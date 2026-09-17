Ca sĩ bị ghét nhất nhóm đại mỹ nhân hứng bão chỉ trích từ 23 triệu người

Nữ ca sĩ đang gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Giselle (aespa) tiếp tục trở thành cái tên được bàn tán trên mạng xã hội trong những ngày qua, khi loạt hình ảnh nữ thần tượng đăng tải trên Instagram cá nhân đang nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Cụ thể, cách đây khoảng 2 tuần, nữ ca sĩ đăng tải loạt hình ảnh với nội dung đa dạng, từ những khoảnh khắc đời thường bên các vật dụng trong nhà cho đến một số bức ảnh được cho là lấy từ các trang mạng xã hội. Tuy nhiên, trong những ngày qua, loạt hình ảnh này bất ngờ trở thành chủ đề gây tranh cãi trên nhiều diễn đàn Kpop.

Giselle (aespa) tiếp tục trở thành cái tên được bàn tán trên mạng xã hội trong những ngày qua, khi loạt hình ảnh nữ thần tượng đăng tải trên Instagram cá nhân đang nhận về vô số ý kiến trái chiều từ cư dân mạng

Nhiều tài khoản trên các trang mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích nữ thần tượng khi cho rằng cô liên tục đăng tải những hình ảnh có nội dung bạo lực và hình ảnh liên quan đến tội phạm trên trang cá nhân. Theo đó, nhiều cư dân mạng nhận ra rằng bên cạnh những hình ảnh đời thường, một số bài đăng của Giselle còn xuất hiện hình ảnh hình ảnh có sự xuất hiện các nhân vật tai tiếng. Bên cạnh đó, loạt hình ảnh có các chi tiết mang màu sắc bạo lực cũng được cư dân mạng đề cập.

Một loạt bài đăng chứa hình ảnh nhạy cảm với sự xuất hiện các nhân vật tai tiếng và các chi tiết mang màu sắc bạo lực được Giselle đăng tải

Đáng chú ý, trong loạt hình ảnh được chia sẻ, có một bức ảnh chụp một producer mặc chiếc áo in hình ảnh liên quan đến tội phạm. Chi tiết này càng khiến tranh cãi leo thang, khi cư dân mạng đặt câu hỏi về lý do nữ thần tượng lựa chọn và đăng tải những hình ảnh nhạy cảm như vậy trên trang cá nhân.

Hình ảnh trên instagram cá nhân của Giselle có liên quan đến tội phạm khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích dữ dội

Ngay sau đó, hàng loạt bài đăng chỉ trích nữ thần tượng xuất hiện trên mạng xã hội, cho rằng việc chia sẻ những hình ảnh mang nội dung bạo lực và liên quan đến các nhân vật tai tiếng có thể tạo ra cách hiểu không phù hợp. Một bộ phận cư dân mạng thậm chí cho rằng những bài đăng như vậy có nguy cơ bị nhìn nhận là cổ xúy hoặc bình thường hóa các nội dung bạo lực.

Nhiều ý kiến đặt câu hỏi liệu những nội dung nhạy cảm như vậy có thực sự phù hợp để xuất hiện trên trang cá nhân của một thần tượng sở hữu lượng người hâm mộ lớn hay không. Các bài viết đề cập đến vụ việc nhận được lượng tương tác rất cao, trong đó có bài đăng đạt hơn 23 triệu lượt xem chỉ sau một ngày.

Có bài đăng chỉ trích Giselle đạt hơn 23 triệu lượt xem chỉ sau một ngày

Những tranh cãi này tiếp tục nối dài chuỗi ồn ào xoay quanh phát ngôn và hành động của Giselle kể từ khi ra mắt cùng aespa. Trước đó, nữ thần tượng từng vướng tranh cãi khi khoảnh khắc cô hát nhép theo một từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc trong ca khúc Love Galore nhận về nhiều chỉ trích. Giselle sau đó lên tiếng xin lỗi, thừa nhận hành động không phù hợp và cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong tương lai. Cùng với đó nhiều lần khác Giselle cũng gây tranh cãi với những phát ngôn không phù hợp hoặc thẳng thắn chỉ trích lại anti trên các buổi livestream.

Kể từ khi ra mắt, Giselle được xem là một trong những thành viên aespa thường xuyên vướng tranh cãi và nhận nhiều chỉ trích nhất

Kể từ khi ra mắt, Giselle được xem là một trong những thành viên aespa thường xuyên vướng tranh cãi và nhận nhiều chỉ trích nhất, từ năng lực, ngoại hình cho đến thái độ và cách ứng xử trước công chúng. Những cuộc tranh luận này liên tục khiến nữ thần tượng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội.

Không chỉ Giselle, các thành viên khác của aespa cũng từng trở thành tâm điểm bàn luận vì những phát ngôn và hành động trước công chúng. Karina từng gây tranh cãi khi đăng tải một số hình ảnh được cho là nhạy cảm, không phù hợp với thời điểm và bối cảnh đăng tải. Sự việc khiến nữ thần tượng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đồng thời phải lên tiếng giải thích trước những suy đoán của cư dân mạng.

Không chỉ Giselle, các thành viên như Karina

hay Ningning cũng từng vướng phải chỉ trích với những hành động và phát ngôn trên mạng xã hội

Trong khi đó, Ningning cũng từng vướng tranh cãi liên quan đến một hình ảnh được cô chia sẻ trên nền tảng dành cho người hâm mộ. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hình ảnh này mang ý nghĩa nhạy cảm với Nhật Bản trong bối cảnh aespa chuẩn bị có lịch trình tại đất nước này. Sự việc kéo theo làn sóng phản ứng, trong đó có một bản kiến nghị nhận được gần 10.000 chữ ký yêu cầu xem xét việc Ningning tham gia chương trình NHK Kohaku Uta Gassen trên sóng quốc gia nước này.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc và những thành tích nổi bật, các thành viên aespa cũng nhiều lần phải đối diện với sự soi xét từ công chúng và các tranh luận liên quan đến Giselle vẫn tiếp tục được bàn tán trên mạng xã hội

Có thể thấy, bên cạnh hoạt động âm nhạc và những thành tích nổi bật, các thành viên aespa cũng nhiều lần phải đối diện với sự soi xét từ công chúng trước những phát ngôn, hành động hoặc nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội. Những tranh cãi này ít nhiều tạo ra những cuộc thảo luận xoay quanh hình ảnh của nhóm, đặc biệt khi aespa đang là một trong những nhóm nhạc nữ nổi bật của thế hệ thứ 4. Hiện tại, tranh luận liên quan đến Giselle vẫn tiếp tục được bàn tán trên mạng xã hội.

Ảnh: X/IG