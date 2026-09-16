Celine Dion khiến người hâm mộ vỡ òa trong buổi hòa nhạc tái xuất

Cuối cùng thì khán giả cũng đã chờ được ngày Celine Dion trở lại - sau khi vượt qua căn bệnh hiếm gặp khiến cô vật lộn với nhiều khó khăn trong suốt những năm qua.

Trong buổi hòa nhạc tái xuất vào cuối tuần qua tại Paris (Pháp), Celine lên nốt Fa cao, ngân dài, rồi thở mạnh và quay lại nhìn ban nhạc - một cái nhìn thoáng qua đầy vẻ ngỡ ngàng hướng về phía giám đốc âm nhạc của mình. Khoảng 30.000 khán giả đã hiểu ngay ý nghĩa khoảnh khắc ấy ngay cả khi tiếng reo hò vẫn chưa dứt: Celine Dion đã làm được.

Đó là ca khúc All By Myself - bài hát vốn là thước đo giọng hát của siêu sao đến từ Quebec này kể từ năm 1996. Cô đã chọn nó cho phần biểu diễn thêm (encore) trong buổi hòa nhạc trọn vẹn đầu tiên sau hơn sáu năm - cũng là lần đầu tiên cô trở lại sân khấu kể từ khi mắc hội chứng người cứng (stiff-person syndrome), một căn bệnh thần kinh hiếm gặp và tiến triển nặng, tấn công các cơ bắp, bao gồm cả cơ vùng họng.

Ít ai nghi ngờ khả năng ca hát của Celine Dion từ trước đến nay, nhưng điều chưa ai dám chắc là liệu cô có thể hoàn thành trọn vẹn một buổi diễn, rồi sau đó lại tiếp tục biểu diễn vào những đêm kế tiếp hay không - sau những năm tháng vật lộn với căn bệnh hiếm suốt sáu năm qua. Và điều cô đã nói với khán giả của mình trong lần trở lại, Dion gửi đến khán giả ba từ: "Je vais bien" ("Tôi vẫn ổn").

"Khi cô ấy lên nốt nhạc đó, tôi đã nắm chặt tay người bạn đi cùng. Tôi đã nín thở lúc nào không hay. Rồi tôi bật khóc. "Cô ấy đã trở lại. Cô ấy thực sự đã trở lại rồi"" - Élodie Marchand, 42 tuổi, một giáo viên tiểu học đến từ Nantes, chia sẻ sau đếm diễn của Celine.

Nữ ca sĩ 58 tuổi đã không biểu diễn một buổi hòa nhạc trọn vẹn nào kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2020. Cô được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng vào năm 2022. Cô đã hủy bỏ chuyến lưu diễn thế giới, sau đó hủy nốt phần còn lại của lịch trình và lui về ở ẩn. Tối thứ Bảy, với 25 ca khúc được trình diễn trong 2 giờ 15 phút tại Plenitude Arena ở Nanterre (phía tây Paris), Celine Dion đã mở màn chuỗi sự kiện nhằm chứng minh rằng mình có thể quay lại với công việc.

Chuỗi buổi diễn của Celine đã cháy vé và nó đòi hỏi thể lực cực lớn: 16 buổi diễn trong năm tuần, thêm 10 buổi đã được lên lịch cho tháng 5 năm 2027, tổng cộng là 26 đêm diễn trước hàng chục nghìn khán giả mỗi lần.

Lần cuối cùng nước Pháp chứng kiến cô ca hát, màn trình diễn chỉ kéo dài bốn phút, đó là tại lễ khai mạc Olympic tháng 7 năm 2024. Lần đó, Dion đã hát từ Tháp Eiffel - chỉ một bài hát trong một đêm diễn - và cả thế giới đã gọi đó là sự hồi sinh. Vào thứ Bảy, cô phải thực hiện quy trình đó 25 lần, rồi lại tiếp tục lặp lại vào thứ Tư.

Hội chứng người cứng (Stiff-person syndrome) là căn bệnh hiếm gặp, ảnh hưởng đến khoảng một hoặc hai người trong mỗi triệu dân. Bệnh gây cứng cơ và kích hoạt những cơn co thắt dữ dội đến mức có thể làm gãy xương, các cơn co thắt này thường bị kích hoạt bởi tiếng ồn lớn, sự va chạm cơ thể hoặc căng thẳng cảm xúc. Một sân vận động chứa 30.000 khán giả hội tụ cả ba yếu tố kích thích kể trên cùng lúc. Dion từng chia sẻ với đài NBC vào năm 2024 rằng việc ca hát khi mắc căn bệnh này mang lại cảm giác như đang bị bóp nghẹt cổ họng.

"Đi lưu diễn có thể rất gian nan ngay cả khi bạn đang ở trạng thái sung sức nhất" - cô nói trong một thông báo năm 2023 khi hủy bỏ các buổi diễn còn lại trong chuyến lưu diễn của mình.

"Tôi đã tự hứa sẽ không khóc" - Celine nói. Nhưng cô đã bật khóc ngay trước khi hát xong bài đầu tiên. Trong bộ váy Dior và chiếc vòng cổ Boucheron, cô chắp tay cầu nguyện, rồi lỡ nhịp vào bài "On ne change pas" ngay đúng câu hát nói về cô bé gầy gò đến từ Charlemagne, Quebec.

"Tôi đã tự hứa sẽ không khóc" - cô nói và khán giả đáp lại bằng cách đồng thanh hô vang giai điệu quen thuộc của bài Seven Nation Army.

Celine Dion chia sẻ rằng mình đã học cách sống chung với sự mong manh của cơ thể và biến nó thành động lực để tiếp tục bước đi. Sau đó, cô tiếp tục hát trong suốt hai giờ đồng hồ. Giọng hát của cô đã mất đi một phần các nốt cao, nó không còn là thứ nhạc cụ từng giúp cô bán được 250 triệu album như trước nữa. Giờ đây, mỗi nốt cao đều là một quyết định mà cô phải đưa ra ngay trước mặt 30.000 khán giả.

Cô đã chọn chinh phục hầu hết các nốt nhạc đó. Cô thể hiện "My Heart Will Go On" và "The Power of Love", rồi đến bản aria trứ danh của Maria Callas - "Ebben? Ne andrò lontana" của nhà soạn nhạc Catalani - trong bộ trang phục đính lông vũ màu hồng giữa khung cảnh tuyết nhân tạo rơi. Căn bệnh tấn công vào thanh quản của Celine, nhưng cô vẫn quyết tâm thể hiện hết mình.

Sân khấu do Willo Perron thiết kế đặt ngôi sao người Canada giữa những khối đá khổng lồ màu xám, tựa như một phiên bản Stonehenge của nhạc pop. Một dàn hợp xướng phúc âm (gospel) gồm 18 giọng ca trong trang phục áo choàng cũng xuất hiện trên sân khấu.

Michelle Obama đã theo dõi buổi diễn từ hàng ghế khán giả. Bên ngoài, người hâm mộ đeo dải băng có dòng chữ "Celine Dion 2026" - giống như các hoa hậu - và mặc những chiếc áo phông của thương hiệu LVMH, cái tên trùng với tên riêng của cô.

Celine khép lại chương trình bằng hai ca khúc kinh điển của Jean-Jacques Goldman và gửi lời cuối đến khán giả: "Tôi yêu các bạn, những người thân yêu của tôi. Hãy giữ gìn sức khỏe nhé.".

Celine Dion đã mất 2.379 ngày để trở lại sân khấu này. Và cô vẫn còn 25 đêm diễn nữa ở phía trước.