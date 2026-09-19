Tùng Dương là “ca sĩ quốc dân và phong thủy”

Tùng Dương nói mà không ai cãi được!

Sau 25 năm hoạt động nghệ thuật, Tùng Dương sắp đánh dấu cột mốc mới khi lần đầu đưa live concert Bay Về Phía Mặt Trời đến SVĐ Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 19/12/2026. Trong concert lần này, 25 năm âm nhạc sẽ được “vẽ lại” qua những tác phẩm làm nên tên tuổi Tùng Dương, những sáng tác thuộc nhiều thế hệ nhạc sĩ, mạch âm nhạc quê hương - đất nước, những cuộc gặp gỡ với thế hệ nghệ sĩ trẻ và những chất liệu mới đại diện cho Tùng Dương ở thời điểm 2026.

Tùng Dương sẽ có live concert lớn nhất sự nghiệp tại SVĐ Mỹ Đình

Tại buổi họp báo chiều 18/9, Tùng Dương có những chia sẻ thú vị về sự thay đổi của bản thân trong hành trình âm nhạc, cũng như mối duyên đặc biệt với sân khấu tại SVĐ Mỹ Đình. Theo đó, từ một nghệ sĩ từng gắn với dòng nhạc kén người nghe, Tùng Dương cho biết mình nay đã trở thành “nghệ sĩ quốc dân” khi âm nhạc được đón nhận bởi nhiều thế hệ trong gia đình:

“15 liveshow trong 25 năm, một hành trình chưa quá dài nhưng đủ để một người nghệ sĩ biết rằng điều gì là quan trọng nhất. 25 năm đó Tùng Dương cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi từ một Tùng Dương kén người nghe với dòng âm nhạc có lẽ là chỉ sở hữu một bộ phận khán giả nhỏ cho đến bây giờ là ‘quốc dân’ rồi. Thực sự là như vậy. Trong gia đình có những thế hệ đang ăn dặm, bố mẹ hay ông bà cũng thích Tùng Dương. Đó là điều mà Tùng Dương rất trân trọng và hạnh phúc. Đó cũng là sức mạnh to lớn để Tùng Dương cảm thấy mình đang được quá nhiều giá trị tốt lành tích cực nhất”.

Clip Tùng Dương chia sẻ việc mình là "ca sĩ quốc dân"

Bên cạnh hành trình sự nghiệp, Tùng Dương còn chia sẻ về nỗi lo thời tiết khi lần đầu thực hiện live concert tại SVĐ Mỹ Đình. Tuy nhiên, nam ca sĩ cũng có những lý do để đặt niềm tin vào sân khấu này khi trước đó anh từng có những lần biểu diễn tại đây trong các chương trình lớn. Một trong số đó là những sân khấu tại concert Quốc gia hay biểu diễn trước thềm trận chung kết ASEAN Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Nhắc đến những lần biểu diễn tại Mỹ Đình, Tùng Dương cho biết thời tiết trong các chương trình trước đều thuận lợi và hài hước tự nhận mình cũng có “phong thủy” với sân vận động này. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn thẳng thắn thừa nhận điều kiện thời tiết là vấn đề khiến anh và ekip lo lắng nhất khi chuẩn bị cho concert diễn ra vào tháng 12.

Nam nghệ sĩ cũng hài hước chia sẻ mình có "phong thủy" khi từng biểu diễn các sân khấu tại SVĐ Mỹ Đình và đều mưa thuận gió hòa

Tùng Dương bước ra từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2004 và giành giải do Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Ngay từ những ngày đầu, nam ca sĩ đã gây chú ý với giọng hát giàu nội lực, phong cách biểu diễn khác biệt và sự gắn bó với dòng nhạc dân gian đương đại. Sau cuộc thi, anh lựa chọn con đường âm nhạc riêng, lần lượt phát hành các album như Chạy Trốn, Những Ô Màu Khối Lập Phương,... đồng thời hợp tác với nhiều nhạc sĩ như Lê Minh Sơn, Quốc Trung, Đỗ Bảo và Giáng Son.

Suốt 25 năm sự nghiệp, Tùng Dương xây dựng sự nghiệp bằng những dự án có dấu ấn cá nhân, từ các album phòng thu đến chuỗi liveshow riêng. Anh từng được trao nhiều giải thưởng Cống hiến, trong đó có các hạng mục Album của năm và Ca sĩ của năm. Hành trình ấy giúp Tùng Dương dần khẳng định vị trí của một nghệ sĩ theo đuổi chất lượng nghệ thuật, đồng thời mở rộng khả năng kết nối với khán giả.

Trong suốt hành trình sự nghiệp, Tùng Dương đã mang về rất nhiều giải thưởng

Cho tới năm 2026, Tùng Dương tiếp tục bước vào một thử thách mới với live concert Bay Về Phía Mặt Trời và trực tiếp tham gia vai trò đồng đạo diễn cùng Rồng Việt Entertainment. Chương trình được xây dựng với sự kết hợp giữa âm nhạc, visual art, âm thanh và công nghệ trình diễn, trong đó những tác phẩm quen thuộc sẽ được tiếp cận bằng tư duy dàn dựng mới.

Bên cạnh Tùng Dương, Phùng Khánh Linh và GREY D là hai khách mời đầu tiên được công bố. Ba nghệ sĩ khác vẫn đang được ekip giữ kín, hứa hẹn tiếp tục tạo nên những bất ngờ trong quá trình công bố thông tin.

Với cá tính biểu diễn giàu năng lượng, tinh thần sẵn sàng thử nghiệm và những màn kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, Bay Về Phía Mặt Trời đang thu hút sự chú ý trước thềm diễn ra. Live concert sẽ được tổ chức vào lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình 25 năm âm nhạc của Tùng Dương.

Concert của Tùng Dương sẽ có sự xuất hiện của 5 khách mời hứa hẹn sẽ làm bùng nổ "chảo lửa" Mỹ Đình vào cuối năm nay

Ảnh: Mạnh Nguyễn, Tổng hợp