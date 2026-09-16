Tóc Tiên chính thức chinh chiến quốc tế

Tóc Tiên chính thức là nghệ sĩ Việt tiếp theo so tài ở đấu trường quốc tế.

Chiều 16/9, fanpage của chương trình Eurovision Song Contest Asia đã công bố Tóc Tiên là đại diện Việt Nam tham gia sân chơi âm nhạc quốc tế này. Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là người hâm mộ nữ ca sĩ. Đây cũng là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Tóc Tiên khi cô có cơ hội góp mặt tại một chương trình âm nhạc quốc tế.

Tóc Tiên chính thức là đại diện Việt Nam tham gia Eurovision Song Contest Asia

Theo thông báo từ ban tổ chức, ca khúc Tóc Tiên trình diễn tại Eurovision Song Contest Asia sẽ được lựa chọn thông qua cuộc thi Thanh Âm Việt Nam. Đây là sân chơi được giới thiệu với mục đích tìm ra bài hát chính thức mà đại diện Việt Nam sẽ mang đến chương trình. Theo kế hoạch được ban tổ chức công bố, Eurovision Song Contest Asia sẽ tổ chức vòng chung kết duy nhất vào ngày 14/11 tại Thái Lan.

Việc Tóc Tiên được xác nhận là đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia nhận được sự quan tâm từ đông đảo khán giả trong nước lẫn quốc tế. Trước khi thông tin chính thức được công bố, những đồn đoán về việc nữ ca sĩ tham gia chương trình đã xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là X. Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, nhiều khán giả quốc tế cũng dành sự chú ý cho đại diện Việt Nam thông qua các bài đăng và cuộc thảo luận liên quan đến cuộc thi.

Không chỉ người hâm mộ Việt Nam, nhiều khán giả quốc tế cũng dành sự chú ý cho đại diện Việt Nam là Tóc Tiên khi tin đồn được lan truyền trong thời gian qua

Trong thời gian những tin đồn lan rộng, nhiều bài viết từ khán giả và các trang truyền thông quốc tế bắt đầu gọi tên Tóc Tiên. Một số ý kiến dành lời khen cho nữ ca sĩ, đồng thời bày tỏ sự tò mò về đại diện Việt Nam tại cuộc thi. Những cuộc thảo luận này cũng giúp cái tên Tóc Tiên được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng người hâm mộ quốc tế.

Việc Tóc Tiên chính thức trở thành nghệ sĩ Việt Nam tiếp theo góp mặt tại một đấu trường âm nhạc quốc tế nhận được nhiều sự quan tâm, đồng thời đặt ra những kỳ vọng về màn trình diễn của nữ ca sĩ. Từ khi trở về Việt Nam và tạo dấu ấn qua The Remix năm 2015, Tóc Tiên từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ hiện đại, cá tính với loạt ca khúc được yêu thích như Có Ai Thương Em Như Anh, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, 1 Cọng Tóc Mai và 906090.

Tóc Tiên là một trong những nữ nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của làng nhạc Việt

Bên cạnh các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu, nữ ca sĩ còn ghi dấu qua nhiều chương trình truyền hình và dự án nghệ thuật. Đặc biệt, khả năng trình diễn, vũ đạo sắc nét, phong thái tự tin cùng giọng hát nội lực là những thế mạnh giúp Tóc Tiên làm chủ sân khấu, nhất là với các tiết mục đòi hỏi sự kết hợp giữa phần nghe và phần nhìn. Tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024, cô tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa đa dạng cùng tư duy trình diễn nổi bật.

Với nền tảng hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Tóc Tiên được khán giả kỳ vọng sẽ mang đến một tiết mục có dấu ấn riêng tại Eurovision Song Contest Asia 2026

Với nền tảng hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Tóc Tiên được khán giả kỳ vọng sẽ mang đến một tiết mục có dấu ấn riêng tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Trong thời gian tới, người hâm mộ có thể tiếp tục chờ đợi những thông tin về ca khúc dự thi, ê-kíp đồng hành và định hướng trình diễn của nữ ca sĩ. Sự xuất hiện của Tóc Tiên tại sân chơi này vì thế càng khiến khán giả mong đợi những dấu ấn mới mà nữ ca sĩ có thể tạo nên, cũng như thành tích cô sẽ đạt được trong hành trình tranh tài tại đấu trường quốc tế.

Eurovision Song Contest Asia 2026 là sân chơi âm nhạc quốc tế mới dành cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dự kiến diễn ra vào ngày 14/11/2026 tại Bangkok, Thái Lan