Nam ca sĩ làm Toán 8 tiếng/ngày để xả stress, thi toàn quốc đạt 97 điểm

Thực tế, anh chàng từng khiến truyền thông và công chúng bất ngờ khi tiết lộ đạt 97 điểm ở bài thi môn Toán trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Hàn Quốc (CSAT). Hiện tại, Woochan đang là sinh viên khoa Âm nhạc Thực hành, chuyên ngành Thanh nhạc tại Đại học Hongik danh tiếng. Sinh ngày 20/1/2005, nam idol đến với nghệ thuật từ rất sớm với vai trò diễn viên nhí và người mẫu ảnh.

Năm 2017, cái tên Jo Woochan từng gây chú ý khi tham gia chương trình thực tế Show Me The Money 6 của đài Mnet. Ở tuổi 12, Woochan đã làm nên lịch sử khi trở thành rapper trẻ tuổi nhất tiến vào vòng chung kết trong lịch sử chương trình thi đấu rap. Anh chàng lập tức được công chúng ưu ái dành tặng các danh xưng như "rapper tiểu học" hay "Lil Dok2" như một sự công nhận cho tài năng thiên bẩm.

Ở tuổi 12, Woochan đã làm nên lịch sử khi trở thành rapper trẻ tuổi nhất tiến vào vòng chung kết trong lịch sử chương trình thi đấu rap

Dù gặt hái thành công lớn từ đấu trường rap underground khi còn rất nhỏ, Woochan lại quyết định chuyển hướng sang mảng idol. Woochan từng trải qua quãng thời gian thực tập vô cùng nghiêm ngặt và trở thành mảnh ghép nổi bật của Trainee A, dự án nhóm nhạc nam đầy hứa hẹn trực thuộc Big Hit Music (HYBE) từng dự kiến chào sân vào năm 2023. Thế nhưng, việc dự án bất ngờ bị hủy bỏ vào cuối năm 2022 đã khiến nam idol phải bắt đầu lại từ đầu. Sau khi rời tập đoàn lớn, anh quyết định đầu quân về THEBLACKLABEL để tiếp tục theo đuổi ước mơ. Trước khi chính thức debut trong đội hình nhóm nhạc, anh cũng từng tích lũy kinh nghiệm hoạt động solo từ năm 2019, thử sức ở nhiều thể loại từ trap, singing rap cho đến boom bap, đồng thời có cơ hội hợp tác cùng những tên tuổi quen thuộc như Hui (Pentagon) hay Jeon Soyeon.

Trước khi chính thức debut trong đội hình nhóm nhạc, anh cũng từng tích lũy kinh nghiệm hoạt động solo từ năm 2019, thử sức ở nhiều thể loại từ trap, singing rap cho đến boom bap

Tháng 6 năm 2025, Woochan chính thức ra mắt khán giả trong đội hình của ALLDAY PROJECT (ADP), nhóm nhạc hiếm hoi đi theo mô hình nam nữ kết hợp (co-ed) dưới sự quản lý của THEBLACKLABEL. Quy tụ 5 mảnh ghép sở hữu cá tính riêng biệt gồm Tarzzan, Bailey, Woochan, Youngseo và Annie, nhóm nhanh chóng gây chú ý ngay từ đĩa đơn chào sân mang tên Famous. Trong nhóm, Woochan đảm nhận vai trò Main Rapper kiêm performer chủ lực, trở thành nhân tố quan trọng tạo nên năng lượng trình diễn bùng nổ và cá tính âm nhạc độc đáo cho đội hình.

Quy tụ 5 mảnh ghép sở hữu cá tính riêng biệt gồm Tarzzan, Bailey, Woochan, Youngseo và Annie, nhóm nhanh chóng gây chú ý ngay từ đĩa đơn chào sân mang tên Famous





Về mặt hình ảnh, Woochan ghi dấu ấn với phong cách thời trang biến hóa linh hoạt, kết hợp hài hòa giữa tinh thần streetwear năng động và vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch. Sở hữu nền tảng nghệ thuật vững chắc cùng tư duy âm nhạc đa dạng, nam ca sĩ được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của thế hệ thần tượng mới.

Sở hữu nền tảng nghệ thuật vững chắc cùng tư duy âm nhạc đa dạng, nam ca sĩ được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng của thế hệ thần tượng mới





Sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng cá nhân và sức mạnh tập thể đã nhanh chóng mang về cho nhóm những quả ngọt bằng những cột mốc lịch sử. Ngay từ sản phẩm chào sân, ca khúc ra mắt Famous đã nhanh chóng "san bằng" các bảng xếp hạng âm nhạc thời gian thực, đưa nhóm trở thành một trong những tân binh hiếm hoi giành được thành tích Realtime All-Kill danh giá ngay lần đầu ra mắt. Tiếp đà bứt phá, tại lễ trao giải Korea Grand Music Awards 2025 (KGMA) diễn ra vào ngày 14/11/2025, ALLDAY PROJECT được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng. Bên cạnh giải thưởng IS Rising Star, nhóm đã xuất sắc ẵm trọn giải thưởng danh giá Grand Honor’s Choice, chiếc cúp Daesang đầu tiên trong sự nghiệp. Đáng chú ý, kỷ lục này được thiết lập chỉ sau đúng 144 ngày kể từ khi nhóm chính thức ra mắt, đưa ALLDAY PROJECT trở thành nhóm nhạc giành giải Daesang nhanh thứ hai trong lịch sử, chỉ xếp sau NewJeans với 134 ngày.

Sau 9 tháng vắng bóng, ALLDAY PROJECT sẽ chính thức comeback vào ngày 28/09/2026 tới đây với EP thứ hai mang tên CRASH

Sau 9 tháng vắng bóng, ALLDAY PROJECT sẽ chính thức comeback vào ngày 28/09/2026 tới đây với EP thứ hai mang tên CRASH, hứa hẹn mở ra một chương mới đầy bùng nổ cho Woochan cùng các đồng đội.

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