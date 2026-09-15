Truyền thông Hàn: BIGBANG vẫn chưa hết thời

Nhận định của truyền thông Hàn về danh tiếng của BIGBANG ở năm thứ 20 là "kỳ tích".

Sau 11 năm, BIGBANG trở lại Mỹ với tour diễn riêng và nhanh chóng tạo nên những tín hiệu đáng chú ý về sức hút của một trong những nhóm nhạc huyền thoại Kpop. Sau hai điểm diễn tại Oakland và New Jersey, truyền thông Hàn Quốc nhận định thành tích bán sạch vé tại sân vận động một lần nữa là một kỳ tích, cho thấy BIGBANG “vẫn chưa hết thời”, ngay cả khi nhóm đã bước sang năm thứ 20 kể từ ngày ra mắt.

Trong bài viết đăng tải trên Naver, truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh việc BIGBANG trở lại Mỹ sau 11 năm và có thể lấp đầy một sân vận động là minh chứng rõ ràng cho sức ảnh hưởng toàn cầu của nhóm. Đáng chú ý, tại MetLife Stadium ở East Rutherford, New Jersey, Mỹ, ngay cả những khu vực bị hạn chế tầm nhìn cũng được bán hết, gần như không thể tìm thấy một chỗ ngồi trống.

Ngày 11/9, BIGBANG tổ chức đêm diễn BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR ‘XX : COSMOS’ IN EAST RUTHERFORD tại MetLife Stadium. Đây là chặng tiếp theo của tour Bắc Mỹ sau hai đêm diễn tại Oakland vào ngày 4 và 5/9. Đây cũng là lần đầu tiên sau 11 năm BIGBANG tổ chức concert riêng tại khu vực châu Mỹ, kể từ MADE World Tour năm 2015. Trong khoảng thời gian này, các thành viên trải qua nhiều hoạt động cá nhân, thực hiện nghĩa vụ quân sự và có một thời gian dài nhóm gần như không hoạt động cùng nhau. Dù vậy, sức hút của cái tên BIGBANG được cho là không hề suy giảm.

MetLife Stadium vốn là một trong những sân vận động lớn từng đón các ngôi sao nhạc pop hàng đầu thế giới như Taylor Swift và Coldplay. Tại đây, BIGBANG tiếp tục tạo nên một không khí đặc trưng của những concert quy mô lớn khi hàng chục nghìn khán giả đồng thanh hát theo loạt ca khúc quen thuộc của nhóm.

Concert mở màn bằng FANTASTIC BABY, sau đó là loạt hit như HANDS UP, TONIGHT, BLUE, LOSER, IF YOU. Dù phần trình diễn chủ yếu sử dụng tiếng Hàn, rào cản ngôn ngữ gần như không trở thành vấn đề. Những người hâm mộ quốc tế đã nghe nhạc BIGBANG trong nhiều năm cùng hòa giọng, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trên sân vận động.

Các thành viên cũng trực tiếp gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ. BIGBANG chia sẻ: “Điều quý giá nhất đối với chúng tôi là tình yêu mà mọi người dành cho chúng tôi”, đồng thời nói thêm: “Cảm ơn các bạn đã yêu thương và ủng hộ chúng tôi suốt 20 năm qua. Được hoạt động trong một khoảng thời gian dài như vậy và giờ có thể đứng trên sân vận động để biểu diễn thực sự giống như một giấc mơ.”

Theo đánh giá trong ngành, việc BIGBANG vẫn có thể chinh phục khán giả sau 11 năm không đơn thuần đến từ yếu tố hoài niệm. Những ca khúc đã vượt qua nhiều thế hệ như FANTASTIC BABY, BANG BANG BANG, LOSER kết hợp với sức hút riêng của từng thành viên trong sự nghiệp solo cho thấy giá trị âm nhạc mà BIGBANG tích lũy vẫn còn nguyên sức nặng.

Đặc biệt, với vị thế là một trong những đại diện tiêu biểu của thế hệ thứ hai Kpop, BIGBANG sở hữu lợi thế khác biệt so với nhiều nhóm nhạc đàn em. Nhóm có độ nhận diện được xây dựng qua nhiều năm, đồng thời duy trì một cộng đồng người hâm mộ toàn cầu trung thành lâu dài. Vì vậy, việc bán sạch vé tại một sân vận động không đơn thuần là yếu tố hoài niệm, mà còn cho thấy sức mạnh thương hiệu của BIGBANG với tư cách một tập thể vẫn rất lớn, bất chấp cả việc không quảng bá bài bản.

Sau Mỹ, BIGBANG sẽ tiếp tục tiến sang châu Âu với hai điểm diễn tại Paris, Pháp vào ngày 19/9 và London, Anh vào ngày 26/9. Sau đó, tour sẽ tiếp tục đến Đài Bắc (Trung Quốc), Singapore, Bangkok và nhiều thành phố khác. BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR ‘XX : COSMOS’ dự kiến được tổ chức tại 19 thành phố với tổng cộng 36 đêm diễn. Sau 20 năm hoạt động, BIGBANG một lần nữa đứng trên những sân khấu stadium, tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động quốc tế.

Tháng 10 tới đây, BIGBANG sẽ mở màn tại Đông Nam Á với điểm diễn đầu tiên tại Việt Nam. BIGBANG sẽ tổ chức hai đêm concert tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 24 và 25/10. Cả hai đêm diễn đều nhanh chóng sold out, cho thấy sức mua đặc biệt lớn của người hâm mộ Việt Nam dành cho nhóm.

Tại Việt Nam, BIGBANG vẫn là một trong những nhóm nhạc Kpop có fanbase hàng đầu. Sau nhiều năm kể từ thời kỳ đỉnh cao của thế hệ thứ hai, sức hút của nhóm vẫn thể hiện rõ qua tốc độ bán vé, sự quan tâm của truyền thông và quy mô cộng đồng người hâm mộ. Hai đêm diễn tại Hà Nội vì thế được kỳ vọng tiếp tục trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hành trình XX : COSMOS, đồng thời là phép thử cho sức mua của fan Việt đã được chứng minh thuyết phục.