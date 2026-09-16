Cả MXH đòi xa lánh Kim Soo Hyun

Kim Soo Hyun đang đối diện làn sóng phản đối vô cùng lớn.

Thời gian gần đây, thông tin về Kim Soo Hyun tiếp tục nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội tại châu Á, đặc biệt trong cộng đồng người hâm mộ Kpop. Nguyên nhân xuất phát từ việc nam diễn viên được xác nhận sẽ góp mặt tại lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2026 vào tháng 12 tới. Cụ thể, Kim Soo Hyun sẽ tham dự ngày 5/12, ngày đầu tiên của AAA 2026, trong danh sách nghệ sĩ thuộc hạng mục diễn viên. Thông tin này được ban tổ chức công bố ngày 1/9, cùng Michieda Shunsuke, Park Ji Hwan, Um Mun Suk và Heo Sung Tae.

Thông tin Kim Soo Hyun tham dự lễ trao giải Asia Artist Awards (AAA) 2026 đang nhận được nhiều sự quan tâm

Ngay sau khi tên Kim Soo Hyun được công bố, nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện trên mạng xã hội. Hàng loạt tài khoản đại diện cho các fandom của nhóm nhạc và diễn viên cùng tham dự lễ trao giải nhanh chóng bày tỏ sự không hài lòng trước sự góp mặt của nam diễn viên. Một số fan kêu gọi ban tổ chức loại Kim Soo Hyun khỏi line-up vì những ồn ào từng xảy ra trước đây. Nhiều bài đăng đồng thời sử dụng các hashtag #KimSooHyunOutAAA và #BoycottAAA, khiến vấn đề nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán trong các cộng đồng người hâm mộ Kpop, đặc biệt trên mạng xã hội X.

Rất nhiều bài đăng từ các fandom các nhóm nhạc, diễn viên có mặt tại lễ trao giải năm nay lên tiếng yêu cầu BTC loại Kim Soo Hyun khỏi line up

Lý do làn sóng phản đối xuất phát từ những tranh cãi kéo dài xoay quanh Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron. Nam diễn viên từng bị cáo buộc hẹn hò Kim Sae Ron khi cô chưa đủ tuổi thành niên, đồng thời bị đặt nghi vấn liên quan đến những áp lực tài chính mà nữ diễn viên phải đối mặt. Kim Soo Hyun thừa nhận cả hai từng hẹn hò nhưng phủ nhận việc mối quan hệ diễn ra khi Kim Sae Ron chưa trưởng thành, đồng thời bác bỏ các cáo buộc khác liên quan đến vụ việc. Nhiều người hâm mộ công khai bày tỏ không muốn chứng kiến sự xuất hiện của nam diễn viên tại sự kiện, cho rằng những tranh cãi từng xảy ra vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Một số tài khoản còn kêu gọi ban tổ chức xem xét lại quyết định này và yêu cầu Kim Soo Hyun không tham dự.

Lý do làn sóng phản đối xuất phát từ những tranh cãi kéo dài xoay quanh Kim Soo Hyun trong suốt thời gian qua

Đáng chú ý, sau thời gian điều tra, tháng 7/2026 cảnh sát quyết định không chuyển cáo buộc Kim Soo Hyun hẹn hò người chưa thành niên sang công tố viên do không đủ bằng chứng. Diễn biến này trở thành một trong những thông tin quan trọng mới nhất liên quan đến vụ việc. Trong thời gian gần đây, Kim Soo Hyun cũng bắt đầu trở lại với các hoạt động công khai sau quãng thời gian hạn chế xuất hiện, từ thực hiện quảng cáo đến tham dự các sự kiện giải trí. Việc anh tiếp tục được xác nhận góp mặt tại Asia Artist Awards (AAA) 2026 vì thế thu hút nhiều sự chú ý và cũng kéo theo những phản ứng trái chiều từ cộng đồng người hâm mộ.

Trong thời gian gần đây, Kim Soo Hyun cũng bắt đầu trở lại với các hoạt động công khai sau quãng thời gian hạn chế xuất hiện, từ thực hiện quảng cáo đến tham dự các sự kiện giải trí. Vì vậy, việc nam diễn viên tiếp tục được xác nhận góp mặt tại Asia Artist Awards (AAA) 2026 càng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi đây là một trong những lễ trao giải được đông đảo người hâm mộ làng giải trí Hàn Quốc quan tâm.

Dàn line up đông đảo của AAA 2026

Được tổ chức từ năm 2016, Asia Artist Awards là lễ trao giải thường niên kết hợp hai lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, quy tụ đông đảo ca sĩ, nhóm nhạc, diễn viên đến từ Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Với quy mô lớn cùng dàn line-up trải dài ở cả K-pop lẫn phim ảnh, AAA nhiều năm qua trở thành một trong những sự kiện được cộng đồng người hâm mộ châu Á đặc biệt chú ý.

Năm nay, AAA 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/12 tại Kaohsiung National Stadium, Đài Loan (Trung Quốc). Đáng chú ý, AAA 2026 tiếp tục gây chú ý với dàn line-up đông đảo, quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật của làng giải trí châu Á ở cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Sự kiện có sự góp mặt của Tzuyu và Dahyun (TWICE), ATEEZ, RIIZE, MONSTA X, ITZY, Hearts2Hearts, KISS OF LIFE, MEOVV, NMIXX, CORTIS, ALPHA DRIVE ONE cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên đình đám khác. Việc tổ chức trong hai ngày với số lượng nghệ sĩ lớn cũng khiến AAA 2026 nhận được sự quan tâm đáng kể từ đông đảo người hâm mộ.

Hiện tại, tranh cãi xoay quanh sự xuất hiện của Kim Soo Hyun tại AAA 2026 vẫn tiếp diễn trên mạng xã hội.

Chính việc AAA 2026 quy tụ một line-up lớn ở cả âm nhạc lẫn phim ảnh khiến sự kiện nhận được sự quan tâm đáng kể từ các fandom. Hiện tại, tranh cãi xoay quanh sự xuất hiện của Kim Soo Hyun tại AAA 2026 vẫn tiếp diễn trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ các nhóm nhạc và diễn viên góp mặt tại sự kiện tiếp tục đăng tải nội dung phản đối, sử dụng các hashtag kêu gọi tẩy chay và yêu cầu ban tổ chức xem xét lại quyết định đưa nam diễn viên vào line-up.

Ảnh: X/ AAA