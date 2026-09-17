Ca sĩ Việt vừa trúng cử Ủy viên Trung ương Hội LHTN Việt Nam: Xây biệt phủ báo hiếu, có clip 259 giây nổi tiếng toàn cầu
Ca sĩ này liên tục đón nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp.
Mới đây, thông tin ca sĩ Hòa Minzy được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024–2029 nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cụ thể, chiều 15/9 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 5 khóa IX, nhiệm kỳ 2024–2029. Hội nghị đã kiện toàn nhân sự Ủy ban Trung ương Hội, trong đó chị Nguyễn Thị Hòa (tức ca sĩ Hòa Minzy) được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX.
Sau khi thông tin được công bố, Hòa Minzy cũng chia sẻ trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ viết: “Vậy là sau khi nhận được sự tin tưởng của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, em Hòa tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Mong rằng Hòa sẽ mang sức trẻ và tấm lòng của mình để cống hiến cho 2 Hội, cũng như làm được nhiều điều có ích cho phụ nữ Việt Nam, thanh niên Việt Nam”.
Trước khi được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hòa Minzy đã nhiều lần góp mặt trong các hoạt động dành cho thanh niên và cộng đồng. Tháng 3/2025, cô là một trong 300 thanh niên tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam. Cô cũng được tuyên dương tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII.
Đáng chú ý, đến tháng 6/2026, Hòa Minzy tiếp tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Cô cùng Hà Myo là hai nghệ sĩ trẻ góp mặt trong danh sách 111 Ủy viên được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.
Chỉ vài tháng sau dấu mốc này, nữ ca sĩ tiếp tục được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX. Bên cạnh các vị trí trên, Hòa Minzy cũng từng được trao bằng khen tại một số địa phương nhờ những hoạt động văn hóa, cộng đồng, trong đó có bằng khen của tỉnh Cà Mau vì những đóng góp cho địa phương.
Song song với những dấu mốc trên, Hòa Minzy liên tục góp mặt trong các chương trình nghệ thuật, lễ kỷ niệm, sự kiện văn hóa và hoạt động cộng đồng quy mô lớn. Đặc biệt, nữ ca sĩ nhiều lần xuất hiện trong những chương trình gắn với văn hóa Bắc Ninh, quan họ và trang phục truyền thống, qua đó đưa các giá trị văn hóa địa phương đến gần hơn với khán giả trẻ.
Việc Hòa Minzy liên tục được ghi nhận và tin tưởng giao những vai trò mới có thể phần nào bắt nguồn từ thành công của ca khúc Bắc Bling, phát hành năm 2025. Sự lan tỏa của bài hát không chỉ giúp tên tuổi nữ ca sĩ đến gần hơn với đông đảo công chúng mà còn đưa hình ảnh văn hóa Bắc Ninh, đặc biệt là dân ca quan họ, đến với khán giả trẻ.
MV Bắc Bling - Hòa Minzy, NS Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masew
Kết hợp âm nhạc đại chúng với chất liệu dân gian, hình ảnh quê hương Bắc Ninh cùng sự góp mặt của NS Xuân Hinh, Tuấn Cry và Masew, Bắc Bling nhanh chóng tạo được dấu ấn trên thị trường. MV hiện đạt khoảng 326 triệu lượt xem trên YouTube, từng có ngày ghi nhận hơn 5,6 triệu lượt xem, trở thành một trong những sản phẩm nổi bật nhất sự nghiệp Hòa Minzy.
Không chỉ được khán giả trong nước đón nhận, MV dài 259 giây của Bắc Bling còn từng vươn lên vị trí #1 Trending YouTube Việt Nam và có thời điểm đứng đầu bảng xếp hạng Trending YouTube toàn cầu. Ca khúc đồng thời thu hút sự chú ý từ công chúng quốc tế thông qua nhiều video reaction, cho thấy sức lan tỏa vượt ra ngoài thị trường trong nước. Đáng chú ý, Bắc Bling tiếp tục được vinh danh tại Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music, bổ sung thêm một dấu mốc vào hành trình hoạt động âm nhạc của Hòa Minzy.
Không chỉ được chú ý bởi những thành công trong âm nhạc, Hòa Minzy còn nhiều lần khiến công chúng quan tâm khi sử dụng thành quả lao động để chăm lo cho gia đình. Trong đó, việc nữ ca sĩ xây dựng cơ ngơi dành tặng bố mẹ tại quê nhà là một trong những câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý.
Theo chia sẻ từ chị ruột Hòa Minzy, nữ ca sĩ đã tài trợ toàn bộ chi phí xây dựng căn biệt thự cho bố mẹ vào năm 2021. Công trình tọa lạc tại khu phố Lạc Xá, phường Quế Võ, Bắc Ninh, có diện tích khoảng 1.000m², thiết kế dạng chữ L cùng khoảng sân vườn rộng rãi. Không gian bên trong được đầu tư chỉn chu với nội thất gỗ, phòng khách có trần cao và các chi tiết mang phong cách tân cổ điển.
Đây cũng không phải lần đầu Hòa Minzy gây chú ý với những món quà giá trị dành cho đấng sinh thành. Đầu năm 2020, nữ ca sĩ từng chia sẻ việc xây tặng bố mẹ căn nhà 5 tầng, có hai mặt tiền tại Bắc Ninh bằng số tiền cô dành dụm từ công việc. Hành động này phần nào cho thấy cách Hòa Minzy sử dụng thành quả sự nghiệp để chăm lo cho gia đình.
Sau nhiều năm đi hát, Hòa Minzy liên tục có những dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp, kéo theo sự thay đổi về tài chính và cuộc sống. Bên cạnh sự nghiệp, những câu chuyện xoay quanh gia đình, hôn nhân và cuộc sống riêng cũng khiến tên tuổi Hòa Minzy nhận được nhiều sự quan tâm.V iệc được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình của Hòa Minzy.
Ảnh: FBNV