Mức lương 40 nghìn đồng của Quách Văn Thơm

Trước khi trở thành cái tên được chú ý, thu nhập của Thơm khiến nhiều người bất ngờ.

Quách Văn Thơm hiện là một trong những ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Từ một thành viên Da LAB vốn được biết đến chủ yếu qua những ca khúc quen thuộc, tên tuổi của Thơm bất ngờ được chú ý mạnh hơn bao giờ hết. Cùng với đó, những thông tin về cuộc sống và hành trình sự nghiệp của nam ca sĩ cũng được khán giả đặc biệt quan tâm.

Ít ai biết, trước khi trở thành thành viên Da LAB và góp mặt trong nhiều bản hit được hàng triệu khán giả biết đến, Quách Văn Thơm từng có thời gian làm phóng viên. Đặc biệt, những ngày đầu theo đuổi âm nhạc, nam ca sĩ cũng trải qua giai đoạn thu nhập khá khiêm tốn.

Quách Văn Thơm từng có thời gian làm phóng viên song song với việc hoạt động âm nhạc

Năm 2013, trong một dịp hợp tác với một tòa soạn báo để thực hiện dự án Rap News cùng Da LAB, Thơm bắt đầu có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với công việc báo chí. Sau thời gian làm việc và tìm hiểu, anh dần nhận ra mình cũng yêu thích công việc này. Đến năm 2014, Thơm chính thức trở thành phóng viên tập sự, phụ trách mảng pháp luật, xã hội.

Công việc đưa anh đến với nhiều vụ việc thời sự, trong đó có những câu chuyện để lại ám ảnh. Thơm từng chia sẻ rằng tiền lương khi làm báo “không được cao”, trong khi đặc thù công việc đòi hỏi phải đi xa nhà và thường xuyên đối diện với những tình huống khó khăn. Dù vậy, anh vẫn duy trì âm nhạc song song với công việc báo chí, tiếp tục sáng tác và biểu diễn cùng Da LAB. Thơm gắn bó với công việc phóng viên khoảng 3 năm trước khi quyết định dừng lại để tập trung nhiều hơn cho âm nhạc cũng như gia đình.

Thơm từng chia sẻ thu nhập khi làm báo “không được cao” nhưng mang đến cho anh nhiều trải nghiệm

Cùng với sự chú ý dành cho Thơm ở hiện tại, những câu chuyện về quãng thời gian anh mới theo đuổi âm nhạc cũng được khán giả quan tâm. Theo những chia sẻ trước đây, năm 2009, Thơm gia nhập Da LAB khi nhóm vẫn chủ yếu hoạt động trong cộng đồng underground.

Thời điểm đó, Da LAB chưa có nhiều sân khấu biểu diễn và cũng chưa có một ê-kíp hay công ty lớn đứng phía sau. Âm nhạc vẫn là đam mê mà các thành viên theo đuổi, nhưng chưa phải công việc có thể đảm bảo thu nhập ổn định. Thơm từng cho biết cát-xê cho một lần đi hát khi ấy khoảng 40.000 đồng, số tiền chỉ vừa đủ cho một bữa ăn. Với một chàng trai mới 20 tuổi, âm nhạc khi đó vì thế vẫn giống một hành trình thử sức hơn là con đường sự nghiệp chắc chắn.

Thơm từng cho biết cát-xê cho một lần đi hát khi ấy khoảng 40.000 đồng, số tiền chỉ vừa đủ cho một bữa ăn

Sau này nhìn lại, Thơm thừa nhận ở tuổi 20, anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày được nhiều người biết đến. Dù vậy, trong những năm tháng đầu tiên ấy, anh vẫn tiếp tục viết, hát và làm nhạc cùng những người bạn. Chính quãng thời gian hoạt động trong underground cũng đặt nền móng cho hành trình gần hai thập kỷ của Da LAB sau này.

Da LAB từng bước trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, sở hữu loạt ca khúc quen thuộc với khán giả và có sức sống bền bỉ qua nhiều năm

Sau đó, Da LAB từng bước trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, sở hữu loạt ca khúc quen thuộc với khán giả và có sức sống bền bỉ qua nhiều năm. Bước ngoặt đến với Da LAB vào năm 2014 khi Một Nhà giúp nhóm vượt khỏi underground và nhanh chóng được khán giả đại chúng biết đến. Sau đó, nhóm tiếp tục ghi dấu với loạt hit như Thanh Xuân, Gác Lại Âu Lo, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Từ Ngày Em Đến hay Chạy Khỏi Thế Giới Này. Những ca khúc này đưa Da LAB trở thành một trong những nhóm nhạc nổi tiếng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời duy trì sức hút qua nhiều năm.

Từ những ca khúc quen thuộc ấy, Da LAB dần trở thành cái tên gắn với nhiều khoảnh khắc trong đời sống của khán giả. Nhạc của nhóm xuất hiện ở quán cà phê, đám cưới, playlist thanh xuân hay những đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội. Chính việc các ca khúc liên tục được nghe trong nhiều năm khiến khán giả nhớ đến Da LAB qua âm nhạc nhiều hơn là từng thành viên.

Trong nhiều năm đi hát, dù có nhiều hit nhưng phải đến thời gian gần đây diện mạo các thành viên Da LAB mới được khán giả nhớ đến nhiều

Đây cũng là lý do câu chuyện về Thơm nhận được nhiều sự quan tâm khi anh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nhiều khán giả vốn đã quen với những bài hát của Da LAB nhưng đến lúc này mới bắt đầu để ý đến diện mạo, tính cách và câu chuyện riêng của người đứng sau những ca khúc ấy.

Trước khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm hoạt động dưới nghệ danh JGKiD từng có một số sản phẩm solo. Tuy nhiên,, những hoạt động này khá kín tiếng và không được phát triển theo hướng xây dựng một sự nghiệp solo rầm rộ. Năm 2022, anh ra mắt single Trò Chơi Thua Cuộc, bên cạnh những ca khúc như Trên Cao Nhìn Xuống, Con Điên, Hát Cho Đời, Hát Cho Em, Em À Em Ơi hay CILU.

CILU - ca khúc đang viral trên mạng của Quách Văn Thơm

Gần đây, nhờ sức hút của Thơm, ca khúc CILU cũng đang nhận được sự quan tâm trở lại của đông đảo khán giả. Các sản phẩm mang màu sắc riêng của Thơm, thiên về chất underground, reggae và cách thể hiện khá phóng khoáng. Dù vậy, phải đến khi xuất hiện tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cái tên Thơm mới thực sự được biết đến rộng rãi ở tư cách cá nhân.

Không chỉ gây chú ý bằng khả năng âm nhạc, Thơm còn tạo thiện cảm nhờ tính cách hài hước, những màn tương tác duyên dáng cùng các anh tài và nguồn năng lượng khá khác biệt so với hình ảnh quen thuộc của một thành viên Da LAB. Từ một nghệ sĩ vốn hoạt động khá kín tiếng, anh bất ngờ trở thành một trong những gương mặt được khán giả quan tâm và yêu thích trong chương trình.

Từ một chàng trai đi hát với cát-xê chỉ vài chục nghìn đồng, Thơm đang dần trở thành tên tuổi nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu thích

Có thể thấy, từ một chàng trai đi hát với cát-xê chỉ vài chục nghìn đồng, từng làm phóng viên để có công việc ổn định, Thơm đã cùng Da LAB xây dựng sự nghiệp bền bỉ kéo dài gần 20 năm. Đến năm 2026, việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai giúp Thơm được biết đến nhiều hơn với tư cách cá nhân, đặc biệt nhờ tính cách, visual và màu sắc riêng trên sân khấu.

Ảnh: FBNV