh khắc Quan trọng không kém, đừng quên tham gia tích điểm qua các hoạt động trải nghiệm và Vòng Tay Kết Nối, sau đó đổi điểm lấy vé Starzone và nhiều phần quà độc quyền từ Heineken®.
Một ngày trôi qua chưa đủ để đi hết bốn thế giới đam mê, nhưng đã đủ để nhiều người hiểu vì sao đây là chuỗi trải nghiệm mà chỉ có thể là Heineken® mới làm được. Hai ngày còn lại vẫn đang chờ, và nếu đã lỡ bỏ qua ngày đầu tiên, đây chính là lúc để không bỏ lỡ thêm lần nào nữa.
Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia. Hình ảnh được tài trợ bởi Heineken® Việt Nam