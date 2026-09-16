Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam lấy hết tiền mua nhà đổi lại 1 điều

Mỹ nhân này từng chấp nhận đánh cược bằng tài sản của mình để đổi lấy một dấu ấn lớn trong sự nghiệp.

Mới đây, tạo hình của Chi Pu trong bộ phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3 vừa được công bố, nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Trong phim, Chi Pu đảm nhận vai Thị Nương, một trong những nhân vật chính của tác phẩm. Ngay khi tạo hình được hé lộ, diện mạo của nữ diễn viên đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Tạo hình vai Thị Nương trong phim Chị Chị Em Em 3 của Chi Pu vừa được công bố

Chi Pu xuất hiện trong tạo hình mang đậm màu sắc Bắc Bộ xưa với áo tứ thân, khăn mỏ quạ và các phụ kiện truyền thống, gợi liên tưởng đến hình ảnh những liền chị quan họ vùng Kinh Bắc. Tông màu đỏ nổi bật cùng cách tạo hình cầu kỳ giúp nữ diễn viên vừa giữ được nét duyên dáng, nữ tính, vừa mang đến cảm giác bí ẩn cho nhân vật Thị Nương.

Tạo hình của Chi Pu trong Chị Chị Em Em 3

Nữ diễn viên giữ nét dịu dàng, đằm thắm nhưng vẫn có sự sắc sảo, tạo cảm giác vừa quen thuộc vừa khác lạ khi xuất hiện trong các đoạn clip hé lộ tạo hình. Diện mạo này cũng khiến khán giả thêm tò mò về nhân vật mà cô đảm nhận trong Chị Chị Em Em 3. Ngay khi tạo hình được công bố, nhiều khán giả đã lập tức liên tưởng đến hình ảnh Chi Pu trong một trong những MV nổi tiếng nhất sự nghiệp là Anh Ơi Ở Lại. Với màu sắc cổ trang, hình ảnh mang đậm nét văn hóa truyền thống và tạo hình với trang phục màu đỏ có phần tương đồng, Thị Nương khiến không ít người nhớ đến diện mạo từng gây chú ý của Chi Pu khi Anh Ơi Ở Lại được phát hành.

Không ít người nhớ đến tạo hình trong MV Anh Ơi Ở Lại của Chi Pu

Anh Ơi Ở Lại là một trong những bài hát nổi tiếng hàng đầu trong sự nghiệp ca hát của Chi Pu. Ra mắt năm 2019, MV nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Đây là một ca khúc Ballad do Đạt G sáng tác, đánh dấu lần đầu Chi Pu thử sức với dòng nhạc này sau loạt sản phẩm mang màu sắc Dance sôi động.

MV Anh Ơi Ở Lại - Chi Pu

MV được xây dựng dựa trên câu chuyện cổ tích Tấm Cám nhưng khai thác từ góc nhìn của Cám, nhân vật do Chi Pu đảm nhận. Thay vì chỉ khắc họa Cám như một nhân vật phản diện, sản phẩm tập trung vào câu chuyện tình cảm và những tổn thương của cô khi yêu Hoàng Thượng. Mạch truyện đưa nhân vật đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ những rung động ban đầu đến bi kịch và sự thay đổi trong tâm lý.

Loạt tạo hình mang đậm màu sắc văn hóa Việt, lấy cảm hứng từ trang phục cổ phong thời Hậu Lê trong MV

Đáng chú ý, tạo hình của Chi Pu trong MV cũng mang đậm màu sắc văn hóa Việt, lấy cảm hứng từ trang phục cổ phong thời Hậu Lê và được NTK Nguyễn Dũng Minh thực hiện. Trang phục được thay đổi theo từng giai đoạn trong cuộc đời Cám, từ hình ảnh thôn nữ mộc mạc với áo giao lĩnh, yếm và váy tối màu đến diện mạo quyền quý khi tiến cung. Khi trở thành Hoàng hậu, Chi Pu xuất hiện trong lễ phục đỏ nổi bật, kết hợp những chi tiết mang tính biểu tượng của cung đình, tạo nên hình ảnh vừa uy nghiêm vừa sắc sảo.

Với loạt thành tích ấn tượng, Anh Ơi Ở Lại được xem là một trong những sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp ca hát của Chi Pu.Chỉ sau 24 giờ, MV đạt khoảng 4 triệu lượt xem; đến ngày thứ hai cán mốc 7 triệu lượt xem và vươn lên #1 Trending YouTube. Sau 3 ngày, sản phẩm tiếp tục chạm mốc 10 triệu lượt xem, cho thấy sức hút đáng kể ngay từ thời điểm phát hành. Về sau, MV tiếp tục đạt khoảng 85 triệu lượt xem sau một năm và hiện đã vượt 127 triệu lượt xem trên YouTube.

Với loạt thành tích ấn tượng, Anh Ơi Ở Lại là một trong những sản phẩm âm nhạc thành công nhất của Chi Pu

Về sau, khi nhắc đến những sản phẩm MV ca nhạc Việt mang màu sắc cổ phong thành công, Anh Ơi Ở Lại của Chi Pu thường được xem là một trong những ví dụ tiêu biểu. Không chỉ tạo được hiệu ứng lớn về mặt lượt xem, sản phẩm còn ghi dấu ấn nhờ câu chuyện được xây dựng từ chất liệu dân gian cùng phần hình ảnh được đầu tư công phu, trở thành một trong những MV nổi bật của Vpop ở giai đoạn đó

Ít ai biết để có được thành công như Anh Ơi Ở Lại, Chi Pu từng chấp nhận đánh đổi không ít trong giai đoạn đầu theo đuổi ca hát. Theo chia sẻ từ ê-kíp, 4 MV đầu tiên của nữ ca sĩ bao gồm cả Anh Ơi Ở Lại được thực hiện bằng số tiền cô tích góp sau nhiều năm làm việc tại TP.HCM, vốn ban đầu dành để mua nhà. Không ít lần, chi phí sản xuất còn phát sinh thêm khi ê-kíp muốn hiện thực hóa nhiều ý tưởng, có dự án đội vốn lên gấp đôi so với kế hoạch ban đầu.

Chi Pu đã dùng hết tiền mua nhà để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc

Dù đầu tư lớn nhưng nguồn thu từ quảng cáo, nhà tài trợ và bản quyền thời điểm đó chưa đủ để bù đắp chi phí. Tuy nhiên, Chi Pu vẫn lựa chọn đầu tư mạnh cho phần hình ảnh và câu chuyện. Với Anh Ơi Ở Lại, sự đánh đổi này phần nào được đền đáp khi MV đạt hàng triệu lượt xem chỉ trong những ngày đầu, vươn lên #1 Trending YouTube và trở thành một trong những sản phẩm nổi bật trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Sau Anh Ơi Ở Lại, Chi Pu tiếp tục ghi dấu với nhiều sản phẩm như Cung Đàn Vỡ Đôi, Mời Anh Vào Team Em, Đóa Hoa Hồng... Đặc biệt, bước ngoặt lớn đến khi Chi Pu tham gia Đạp Gió 2023 tại Trung Quốc. Từ một gương mặt còn khá xa lạ với khán giả bản địa, cô dần tạo được dấu ấn qua từng vòng công diễn, nhận được sự chú ý từ truyền thông và khán giả Trung Quốc.

Câu chuyện Chi Pu, ừng đánh đổi cả tiền dành dụm mua nhà để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc vẫn là một chi tiết đáng nhớ khi nhìn lại hành trình ca hát của nữ ca sĩ

Thành công tại Đạp Gió 2023 cũng giúp Chi Pu có thêm nhiều cơ hội hoạt động tại thị trường này, đồng thời được truyền thông nước này ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam. Từ đó, tên tuổi Chi Pu ngày càng nổi tiếng hơn qua những bước tiến trong sự nghiệp, nhưng câu chuyện cô từng đánh đổi cả tiền dành dụm mua nhà để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc vẫn là một chi tiết đáng nhớ khi nhìn lại hành trình ca hát của nữ ca sĩ.

Ảnh: FBNV