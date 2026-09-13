BIGBANG lại khiến dân tình kinh ngạc vì sức hút sau 10 năm “đóng băng”.

Mới đây, khoảnh khắc chui qua chân Daesung ngay trên sân khấu của G-Dragon đang tạo nên cơn sốt mạnh mẽ trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Màn ngẫu hứng đầy táo bạo này lập tức khiến hàng triệu người hâm mộ chao đảo vì quá sốc trước độ "lầy" của thủ lĩnh BIGBANG. Dưới phần bình luận, cõi mạng bùng nổ phản ứng dở khóc dở cười, nhiều fan thậm chí phải bất lực thốt lên: “Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi G-Dragon!”.

Đoạn clip đang viral vì quá “ngẫu hứng” của G- Dragon

Ở một thị trường Kpop vốn khắt khe với nhiều quy chuẩn, hành động “ngẫu hứng” này rất dễ nhận lại những phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, với vị thế của một ngôi sao gần 20 năm tuổi nghề, GD cho thấy bản thân có thể thản nhiên đùa giỡn, thể hiện cá tính riêng mà không lo ngại bất kỳ tranh cãi nào.

Khoảnh khắc quậy xõa hết nấc cùng nụ cười rạng rỡ bên các đồng đội của G-Dragon đã tái hiện trọn vẹn tinh thần ngông cuồng, cháy hết mình làm nên thương hiệu của BIGBANG

Nam ca sĩ gây ấn tượng mạnh với tạo hình phá cách gồm mái tóc vàng chanh nổi bật kết hợp cùng áo da tua rua. Khoảnh khắc quậy xõa hết nấc cùng nụ cười rạng rỡ bên các đồng đội đã tái hiện trọn vẹn tinh thần ngông cuồng, cháy hết mình làm nên thương hiệu của BIGBANG suốt hai thập kỷ qua.

BIGBANG vừa sold out concert tại MetLife Stadium

Bối cảnh của đoạn video gây sốt ấy chính là đêm diễn nằm trong khuôn khổ tour kỷ niệm của BIGBANG tại sân vận động MetLife Stadium, một trong những thánh đường âm nhạc hoành tráng bậc nhất nước Mỹ. Không ngoài dự đoán, quy mô sự kiện 51.262 vé đã khiến truyền thông quốc tế phải kinh ngạc khi toàn bộ khán đài rộng lớn được lấp đầy không một khoảng trống. Ngay cả khi ban tổ chức quyết định mở thêm các khu vực ghế ngồi bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ công chúng, toàn bộ số vé này cũng bị sold-out sạch bách trong tích tắc.

Toàn bộ khán đài rộng lớn được lấp đầy không một khoảng trống tại concert BIGBANG ở Mỹ

Sự kiện này càng trở nên đặc biệt hơn khi nhìn lại hành trình dài đầy biến động của nhóm. Lần cuối cùng BIGBANG thực hiện một chuyến lưu diễn chính thức đã là từ năm 2017, nối tiếp thành công của World Tour đình đám giai đoạn 2015 - 2016. Suốt gần 9 năm "đóng băng" mọi hoạt động nhóm, trải qua biết bao giông bão và sự hoài nghi từ dư luận, nhiều người từng cho rằng cái tên BIGBANG sẽ dần lui vào quá khứ. Vậy nhưng BIGBANG vẫn bước tiếp chặng đường bằng tour diễn kỷ niệm cột mốc đặc biệt này. Sau 20 năm kể từ ngày ra mắt, việc một nhóm nhạc huyền thoại tái khởi động sự nghiệp và ngay lập tức bán hết sạch vé tại một sân vận động tầm cỡ ở Mỹ là điều tưởng chừng như không thể xảy ra trong lịch sử Kpop.

Sau 20 năm kể từ ngày ra mắt, BIGBANG vẫn cho thấy sức hút khủng trên toàn cầu

Màn tái xuất hoành tráng tại Mỹ của BIGBANG đã lập tức chấn động cộng đồng mạng Hàn Quốc (Knet), tạo nên những làn sóng thảo luận vô cùng sôi nổi trên khắp các diễn đàn âm nhạc. Nhiều netizen thẳng thắn thốt lên "Kín chỗ luôn, điên thật sự!", đồng thời liên tục chia sẻ ảnh chụp màn hình chứng minh cả những chỗ ngồi bổ sung cũng bán hết sạch. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trong hàng loạt bình luận như "Bật nắp quan tài thật sự, tuyệt vời", "Vi diệu thật, ở Hàn cũng thuộc đẳng cấp khác mà sang Mỹ vẫn cháy đỉnh".

Đúng như câu nói "Đủ nắng hoa sẽ nở", sự kiên trì, bản lĩnh cùng tài năng thiên bẩm đã giúp BIGBANG gieo mầm hy vọng và gặt hái quả ngọt rực rỡ nhất sau những giông bão

Đúng như câu nói "Đủ nắng hoa sẽ nở", sự kiên trì, bản lĩnh cùng tài năng thiên bẩm đã giúp BIGBANG gieo mầm hy vọng và gặt hái quả ngọt rực rỡ nhất sau những giông bão. Cột mốc lịch sử tại MetLife Stadium một lần nữa chứng minh rằng thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ, nhưng vị thế King of K-Pop của BIGBANG thì mãi mãi vẹn nguyên. Sau hai thập kỷ, họ không chỉ đơn thuần là những idol đi hát mà còn đã khắc tên mình trở thành một tượng đài âm nhạc bất tử trong lòng hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới.

Ảnh: X