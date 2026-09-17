Đã tìm ra "ma nơ canh sống" đỉnh nhất hiện tại, body mướt mắt chẳng lời nào chê

Diện đầm ôm sát, vóc dáng vô thực mỹ nhân được đề cử đẹp nhất thế giới khiến mạng xã hội bùng nổ.

Vào ngày 11/9, aespa khuấy động bầu không khí với đêm diễn hoành tráng tại Mexico, thuộc khuôn khổ World Tour 2026-27 aespa Live Tour - SYNK : COMPLæXITY. Tâm điểm của mọi sự chú ý dồn vào tiết mục solo 16 Bit của Karina. Ngay từ những giây đầu tiên, nữ idol đã khiến toàn bộ khán giả đứng ngồi không yên với tạo hình quyến rũ. Chọn cho mình chiếc đầm đen ôm sát body với thiết kế cúp ngực đầy quyến rũ, điểm xuyết chi tiết xẻ cao táo bạo, Karina tự tin khoe trọn đôi chân thon dài nuột nà cùng thần thái cuốn hút.

Tâm điểm của mọi sự chú ý dồn vào tiết mục solo 16 Bit của Karina

Ngay từ những giây đầu tiên, nữ idol đã khiến toàn bộ khán giả đứng ngồi không yên với tạo hình quyến rũ

Chỉ vài giờ sau khi đêm diễn kết thúc, hàng loạt bức ảnh chụp vội và video fancam từ khán giả có mặt tại sân vận động đã lan truyền rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Vóc dáng săn chắc, tỷ lệ cơ thể chuẩn từng cen-ti-mét của cô khiến netizen không khỏi xuýt xoa, thậm chí để lại vô số bình luận hài hước rằng hình ảnh này chính là "động lực phòng gym" mạnh mẽ cho cư dân mạng, khiến ai nhìn vào cũng muốn đứng dậy đi tập luyện ngay và luôn.

Vóc dáng săn chắc, tỷ lệ cơ thể chuẩn từng cen-ti-mét của cô khiến netizen không khỏi xuýt xoa

Không phải ngẫu nhiên mà mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Karina lại dễ dàng trở thành tâm điểm thu hút mọi ống kính. Trưởng nhóm aespa từ lâu đã nổi tiếng với tỷ lệ cơ thể thuộc hàng "hiếm có khó tìm" trong giới thần tượng Kpop: bờ vai thẳng, vòng eo con kiến, hông nở quyến rũ và đôi chân dài nuột nà. Tỷ lệ cơ thể "10 trên 10" này giúp cô biến mọi bộ trang phục biểu diễn thành những vũ khí tôn dáng lợi hại.

Vẻ đẹp có phần sắc lạnh, khác biệt đã giúp cô nhanh chóng được công chúng đặt cho danh xưng đặc biệt: "Mỹ nhân AI" hay "AI sống".

Kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 11/2020 dưới sự quản lý của SM Entertainment, Karina đã nhanh chóng định hình phong cách và trở thành một trong những gương mặt đại diện visual nổi bật nhất của Kpop thế hệ mới. Cô sở hữu những đường nét thanh thoát: gương mặt nhỏ nhắn chuẩn V-line, đôi mắt to tròn, sống mũi cao tắp và đôi môi hình trái tim quyến rũ. Vẻ đẹp có phần sắc lạnh, khác biệt đã giúp cô nhanh chóng được công chúng đặt cho danh xưng đặc biệt: "Mỹ nhân AI" hay "AI sống".

Đáng chú ý, phong độ nhan sắc của Karina chưa từng có dấu hiệu sụt giảm kể từ ngày ra mắt. Dù là trong tạo hình tóc đen truyền thống hay khi biến hóa với mái tóc bạch kim, Karina vẫn giữ vững phong độ nhan sắc không góc chết. Thần thái lôi cuốn cùng khả năng làm chủ ống kính giúp cô biến mọi khoảnh khắc từ ảnh báo chí, ảnh chụp vội của fan cho đến ảnh sự kiện thành những bức hình gây bão mạng xã hội. Nhan sắc đỉnh cao này không chỉ dừng lại ở đánh giá của người hâm mộ nội địa mà còn vươn tầm quốc tế. Nối tiếp thành tích hạng 8 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố năm 2025, Karina lại một lần nữa góp mặt trong danh sách đề cử của năm 2026.

Nối tiếp thành tích hạng 8 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố năm 2025, Karina lại một lần nữa góp mặt trong danh sách đề cử của năm 2026

Bên cạnh diện mạo "vô thực", Karina còn ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với vai trò thủ lĩnh aespa khi cùng nhóm gặt hái hàng loạt kỷ lục ấn tượng. Tên tuổi của Karina gắn liền với hàng loạt bản hit định hình phong cách nhóm như Next Level, Savage, Spicy, Supernova và Armageddon. Trên sân khấu, cô luôn được sắp xếp ở những vị trí chiến lược, dễ dàng thu hút ánh nhìn nhờ vũ đạo sắc bén, thần thái biểu diễn đầy cuốn hút và khả năng làm chủ khán đài. Trên sân khấu, nữ thần tượng không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình mà còn bởi khả năng kiểm soát ống kính, vũ đạo dứt khoát và thần thái cuốn hút. Những đoạn fancam cá nhân hay ảnh chụp khoảnh khắc đời thường của cô thường xuyên đạt lượt xem "khủng", góp phần duy trì độ phủ sóng tên tuổi liên tục cho aespa.

Karina luôn được xem là một trong những visual hàng đầu của Kpop hiện tại

Sau gần 6 năm hoạt động nghệ thuật, Karina ngày càng trưởng thành, mặn mà và quyến rũ hơn. Nhan sắc siêu thực, body hoàn hảo cùng thần thái làm chủ sân khấu đã giúp nữ thần tượng sinh năm 2000 tiếp tục chứng minh vì sao cô luôn là một trong những visual hàng đầu của K-pop hiện tại.

Ảnh: X