Mức lương của giảng viên thanh nhạc đắt show nhất Việt Nam

Nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ mức lương giảng dạy thanh nhạc.

Dương Hoàng Yến nổi tiếng là một trong những ca sĩ sở hữu kỹ năng thanh nhạc vững vàng của làng nhạc Việt. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, cô còn được biết đến với vai trò giảng viên thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Năm 2008, Dương Hoàng Yến bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp khi tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn ở tuổi 17. Ngay sau đó, cô thi đỗ thủ khoa đầu vào khoa Thanh nhạc, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Môi trường đào tạo chuyên môn với yêu cầu cao về kỷ luật giúp nữ ca sĩ xây dựng nền tảng thanh nhạc bài bản.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Dương Hoàng Yến còn được biết đến với vai trò giảng viên thanh nhạc tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Sau quá trình học tập, Dương Hoàng Yến tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa đầu ra. Nhờ thành tích nổi bật, cô được nhà trường giữ lại làm giảng viên khi mới 22 tuổi. Trong thời gian công tác tại trường, Dương Hoàng Yến từng chia sẻ với truyền thông rằng mức lương giảng dạy của cô là 2,9 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, nữ ca sĩ cho biết chưa từng tiêu một đồng nào từ khoản thu nhập này. Cô dành toàn bộ tiền lương sư phạm để tích lũy cho quỹ khuyến học và các hoạt động từ thiện.

Dương Hoàng Yến từng chia sẻ với truyền thông rằng mức lương giảng dạy của cô là 2,9 triệu đồng/tháng

Không chỉ theo đuổi hoạt động nghệ thuật, Dương Hoàng Yến còn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy. Nữ ca sĩ từng chia sẻ, dù nhiều người khuyên cô không nên tiếp tục vì mức lương còn hạn chế, cô vẫn lựa chọn gắn bó với nghề giáo. Với Dương Hoàng Yến, đây là công việc mang lại giá trị tinh thần và cơ hội truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm thanh nhạc cho thế hệ học viên.

Chính nền tảng thanh nhạc bài bản cùng kinh nghiệm giảng dạy đã trở thành hành trang để Dương Hoàng Yến tiếp tục khẳng định năng lực trên con đường nghệ thuật

Không Phải Em Đúng Không - Dương Hoàng Yến

Chính nền tảng thanh nhạc bài bản cùng kinh nghiệm giảng dạy đã trở thành hành trang để Dương Hoàng Yến tiếp tục khẳng định năng lực trên con đường nghệ thuật. Năm 2013, Dương Hoàng Yến tham gia Giọng Hát Việt mùa thứ hai, thuộc đội huấn luyện viên Mỹ Linh. Sở hữu kỹ thuật thanh nhạc vững vàng cùng giọng hát nội lực, nữ ca sĩ để lại nhiều ấn tượng với khán giả truyền hình qua những màn trình diễn giàu chuyên môn. Sau chương trình, Dương Hoàng Yến tiếp tục phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân, đồng thời tích cực tham gia nhiều chương trình truyền hình để từng bước khẳng định tên tuổi. Một số ca khúc đáng chú ý trong chặng đường này có thể kể đến Em Vẫn Nhớ, Lời Thú Tội Của Eva, Đã Từng và Tình Cũ Bao Giờ Cũng Tốt Hơn. Năm 2020, nữ ca sĩ phát hành ca khúc Không Phải Em Đúng Không, đánh dấu một trong những sản phẩm âm nhạc được khán giả trẻ đón nhận. Ca khúc góp phần đưa tên tuổi Dương Hoàng Yến đến gần hơn với công chúng. Sau đó, cô tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm và thử nghiệm những màu sắc âm nhạc khác nhau như Quên Hay Tha Thứ, Tự Nắm Tay Mình, Xe Anh Đến Đâu Em Theo Đến Đó, Bớt Diễn Đi Anh,...

Từ năm 2022 đến nay, Dương Hoàng Yến chính thức chuyển vào TP.HCM sinh sống và hoạt động nghệ thuật, mở ra chặng đường mới trong hành trình Nam Tiến. Cùng với quyết định này, nữ ca sĩ cũng nghỉ công việc giảng dạy tại trường để tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc, mở rộng hoạt động biểu diễn và thực hiện các dự án cá nhân. Năm 2024, Dương Hoàng Yến tạo được dấu ấn lớn khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Năm 2024, Dương Hoàng Yến tạo dấu ấn mới khi tham gia chương trình thực tế Chị Đẹp Đạp Gió. Sân chơi này giúp nữ ca sĩ vượt ra khỏi hình ảnh quen thuộc của một giọng ca chuyên trị dòng nhạc trữ tình, đồng thời cho thấy sự đa dạng trong khả năng trình diễn. Bên cạnh giọng hát nội lực, cô còn gây chú ý với khả năng vũ đạo, làm chủ sân khấu, tư duy dàn dựng tiết mục và kỹ năng chơi nhạc cụ. Xuyên suốt chương trình, Dương Hoàng Yến liên tục biến hóa qua những sân khấu như Cầu Vồng Lấp Lánh, Mưa Tháng Sáu, Chưa Quên Người Yêu Cũ và Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi. Những màn trình diễn này góp phần mở rộng hình ảnh của nữ ca sĩ trong mắt công chúng, cho thấy một nghệ sĩ được đào tạo thanh nhạc bài bản nhưng không giới hạn bản thân trong một màu sắc biểu diễn. Sức hút từ chương trình cùng những dự án âm nhạc được đầu tư giúp Dương Hoàng Yến ngày càng xuất hiện dày đặc trên các sân khấu lớn nhỏ

Sức hút từ chương trình cùng những dự án âm nhạc được đầu tư giúp Dương Hoàng Yến ngày càng xuất hiện dày đặc trên các sân khấu lớn nhỏ. Lịch trình biểu diễn liên tục từ năm 2024 đến nay góp phần đưa nữ ca sĩ trở thành một trong những giọng ca được săn đón trong thị trường âm nhạc hiện tại, đồng thời được đánh giá là nghệ sĩ đắt show bậc nhất. Đặc biệt, trong năm 2025, Dương Hoàng Yến được biết đến là một trong những nghệ sĩ xuất hiện thường xuyên tại các sân khấu sự kiện và chương trình văn hóa, văn nghệ trên cả nước.

Dương Hoàng Yến là một trong số những nghệ sĩ đắt show chính luận của làng nhạc

Từ những chương trình kỷ niệm các ngày lễ lớn như A50, A80 đến các hoạt động nghệ thuật do nhiều tỉnh, thành tổ chức, nữ ca sĩ liên tục góp mặt với vai trò biểu diễn. Việc liên tục góp mặt tại các sự kiện lớn, chương trình kỷ niệm và hoạt động văn hóa, văn nghệ ở nhiều tỉnh thành giúp Dương Hoàng Yến trở thành một trong những cái tên đắt show của làng nhạc.

Duy Nhất - sản phẩm mới của Dương Hoàng Yến

Ở thời điểm hiện tại, Dương Hoàng Yến tiếp tục duy trì lịch trình biểu diễn dày đặc tại nhiều sân khấu và sự kiện. Thu nhập từ hoạt động nghệ thuật cũng giúp nữ ca sĩ có những thay đổi đáng chú ý về tài chính, từng được chia sẻ qua câu chuyện mua xe và tích lũy tài sản. Gần đây, cô phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên Duy Nhất, đánh dấu hoạt động cá nhân đáng chú ý. Từ một giọng ca được đào tạo bài bản đến nghệ sĩ hoạt động sôi nổi trên nhiều sân khấu, Dương Hoàng Yến từng bước mở rộng dấu ấn trong hành trình nghệ thuật. Không chỉ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, nữ ca sĩ còn cho thấy sự chủ động làm mới bản thân qua các sản phẩm âm nhạc và chương trình giải trí. Với định hướng hoạt động đa dạng, cô tiếp tục theo đuổi những dự án riêng, đồng thời duy trì sức hút qua lịch trình biểu diễn dày đặc.

Dương Hoàng Yến vẫn duy trì sức hút qua lịch trình biểu diễn dày đặc cùng với các dự án cá nhân

Ảnh: FBNV