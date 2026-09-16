Thu nhập của Mỹ Tâm

Là một đại gia thứ thiệt của Vbiz, khối tài sản đáng nể của Mỹ Tâm đến từ nhiều nguồn thu mà chủ yếu là ca hát.

Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ có sự nghiệp rực rỡ bền bỉ nhất Vpop, gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật mà vẫn vững vị thế sao hạng S. Mỹ Tâm bước vào con đường nghệ thuật từ cuối thập niên 1990 và nhanh chóng tạo dấu ấn trong thị trường âm nhạc đầu những năm 2000. Sau khi tốt nghiệp thủ khoa hệ trung cấp thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM, cô liên tiếp có những ca khúc được khán giả yêu thích như Cây Đàn Sinh Viên, Tóc Nâu Môi Trầm, Ước Gì, Nhé Anh. Tên tuổi Mỹ Tâm vụt sáng từ những năm đầu 2000s và được duy trì cho đến hiện tại.

Mỹ Tâm nổi tiếng từ cuối thập niên 1990s - đầu 2000s

Mỹ Tâm giữ sức nóng, mở rộng hoạt động từ phát hành album, tổ chức liveshow đến tham gia các chương trình truyền hình. Năm 2017, Mỹ Tâm ra mắt album Tâm 9 và trở thành cú nổ nhạc Việt. Gần 10 năm trôi qua, nữ ca sĩ chưa phát hành thêm album phòng thu nào nhưng vẫn phủ sóng nhờ chuỗi live show/ concert cháy vé liên tục. Năm 2022, Mỹ Tâm là sao Việt đầu tiên tổ chức concert ở Mỹ Đình với quy mô lịch sử - 30 nghìn khán giả cho Tri Âm. Năm 2025, chính Mỹ Tâm tự phá kỷ lục bằng concert See The Light, quy mô 40 nghìn người. Cũng trong năm 2025, Mỹ Tâm được chọn là người hát Quốc ca tại Đại lễ A80, củng cố danh xưng ngôi sao quốc dân có ảnh hưởng đại chúng lớn nhất.

Album Tâm 9 làm thay đổi diện mạo nhạc Việt

Năm 2025, chính Mỹ Tâm tự phá kỷ lục bằng concert See The Light, quy mô 40 nghìn người

Trong sự nghiệp, Mỹ Tâm sở hữu nhiều giải thưởng trong nước và từng được ghi nhận tại các giải thưởng quốc tế như MTV Europe Music Awards (EMA) và Mnet Asian Music Awards (MAMA). Với sự nghiệp đồ sộ, xếp top đầu cả chuyên môn lẫn chỉ số thương mại, Mỹ Tâm tích lũy khối tài sản khổng lồ. Bên cạnh nguồn thu chủ yếu từ âm nhạc, nữ ca sĩ còn phát triển nhiều lĩnh vực khác như quảng cáo, điện ảnh, kinh doanh và bản quyền, tạo nên một hệ sinh thái thu nhập tương đối đa dạng.

Về tài chính, Mỹ Tâm chưa từng công khai báo cáo tài chính cá nhân hay tổng số tài sản đang sở hữu. Vì vậy, những con số về thu nhập và tài sản của nữ ca sĩ được nhắc đến trên truyền thông chủ yếu mang tính ước tính, dựa trên hoạt động kinh doanh, quy mô dự án và những tài sản từng được công khai.

Mới đây nhất, giới bầu show để lộ giá cát xê thương mại của Mỹ Tâm vào khoảng 1.2 tỷ đồng

Một trong những nguồn thu đáng kể của Mỹ Tâm đến từ hoạt động biểu diễn và quảng cáo. Cô thuộc nhóm nghệ sĩ có mức thù lao cao nhất trên thị trường. Mới đây nhất, giới bầu show để lộ giá cát xê thương mại của Mỹ Tâm vào khoảng 1.2 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo. Với vị thế hiện tại, con số của Mỹ Tâm không chỉ dừng lại ở mức này, và cát xê cũng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố về địa điểm, thỏa thuận với nhà làm show.

Việc tự tổ chức các đêm nhạc quy mô lớn cũng mở ra một nguồn doanh thu khổng lồ khác. Các liveshow như Tri Âm, My Soul 1981, See The Light,... được triển khai với lượng khán giả từ vài nghìn lên tới hàng chục nghìn người. Bên cạnh nguồn thu từ bán vé còn có sự tham gia của các đối tác, nhà tài trợ.

Mỹ Tâm tổ chức nhiều chuỗi liveshow, concert cháy vé và tối đa hóa lợi nhuận từ show cá nhân

Âm nhạc và bản quyền tiếp tục là nguồn thu quan trọng khác. Thông qua MT Entertainment, Mỹ Tâm chủ động quản lý hoạt động phát hành và khai thác âm nhạc của mình. Kênh YouTube cá nhân của nữ ca sĩ hiện có hơn 2,5 triệu lượt đăng ký và tổng lượt xem ở mức hàng tỷ. Các nền tảng phân tích kỹ thuật số ước tính nguồn thu từ YouTube có thể đạt từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Con số thực tế phụ thuộc vào lượt xem có quảng cáo, thị trường người xem, loại nội dung và nhiều yếu tố khác. Bên cạnh đó, việc sở hữu và khai thác bản quyền các sản phẩm âm nhạc giúp Mỹ Tâm có thêm nguồn thu từ hoạt động cấp phép, phát hành và phân phối trên các nền tảng.

Đầu năm nay, Mỹ Tâm đầu tư ra rạp phim Tài do Mai Tài Phến đạo diễn

Điện ảnh cũng trở thành một mảng hoạt động đáng chú ý trong hệ sinh thái của Mỹ Tâm. Bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh do cô đóng chính và tham gia sản xuất đạt doanh thu khoảng 70 tỷ đồng. Năm 2023, phim tài liệu Tri Âm The Movie: Người Giữ Thời Gian tiếp tục ghi dấu tại phòng vé, đạt hơn 12 tỷ đồng trong tuần đầu công chiếu. Năm 2026, Mỹ Tâm cho ra rạp phim Tài, do Mai Tài Phến làm đạo diễn. Doanh thu phòng vé phim Tài đạt hơn 183 tỷ đồng. Sau đó, Mỹ Tâm mang phim Tài sang Mỹ quảng bá và phát sóng lại trên các nền tảng trả phí. Với những bộ phim đã đầu tư sản xuất, Mỹ Tâm thu về khoản tiền không nhỏ.

Ngoài âm nhạc, phim ảnh, Mỹ Tâm còn phát triển các hoạt động kinh doanh gắn với thương hiệu cá nhân, trong đó có thời trang, nước hoa và F&B

Ngoài âm nhạc, phim ảnh, Mỹ Tâm còn phát triển các hoạt động kinh doanh gắn với thương hiệu cá nhân, trong đó có thời trang, nước hoa và F&B. MT Entertainment được thành lập từ năm 2007, từng ghi nhận doanh thu hàng chục tỷ đồng qua các năm. Đáng chú ý, năm 2019, doanh thu thuần của MT Entertainment đạt 47,8 tỷ đồng, tăng 49% so với mức 31,9 tỷ đồng của năm 2018. Những năm trước dó, công ty riêng của Mỹ Tâm cũng ghi nhận doanh thu lên đến cả tỷ đồng. Tính đến nay, đế chế MT Entertainment ngày càng vững chắc hơn nhờ danh tiếng và uy tín tích lũy nhiều năm. Mỗi năm, Mỹ Tâm đều có một cột mốc sự nghiệp mới, không hề suy giảm dù sản phẩm âm nhạc phát hành khá nhỏ giọt.

. Mỗi năm, Mỹ Tâm đều có một cột mốc sự nghiệp mới, không hề suy giảm dù sản phẩm âm nhạc phát hành khá nhỏ giọt

Một trong những tài sản đáng chú ý nhất của Mỹ Tâm là tòa nhà nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP.HCM. Năm 2012, nữ ca sĩ khai trương trụ sở làm việc tại đây. Ở thời điểm đó, tòa nhà được truyền thông đồn đoán có giá trị xấp xỉ 100 tỷ đồng, tọa lạc trên một trong những tuyến đường đắt đỏ và sầm uất của thành phố. Hiện nơi đây được sử dụng làm văn phòng cho nhiều hoạt động liên quan đến của nữ ca sĩ, đồng thời có phòng họp, phòng tập nhảy, studio và cả rạp chiếu phim mini.

Bên cạnh cơ ngơi giữa trung tâm thành phố, Mỹ Tâm còn được biết là sở hữu một khu nhà vườn tại Củ Chi. Những hình ảnh nữ ca sĩ chăm sóc cây cối, thu hoạch trái cây và tận hưởng không gian xanh tại đây từng nhận được sự chú ý.

Cơ ngơi của Mỹ Tâm giữa trung tâm TP.HCM

Nhà vườn rộng lớn trồng nhiều cây ăn trái

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, nguồn thu của Mỹ Tâm không chỉ đến từ việc đi hát. Biểu diễn, quảng cáo, bản quyền âm nhạc, các dự án điện ảnh, concert và hoạt động kinh doanh cùng tạo thành nhiều dòng doanh thu khác nhau. Dù chưa có con số chính thức về tổng thu nhập hay giá trị tài sản, quy mô hoạt động của nữ ca sĩ cho thấy cô đã xây dựng một mô hình sự nghiệp vượt ra ngoài phạm vi của một ca sĩ biểu diễn đơn thuần.