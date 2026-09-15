Mức lương của Đen Vâu

Là một trong những rapper có sức hút lớn với các thương hiệu, mức thu nhập của Đen Vâu khiến nhiều người tò mò.

Đen Vâu là một trong những rapper hiếm hoi của Việt Nam xây dựng được vị trí riêng trên thị trường âm nhạc mà không cần xuất hiện quá dày đặc. Phía sau hình ảnh giản dị và cách làm nhạc tương đối độc lập là một hệ sinh thái thu nhập đến từ nhiều nguồn, trong đó YouTube và hợp đồng quảng cáo là những khoản đáng chú ý.

Từ cát-xê 4 triệu đồng đến những hợp đồng quảng cáo lớn

Con đường kiếm tiền từ âm nhạc của Đen Vâu cũng không bắt đầu bằng những con số lớn. Trước khi trở thành rapper nổi tiếng, Đen từng có khoảng 7 năm làm công nhân vệ sinh tại Ban quản lý Vịnh Hạ Long. Anh từng cùng gia đình mở quán cà phê nhưng kinh doanh không thành công. Sau khi nghỉ việc vào năm 2016, Đen thậm chí từng cân nhắc chuyển sang nghề cắt tóc hoặc xăm hình để kiếm sống.

Bước ngoặt đến sau một chuyến xuyên Việt. Ở tuổi 26, Đen nhận được 4 triệu đồng tiền cát-xê đầu tiên cho một buổi biểu diễn. Khoản tiền không lớn nhưng khiến anh nhận ra âm nhạc có thể trở thành công việc nghiêm túc của mình. Sau hàng loạt ca khúc như Đưa nhau đi trốn, Bài này chill phết, Hai triệu năm, Lối nhỏ, Mang tiền về cho mẹ..., giá trị thương mại của Đen Vâu dần được nâng lên.

Honda từng chọn Đen làm đại sứ thương hiệu và hợp tác trong nhiều chiến dịch, trong đó có Đi Về Nhà và Mang tiền về cho mẹ. VietinBank cũng từng hợp tác với nam rapper trong TVC Tôi là Đen. Ngoài ra, anh từng xuất hiện trong các chiến dịch của NIVEA MEN và thương hiệu cà phê lon Boss. Giá trị cụ thể của những hợp đồng này không được công bố.

Đen cũng từng được vinh danh ở Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam 2023 với danh hiệu Đại sứ Quảng cáo Truyền cảm hứng của năm nhờ chiến dịch cùng VietinBank.

Thu nhập của Đen Vâu hiện ra sao?

Đen Vâu chưa từng công bố một con số chính thức về tổng thu nhập hàng năm.

Kênh Youtube Đen Vâu Official được thành lập từ tháng 8/2014. Tính đến tháng 9/2026, kênh đã có khoảng 5,22 triệu người đăng ký, hơn 2,21 tỷ lượt xem và 152 video, theo Social Blade. Năm 2023, khi kênh Đen Vâu Official mới vượt mốc 1,6 tỷ lượt xem, Social Blade từng ước tính doanh thu quảng cáo của kênh ở mức 2.700-42.600 USD/tháng, tương đương khoảng 63,5 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Tính theo năm, con số được ước tính khoảng 33.400-534.200 USD, tương đương hơn 785 triệu đến trên 12,5 tỷ đồng.

Đến năm 2024, số liệu Social Blade cho thấy mức ước tính đã tăng lên 7.800-124.800 USD/tháng, tương đương khoảng 183 triệu đến hơn 2,93 tỷ đồng, và 93.600-1,5 triệu USD/năm, tương đương hơn 2,2-35,2 tỷ đồng.

Năm 2024, khi những ước tính từ Social Blade cho rằng kênh YouTube có thể mang về tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm, nam rapper từng phủ nhận cách hiểu rằng mình có thu nhập "khủng". Anh cho biết mình chủ yếu làm nhạc vì thích và việc quá quan tâm đến doanh thu có thể hạn chế sự sáng tạo. Đen cũng nhấn mạnh rằng nếu chỉ tính lượt xem thì sản phẩm của anh không phải nhiều nhất và tần suất ra nhạc cũng thấp hơn nhiều nghệ sĩ khác.

Social Blade chỉ đưa ra khoảng ước tính dựa trên lượt xem, trong khi doanh thu thực tế của một kênh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tỷ lệ lượt xem được kiếm tiền, thị trường người xem, quảng cáo, loại nội dung và các thỏa thuận riêng với YouTube.

Đáng chú ý, số liệu mới nhất trên Social Blade cho thấy trong một số ngày có lượng truy cập lớn, kênh Đen Vâu Official vẫn có thể ghi nhận hàng triệu lượt xem. Dữ liệu được ghi nhận vào tháng 9/2026 cho thấy có ngày kênh đạt hơn 12,2 triệu lượt xem, với mức doanh thu ước tính khoảng 3.100-49.000 USD cho ngày đó.

Những con số này cho thấy giá trị kinh tế của kho nhạc mà Đen Vâu đã xây dựng trong hơn một thập kỷ không chỉ nằm ở thời điểm một MV mới phát hành. Những sản phẩm cũ tiếp tục tạo lượt xem và có khả năng đem lại doanh thu quảng cáo theo thời gian.

Từ một sân khấu đầu tiên với 4 triệu đồng cát-xê, sau khoảng một thập kỷ, Đen Vâu đã xây dựng được một kho nội dung với hàng tỷ lượt xem và một thương hiệu cá nhân được rất nhiều nhãn hàng lớn “chọn mặt gửi vàng” làm nhân vật quảng cáo, đặc biệt là các hãng xe máy, nước giải khát. Dù giá trị hợp đồng không được tiết lộ nhưng với tên tuổi và thương hiệu mà Đen Vâu đảm nhận, khán giả tin rằng giá trị bản hợp đồng là không hề nhỏ.

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