Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Nhan sắc khuynh đảo quốc tế, bị ghét chỉ vì quá đẹp

Không giống như nhiều người khác, nhan sắc lại là một áp lực lớn với ca sĩ này.

Mới đây, TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026, thu hút sự chú ý với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Trong đó, Nana là cái tên đáng chú ý khi từng hai lần liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng nhan sắc này vào năm 2014 và 2015. Nữ nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong danh sách đề cử mới nhất, nối dài dấu ấn của một trong những gương mặt từng được TC Candler vinh danh.

Nana góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler

Nana nổi tiếng với gương mặt sắc sảo, cá tính cùng thần thái thời trang. Thay vì vẻ đẹp ngọt ngào, ngây thơ thường thấy ở nhiều nữ thần tượng, cô gây ấn tượng với đường nét góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt dài và đường viền hàm rõ nét. Sự kết hợp này tạo nên diện mạo vừa quyến rũ vừa lạnh lùng, trong khi nụ cười rạng rỡ giúp Nana linh hoạt biến hóa giữa nhiều phong cách. Chính vì thế, nhan sắc của nữ nghệ sĩ luôn là chủ đề nhận được sự chú ý, đặc biệt khi cô từng hai lần liên tiếp được TC Candler bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất thế giới vào năm 2014 và 2015.

Nhan sắc của Nana ghi điểm nhờ đường nét góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt dài tạo nên diện mạo vừa quyến rũ vừa lạnh lùng

Tuy nhiên, nhan sắc của Nana tại quê nhà lại từng là chủ đề gây tranh luận. Dù được TC Candler liên tiếp vinh danh, nữ nghệ sĩ vẫn phải đối mặt với những ý kiến trái chiều từ một bộ phận khán giả Hàn Quốc, cho rằng đường nét sắc sảo, góc cạnh và thần thái lạnh lùng của cô khác biệt với hình mẫu nữ thần tượng ngọt ngào, trẻ trung được ưa chuộng. Chính sự khác biệt này khiến Nana đôi khi bị nhận xét là sở hữu vẻ đẹp “khó cảm”, thậm chí khiến nữ nghệ sĩ từng cảm thấy thiếu tự tin về diện mạo của bản thân.

Dù được TC Candler liên tiếp vinh danh, Nana vẫn phải đối mặt với những ý kiến trái chiều từ một bộ phận khán giả Hàn Quốc

Nhìn lại, Nana đã trải qua hành trình sự nghiệp kéo dài 17 năm với không ít bước ngoặt, từ những ngày đầu hoạt động cùng After School đến giai đoạn khẳng định bản thân trong lĩnh vực diễn xuất. Ra mắt năm 2009 với tư cách thành viên bổ sung của After School, nữ nghệ sĩ bước vào một nhóm nhạc có mô hình hoạt động đặc biệt, khi đội hình liên tục thay đổi thành viên.

Nana debut vào năm 2009 với tư cách thành viên bổ sung của After School

Trong giai đoạn 2010 - 2013, Nana cùng Raina và Lizzy thành lập nhóm nhỏ Orange Caramel. Với phong cách quirky, hình ảnh độc đáo và những ca khúc như Catallena, Shanghai Romance hay Lipstick, nhóm nhanh chóng tạo được dấu ấn tại thị trường châu Á. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Nana vẫn liên tục đối mặt với định kiến về năng lực, đặc biệt là những nhận xét cho rằng cô chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng thiếu khả năng ca hát, qua đó bị gắn mác “bình hoa di động”.

Catallena - ca khúc nổi tiếng nhất của Orange Caramel

Kể từ năm 2013, sau chấn thương, con đường âm nhạc của Nana cũng không còn thuận lợi. After School dần đóng băng hoạt động, trong khi Orange Caramel không thể duy trì sức hút như giai đoạn đỉnh cao. Trước những biến động này, nữ thần tượng từng bước chuyển hướng sang diễn xuất với The Good Wife vào năm 2016. Những vai diễn trong Kill It, Justice và Memorials giúp Nana tích lũy kinh nghiệm, đồng thời xây dựng hình ảnh một diễn viên nghiêm túc.

Sự nghiệp thần tượng không mấy suôn sẻ, Nana dần chuyển trọng tâm hoạt động sang linh vực diễn xuất

Đến năm 2023, vai Kim Mo Mi trong Mask Girl trở thành dấu mốc đáng chú ý, giúp tên tuổi Nana tiếp cận khán giả quốc tế và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về diễn xuất. Đáng chú ý, tên tuổi Nana tiếp tục được hâm nóng trong năm 2026 khi cô góp mặt trong bộ phim Climax.

Tên tuổi Nana tiếp tục được hâm nóng trong năm 2026 khi cô góp mặt trong bộ phim Climax

Tác phẩm khai thác cuộc đấu tranh quyền lực và tham vọng trong giới tài phiệt, quy tụ dàn diễn viên như Ju Ji Hoon, Ha Ji Won và Nana. Vai diễn Hwang Jung Won giúp nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý với khả năng biến hóa trên màn ảnh, đồng thời thu hút sự quan tâm của khán giả tại nhiều thị trường châu Á.

GOD - sản phẩm âm nhạc gần nhất của Nana

Sau thời gian tập trung cho phim ảnh, cô thử trở lại âm nhạc vào năm 2025 với sản phẩm kỷ niệm 16 năm hoạt động, bao gồm ca khúc chủ đề GOD. Tuy nhiên, màn tái xuất diễn ra trong bối cảnh thị trường âm nhạc đã có nhiều thay đổi, khiến sản phẩm không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng.

Chưa dừng lại ở những biến động trong sự nghiệp, Nana còn vướng vào vụ việc liên quan đến một kẻ đột nhập nhà riêng và hành hung mẹ cô vào tháng 11/2025. Đến tháng 1/2026, sự việc tiếp tục gây chú ý khi Nana bị đối tượng này kiện ngược, đẩy nữ nghệ sĩ vào những bàn tán khác về đời tư.

Dù sở hữu danh tiếng và ngoại hình được quốc tế ghi nhận, hành trình 17 năm của Nana vẫn trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm

Dù sở hữu danh tiếng và ngoại hình được quốc tế ghi nhận, hành trình 17 năm của Nana vẫn trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Từ hoạt động âm nhạc, diễn xuất đến những ồn ào đời tư, nữ nghệ sĩ liên tục phải đối mặt với những thay đổi trong sự nghiệp.

Ảnh: X/IG