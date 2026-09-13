Hoàng Dũng khoe mẹ là Phó giáo sư, Tiến sĩ, U70 thành nghệ nhân hát then

Ít ai biết mẹ ca sĩ Hoàng Dũng là PGS.TS Hoàng Thị Chiên, cựu giảng viên khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cũng là nghệ nhân hát Then.

Tại Công diễn 4 chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Hoàng Dũng cùng Hoàng Rob, Thỏ (Da LAB), Tùng Mint và Will lựa chọn tiết mục Tích tịch tình tang, lấy cảm hứng từ câu chuyện Thạch Sanh. Nhóm sử dụng câu chuyện về tiếng đàn để kết nối chất liệu dân gian với âm nhạc đương đại.

Điểm nhấn của màn trình diễn là sự xuất hiện của mẹ Hoàng Dũng. Bà cùng các thành viên Tốp then Suối Ngàn tham gia hỗ trợ tiết mục, trực tiếp hát then và sử dụng đàn tính trên sân khấu.

Đội Hoàng Dũng cùng tốp Then Suối Ngàn biểu diễn tiết mục “Tích tịch tình tang”

Hoàng Dũng cho biết khi nhận chủ đề Thạch Sanh, anh nghĩ ngay đến câu hát “đàn kêu tích tịch tình tang”. Là người dân tộc Tày, nam ca sĩ muốn tận dụng cơ hội này để đưa văn hóa của dân tộc mình vào tiết mục. Ý tưởng nhận được sự đồng thuận của các thành viên trong liên minh.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Dũng có cơ hội đứng chung sân khấu lớn với mẹ. Nam ca sĩ từng chia sẻ anh mong muốn được thực hiện một tiết mục cùng mẹ, vì bà là người có ảnh hưởng lớn đến tình yêu nghệ thuật của anh.

Không chỉ dừng ở việc đưa then vào phần âm nhạc, tiết mục còn khai thác không khí lễ hội, kết hợp múa, hình ảnh dân gian và phần dàn dựng hiện đại. Ê-kíp chương trình có sự tham vấn về văn hóa địa phương để phần trình diễn giữ được những nét đặc trưng của then Tày.

Theo thông tin từ ekip chương trình, mẹ của nam ca sĩ Hoàng Dũng là PGS.TS Hoàng Thị Chiên, sinh năm 1960, cựu giảng viên khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Phần lớn sự nghiệp của bà gắn với giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Hoàng Dũng và mẹ trên sân khấu.

Sau khi nghỉ hưu, bà dành nhiều thời gian cho hát then và hiện là nghệ nhân của tốp Then Suối Ngàn. Từ một giảng viên đại học, bà Hoàng Thị Chiên dần trở thành người thực hành Then và trực tiếp biểu diễn. Trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai, hình ảnh bà cầm đàn tính, hát then cùng con trai tạo nên sự kết hợp đặc biệt giữa hai thế hệ.

Đằng sau hình ảnh một nữ giảng viên đại học là câu chuyện về người phụ nữ từng phải một mình vun vén gia đình. Khi Hoàng Dũng mới 6 tuổi, bố anh qua đời. Mẹ trở thành chỗ dựa chính của hai người con, đồng thời chăm sóc cả mẹ chồng. Trong nhiều năm, bà vừa đảm nhiệm công việc chuyên môn, vừa lo toan cuộc sống gia đình.

Năm 2022, Hoàng Dũng từng viết về mẹ rằng bà là người hiền lành, chăm chỉ và luôn nhẫn nhịn vì gia đình. Mẹ anh chọn nghề dạy học làm công việc gắn bó với cuộc đời và dù đã ở tuổi U70 vẫn thường ngồi trước tài liệu, máy tính vào ban đêm.

Nam ca sĩ từng nói mẹ “vừa làm mẹ, vừa làm bố” của hai anh em. Khi còn nhỏ, anh chưa hiểu hết những gì mẹ phải gánh vác. Chỉ khi lớn hơn, anh mới nhận ra để vừa nuôi hai con, vừa làm việc và chăm lo gia đình, mẹ cần một sức mạnh rất lớn.

Hoàng Dũng từng cho biết mẹ là người ảnh hưởng nhiều đến tính cách và cách anh nhìn nhận cuộc sống. Sự chăm chỉ, kiên trì và tinh thần trách nhiệm của bà cũng là những điều anh luôn nhắc tới khi nói về gia đình.

Mẹ của Hoàng Dũng là PGS.TS Hoàng Thị Chiên, cựu giảng viên khoa Hoá học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cũng là nghệ nhân hát Then.

Trước khi theo đuổi âm nhạc, Hoàng Dũng từng học Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau đó, anh rẽ hướng sang ca hát và giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2015.

Từ cuộc thi, nam ca sĩ từng bước xây dựng sự nghiệp với những ca khúc như Nàng thơ, Đi đâu để thấy hoa bay, Nép vào anh và nghe anh hát, Chẳng nên lời.. . cùng nhiều dự án âm nhạc cá nhân. Hoàng Dũng theo đuổi phong cách sáng tác thiên về tự sự, chú trọng câu chuyện và cảm xúc.

Quyết định theo nghệ thuật của con trai cũng nhận được sự tôn trọng từ mẹ. Bà không áp đặt con phải đi theo một con đường nhất định mà khuyến khích anh cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn.