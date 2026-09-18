Việt Nam có ca khúc 10 tỷ views cả nước thuộc lòng: Được Ban Tuyên giáo khen thưởng, nhạc sĩ mua hẳn 2 căn nhà

Ít ai ngờ một bài hát lại có thể tạo nên sức lan tỏa lớn đến vậy.

Ra mắt từ năm 2023 trong album cùng tên, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chấp bút và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện đã mất tới hai năm mới thực sự chạm đến khán giả trẻ. Bước ngoặt đến từ việc một producer trẻ tuổi thực hiện bản remix và vô tình biến bài hát thành hiện tượng mạng xã hội. Từ đó, ca khúc dần trở thành hit quốc dân, được Võ Hạ Trâm và Đông Hùng thể hiện tại Đại lễ 30/4/2025, rồi tiếp tục bùng nổ trong tâm điểm đại lễ A50 với hai làn sóng concert quốc gia liên tiếp.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chấp bút và ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện đã mất tới hai năm mới thực sự chạm đến khán giả trẻ

Tính đến hiện tại, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình đã cán mốc 10 tỷ views trên đa nền tảng, được thể hiện qua nhiều giọng ca như Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Võ Hạ Trâm hay Đông Hùng. Bài hát gần như trở thành phần không thể thiếu trong các sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời được các cơ quan chức năng, trong đó có Ban Tuyên giáo, ghi nhận và khen thưởng vì giá trị lan tỏa tinh thần hòa bình, tự hào dân tộc.

Võ Hạ Trâm và Đông Hùng trình diễn Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình tại lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Con số 10 tỷ views còn phản ánh nhu cầu thưởng thức âm nhạc mang thông điệp tích cực của khán giả trẻ hiện nay, những người vốn không dễ dàng bị thuyết phục bởi các sản phẩm nghệ thuật mang tính tuyên truyền theo lối cũ.

Nhìn lại danh sách những bản hit từng làm nên tên tuổi các ca sĩ Việt, người ta dễ dàng bắt gặp dấu ấn của Nguyễn Văn Chung ở khắp nơi. Con Đường Mưa gắn liền với Cao Thái Sơn, Chiếc Khăn Gió Ấm là thương hiệu của Khánh Phương, Mùa Đông Không Lạnh đưa tên tuổi Akira Phan đi xa, hay Nhật Ký Của Mẹ trở thành ca khúc để đời của Hiền Thục. Ngoài ra còn có Bay Giữa Ngân Hà cùng Nam Cường và Ngôi Nhà Hoa Hồng qua phần thể hiện của Bảo Thy, Quang Vinh. Những sản phẩm ấy không chỉ là dấu son của một thời kỳ nhạc Việt sôi động mà còn chứng minh tài hoa của Nguyễn Văn Chung trong việc viết đúng ca khúc cho đúng người, vào đúng thời điểm.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đứng sau nhiều thành công của các ca sĩ

Nếu những thành công trước đây củng cố vị thế của Nguyễn Văn Chung trong làng nhạc thì Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình lại mang đến cho anh một cột mốc hoàn toàn khác, cả về danh tiếng lẫn giá trị vật chất. Chia sẻ trong chương trình The Khang Show, nam nhạc sĩ thẳng thắn tiết lộ nhờ thành công vượt kỳ vọng của ca khúc này, anh đã có đủ điều kiện để mua hẳn hai căn nhà, một dành tặng cha và một để dành cho con trai sau này. Với một người đã theo nghề sáng tác hơn 20 năm, đây có lẽ là phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ cống hiến cho âm nhạc Việt.

Với thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình, nam nhạc sĩ đã có đủ điều kiện để mua hẳn hai căn nhà

Thành công của Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình còn tạo ra bước ngoặt lớn cho chính giọng ca thể hiện ca khúc là Nguyễn Duyên Quỳnh. Từ một cái tên còn khá xa lạ với công chúng, cô có cú bứt phá mạnh mẽ để trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất tại các chương trình chính luận trong năm qua. Việc thể hiện trọn vẹn một tác phẩm mang thông điệp về hòa bình và tình yêu quê hương đã giúp Duyên Quỳnh chạm tới cảm xúc của đông đảo khán giả, đồng thời nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới chuyên môn về khả năng xử lý ca khúc cũng như chiều sâu cảm xúc trong giọng hát.

Nguyễn Duyên Quỳnh trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất tại các chương trình chính luận sau Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Ghi nhận cho những đóng góp ấy, sau Đại lễ 30/4/2025, cả Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Duyên Quỳnh đã được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trao Giấy khen, vinh danh sức lan tỏa mạnh mẽ mà Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình mang lại cho đời sống tinh thần cộng đồng.

Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Duyên Quỳnh nhận Giấy khen từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

Câu chuyện của Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Duyên Quỳnh với Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình phần nào cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong thị trường âm nhạc Việt gần đây, khi những sản phẩm gắn với đề tài quê hương, đất nước đang tạo ra hiệu ứng lan tỏa vượt xa kỳ vọng ban đầu của chính người thực hiện. Dĩ nhiên, không phải ca khúc nào mang thông điệp tương tự cũng có được may mắn hội tụ đủ yếu tố thiên thời, địa lợi để bùng nổ như vậy. Nhưng ít nhiều, trường hợp này cũng phản ánh một thực tế rằng công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, vẫn dành sự quan tâm nhất định cho những tác phẩm chạm được vào cảm xúc tập thể. Với người sáng tác và người thể hiện, đây có thể xem là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, trở thành phần thưởng ý nghĩa nhất cho những đóng góp của họ.

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