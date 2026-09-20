Nam nghệ sĩ đắt show từ Bắc vào Nam, U50 tậu liền 2 căn hộ hạng sang ở Hà Nội, chuẩn bị “chơi lớn” như Mỹ Tâm

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương gây chú ý khi tổ chức live concert quy mô lớn nhất sự nghiệp tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tùng Dương là một trong những giọng ca đặc biệt của âm nhạc Việt Nam, sở hữu chất giọng nội lực, kỹ thuật thanh nhạc và tư duy trình diễn. Năm 2026, anh tiếp tục đánh dấu một cột mốc lớn khi lần đầu đưa live concert cá nhân tới sân vận động Mỹ Đình.

Concert lớn nhất sự nghiệp tại Mỹ Đình

Tùng Dương sẽ thực hiện live concert Bay về phía mặt trời tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào tối 19/12. Đây là live concert thứ 15 trong sự nghiệp và được giới thiệu là chương trình có quy mô lớn nhất của nam ca sĩ sau 25 năm hoạt động nghệ thuật. Chương trình dự kiến đón khoảng 40.000-50.000 khán giả.

Theo thông tin từ ê-kíp, concert gồm khoảng 30 tiết mục, với gần 40 tác phẩm được dàn dựng dành riêng cho không gian sân vận động. Thay vì sắp xếp các ca khúc theo trình tự thời gian, chương trình sẽ tái cấu trúc hành trình âm nhạc của Tùng Dương theo mạch cảm xúc và tư duy âm nhạc ở thời điểm hiện tại.

Tùng Dương tiết lộ về concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

Với divo sinh năm 1983, việc đưa những tác phẩm đã quen thuộc với nhiều thế hệ lên sân khấu lớn không đồng nghĩa với việc lặp lại cách thể hiện cũ. Nam ca sĩ muốn tìm một ngôn ngữ trình diễn mới để những giá trị quen thuộc có thể tiếp tục được kết nối với khán giả hôm nay.

Để phù hợp với quy mô sân vận động, chương trình kết hợp âm nhạc với sân khấu, ánh sáng, visual art, múa đương đại và công nghệ trình diễn. Tùng Dương đồng thời trực tiếp tham gia vai trò đồng đạo diễn.

Hai khách mời đầu tiên được công bố là Phùng Khánh Linh và GREYD. Đây là lần đầu hai nghệ sĩ trẻ kết hợp cùng Tùng Dương, hứa hẹn tạo nên sự giao thoa giữa những thế hệ và màu sắc âm nhạc khác nhau.

Trước đó, khi gặp Mỹ Tâm tại hậu trường một sự kiện, Tùng Dương còn vui vẻ “xin vía” nữ ca sĩ để concert Bay về phía mặt trời diễn ra thuận lợi. Cuối năm 2025, Mỹ Tâm từng tạo dấu ấn tại sân vận động Mỹ Đình với concert See The Light, thu hút khoảng 40.000 khán giả.

Hơn hai thập kỷ giữ một màu sắc riêng

Tùng Dương được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia Sao Mai Điểm hẹn 2004. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, nam ca sĩ đã không đi theo công thức âm nhạc đại chúng dễ nghe mà thử nghiệm với nhiều màu sắc như jazz, blues, dân gian đương đại, electro…

Điểm đáng chú ý trong hành trình ấy là Tùng Dương không cố định mình trong hình ảnh một ca sĩ mang màu sắc thể nghiệm. Những năm gần đây, anh tích cực thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ trẻ và làm mới những bài hát được khán giả yêu thích, nhờ đó tiếp cận gần hơn với người nghe trẻ.

Tái Sinh là một ví dụ tiêu biểu. Ca khúc do Tăng Duy Tân sáng tác giúp Tùng Dương tạo được sự chú ý mạnh trên mạng xã hội, đồng thời đưa hình ảnh của nam ca sĩ đến gần hơn với khán giả trẻ. Divo còn nhiều lần gây sốt khi cover ca khúc Ngày chưa giông bão, E là không thể, 50 năm về sau…

Nhờ dấu ấn riêng trong âm nhạc, Tùng Dương là cái tên liên tục có mặt trong các chương trình nghệ thuật quy mô lớn từ Bắc vào Nam, thu hút chục nghìn khán giả.

Trong dịp Đại lễ A80, anh liên tục xuất hiện ở những sự kiện, chương trình trọng đại mang ý nghĩa lớn như Tổ quốc trong tim, 80 năm hành trình độc lập – tự do – hạnh phúc, Mãi là người Việt Nam, Điều còn mãi…

Năm 2025, Tùng Dương trở thành nghệ sĩ sở hữu nhiều Cúp Cống hiến nhất với 13 lần được vinh danh tại Giải Âm nhạc Cống hiến. Trước đó, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh ở hạng mục "Ca sĩ nổi bật của năm" tại chương trình giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu và một số cuốn sách nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, văn học năm 2024.

Tùng Dương và "gia tài" cúp Cống hiến trong sự nghiệp

Khối tài sản đáng chú ý

Bên cạnh âm nhạc, không gian sống và bất động sản của Tùng Dương cũng nhận được sự quan tâm. Mới đây, nam nghệ sĩ gây chú ý khi mua hai căn hộ cao cấp tại một dự án ở khu vực Cầu Giấy, Hà Nội.

Tùng Dương đã đập thông 2 căn hộ, nâng tổng diện tích sử dụng lên khoảng 450 m², tạo thành không gian rộng rãi phục vụ sinh hoạt, thư giãn và kết nối gia đình. Dự án mang phong cách châu Âu cổ điển, nổi bật với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ kiến trúc hoàng gia.

Tùng Dương gây chú ý khi mua nhà mới

Trước đó, giọng ca Tái sinh từng chia sẻ về căn hộ cao cấp có tầm nhìn hướng Hồ Tây. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ nhiều lần đăng tải hình ảnh không gian sống rộng rãi, sang trọng nhưng vẫn đậm dấu ấn nghệ thuật và tạo cảm giác gần gũi.

Không gian sống từng được Tùng Dương chia sẻ

Căn hộ gồm phòng khách lớn, khu bếp riêng, phòng ngủ, không gian trưng bày sách và CD, phòng tập đa năng cùng khu vực sân vườn nhiều cây xanh. Đáng chú ý, Tùng Dương sở hữu bộ sưu tập khoảng 6.000 đĩa CD cùng nhiều kỷ vật gắn với hành trình âm nhạc. Vợ chồng nam ca sĩ cũng thường xuyên làm mới không gian bằng hoa tươi, nến thơm và cây cảnh.