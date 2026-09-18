Thu nhập của thành viên giàu nhất BLACKPINK

Sau 10 năm làm thần tượng toàn cầu, nữ ca sĩ này khiến ai nấy choáng ngợp vì vừa giàu vừa đẹp.

Theo HK01, tổng tài sản của Lisa (BLACKPINK) hiện được ước tính vào khoảng 40 đến 70 triệu USD, chính thức đưa cô trở thành thành viên giàu nhất nhóm tính đến thời điểm hiện tại. Trong khi đó, ba thành viên còn lại của BLACKPINK đều sở hữu tài sản ròng khoảng 30 triệu USD. Dù vậy, nhiều chuyên gia trong giới giải trí nhận định con số thực tế của Lisa có thể còn cao hơn, nếu tính thêm các hợp đồng quảng cáo, giá trị thương hiệu cá nhân và những khoản đầu tư chưa được công khai.

Tổng tài sản được ước tính vào khoảng 40 đến 70 triệu USD, chính thức đưa Lisa trở thành thành viên giàu nhất nhóm BLACKPINK

Để có được vị thế cùng khối tài sản đáng gờm như hiện tại, Lisa đã trải qua một chặng đường nỗ lực không ngừng nghỉ. Ở tuổi thiếu niên, cô một mình rời Thái Lan sang Hàn Quốc làm thực tập sinh, không rành tiếng Hàn, xa gia đình và phải cạnh tranh với hàng trăm gương mặt khác. Sau nhiều năm khổ luyện, Lisa chính thức ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016, đánh dấu bước ngoặt đưa tên tuổi cô vươn ra thế giới.

Lisa cùng BLACKPINK trở thành biểu tượng trong làng nhạc châu Á khi liên tục phá vỡ hàng loạt kỷ lục

Sự xuất hiện của BLACKPINK nhanh chóng tạo nên hiện tượng trong làng nhạc châu Á khi nhóm liên tục phá vỡ hàng loạt kỷ lục trên YouTube, Spotify và Billboard, trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Những siêu hit như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That, Pink Venom hay Shut Down liên tục oanh tạc các bảng xếp hạng toàn cầu, trong khi những chuyến lưu diễn đình đám như In Your Area và Born Pink mang về doanh thu khổng lồ.

Lisa nổi bật nhờ khả năng trình diễn, vũ đạo điêu luyện và sức hút khó cưỡng trên sân khấu

Trong thành công chung ấy, Lisa nổi bật hơn cả nhờ khả năng trình diễn, vũ đạo điêu luyện và sức hút khó cưỡng trên sân khấu. Không dừng lại ở hoạt động nhóm, cô còn khẳng định tên tuổi qua sự nghiệp solo đầy ấn tượng. Năm 2021, album đơn đầu tay LALISA giúp Lisa thiết lập hàng loạt kỷ lục về doanh số lẫn lượt xem trực tuyến, còn ca khúc Money trở thành hiện tượng toàn cầu khi phủ sóng khắp các bảng xếp hạng quốc tế và mạng xã hội.

Thành tích âm nhạc trên chặng đường solo giúp Lisa chinh phục được những sân khấu đẳng cấp bậc nhất nước Mỹ như VMAs, Victoria's Secret, Global Citizen Festival, Coachella hay Oscar

Bước sang năm 2024, sự nghiệp của Lisa chính thức rẽ sang một chương mới. Sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG, cô tự tay thành lập công ty quản lý riêng mang tên LLOUD, đồng thời bắt tay chiến lược với hãng thu âm đình đám RCA Records. Cú hợp tác này mở đường cho hàng loạt dự án âm nhạc cá nhân dài hơi, tiêu biểu là album Alter Ego với sự góp mặt của nhiều ngôi sao quốc tế cùng loạt single gây tiếng vang như Rockstar hay New Woman. Cũng nhờ đó, Lisa trở thành ca sĩ solo Kpop hiếm hoi chinh phục được những sân khấu đẳng cấp bậc nhất nước Mỹ như VMAs, Victoria's Secret, Global Citizen Festival, Coachella hay Oscar.

Lisa đứng thứ 4 trong danh sách những ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu

Những nỗ lực bền bỉ ấy tiếp tục được ghi nhận bằng những con số biết nói. Theo Khảo sát Làn sóng Hallyu ở nước ngoài năm 2026 do Bộ Văn hóa Hàn Quốc công bố, Lisa đứng thứ 4 trong danh sách những ngôi sao có sức ảnh hưởng nhất toàn cầu, đồng thời giữ vững vị trí top 5 tại hai khu vực trọng điểm là châu Mỹ và Trung Đông. Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế của mỹ nhân người Thái Lan trên bản đồ giải trí quốc tế, cho thấy sức ảnh hưởng của cô đã vượt xa ranh giới của ngành công nghiệp Kpop.

Lisa trở thành idol Kpop có mức thu nhập cao nhất trên Instagram

Chặng đường sự nghiệp rực rỡ ấy cũng chính là nền tảng giúp Lisa gặt hái khối tài sản khủng như hiện tại. Trước hết phải kể đến sức ảnh hưởng toàn cầu của nữ thần tượng khi cô được cho là đang nắm giữ kỷ lục idol Kpop có mức thu nhập cao nhất trên Instagram. Theo dữ liệu ước tính từ Instagram Analytics Auditor (IAA), Lisa có thể kiếm khoảng 1.6 triệu USD (hơn 40 tỷ đồng) cho mỗi bài đăng, và gần 750.000 USD (khoảng 20 tỷ đồng) cho mỗi story quảng cáo. Với lượng người theo dõi khổng lồ cùng độ phủ sóng quốc tế, Lisa giờ đây không chỉ là một ngôi sao âm nhạc mà còn là một trong những gương mặt có giá trị thương mại hàng đầu Kpop.

Lisa không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, thời trang cho tới quảng cáo toàn cầu

Từ thời điểm debut cùng BLACKPINK cho đến khi bứt phá với sự nghiệp solo, Lisa không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng ở nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, thời trang cho tới quảng cáo toàn cầu. Sau khi chấm dứt hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, cô hoạt động tích cực với tư cách nghệ sĩ solo, liên tục góp mặt tại các sự kiện lớn, lấn sân điện ảnh và đều đặn ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

"Chia tay" Celine, Lisa nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton

Trong lĩnh vực thời trang, sau khi kết thúc vai trò đại sứ toàn cầu của Celine, Lisa trở thành gương mặt đại diện cho thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton. Theo Celebrity Net Worth, những thành tựu ấy đã đưa Lisa trở thành một biểu tượng văn hóa giàu sức ảnh hưởng, đồng thời là nguồn cảm hứng cho nhiều thần tượng Hàn Quốc khác trên hành trình chinh phục thị trường quốc tế.

Lisa khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải hình ảnh chiếc Ferrari đỏ rực cùng dòng chú thích ngắn gọn “đứa con mới của tôi”

Tháng 6 vừa qua, nữ thần tượng khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải hình ảnh chiếc Ferrari đỏ rực cùng dòng chú thích ngắn gọn “đứa con mới của tôi”. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra đây chính là Ferrari Testarossa, mẫu xe thể thao huyền thoại đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước. Theo truyền thông Hong Kong, chiếc xe có giá khoảng 2.8 triệu HKD (hơn 9.4 tỷ đồng) trên thị trường xe cổ, và đây cũng là chiếc Ferrari thứ 8 trong bộ sưu tập của nữ ca sĩ.

Bộ sưu tập xe triệu đô của thần tượng toàn cầu

Lisa từ lâu đã nổi tiếng với niềm đam mê đặc biệt dành cho các dòng xe thể thao hạng sang. Gara riêng của cô từng gây chú ý khi xuất hiện trên mạng xã hội với hàng loạt siêu xe như Ferrari Purosangue, Ferrari 812 Superfast, Ferrari Roma, Ferrari SF90 Spider, Ferrari 296 GTB hay Ferrari 12 Cilindri. Ngoài dòng xe Ý, cô còn sở hữu Porsche 911 GT3 RS, Mercedes-Benz G63 AMG cùng Tesla Cybertruck. Một số chuyên gia trong ngành ước tính tổng giá trị bộ sưu tập xe của Lisa đã vượt mốc 8 triệu USD.

Em út BLACKPINK còn cho thấy tầm nhìn dài hạn qua việc đầu tư vào loạt bất động sản đắt đỏ

Không chỉ chịu chi cho siêu xe, em út BLACKPINK còn cho thấy tầm nhìn đầu tư dài hạn qua loạt bất động sản đắt đỏ. Năm 2023, truyền thông Hàn Quốc đưa tin cô chi gần 7.5 tỷ won (hơn 128 tỷ đồng) để sở hữu một biệt thự tại khu Seongbuk-dong, một trong những khu dân cư sang trọng và riêng tư bậc nhất Seoul. Sang đến tháng 4/2024, nữ idol tiếp tục xuống tiền 4 triệu USD cho một căn nhà tại Beverly Hills, California, cho thấy Lisa không chỉ tập trung vào nghệ thuật mà còn nghiêm túc xây dựng khối tài sản bền vững cho tương lai.

Từ cô bé người Thái Lan một mình sang Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ âm nhạc, Lisa đã thiết lập nên sự nghiệp toàn cầu cùng khối tài sản đáng nể ở tuổi 29

Ở tuổi 29, Lisa không chỉ là một thần tượng Kpop thành công mà còn là một trong những nghệ sĩ châu Á có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Từ cô bé người Thái Lan một mình sang Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ âm nhạc, cô đã từng bước xây dựng nên sự nghiệp toàn cầu cùng khối tài sản đáng nể như ngày hôm nay. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về tài năng hay may mắn, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và sự kiên trì của một nghệ sĩ dám bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục những sân chơi lớn hơn. Với những gì đã và đang thể hiện, Lisa hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng, khẳng định vị thế của một biểu tượng văn hóa mang tầm quốc tế trong những năm tới.

Ảnh: Instagram/X