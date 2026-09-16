Thử thách năng lực tiếng Anh của Tóc Tiên

Sắp thi quốc tế, kỹ năng tiếng Anh của Tóc Tiên ra sao?

Chiều tối 16/9, sau khi Tóc Tiên chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, buổi họp báo giới thiệu chương trình Thanh Âm Việt Nam - The Sound Of Vietnam do DAO Entertainment tổ chức cũng diễn ra tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đối tác đồng hành và đại diện truyền thông.

Tại sự kiện, ban tổ chức chia sẻ những thông tin chính thức về chương trình, quy trình tuyển chọn ca khúc cũng như kế hoạch chuẩn bị cho hành trình quốc tế của Tóc Tiên. Đây là những nội dung nhận được sự quan tâm trong bối cảnh khán giả đang chờ đợi ca khúc mà nữ ca sĩ sẽ mang đến sân khấu Eurovision Song Contest Asia 2026.

Tóc Tiên bất ngờ nhận được thử thách trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh ngay tại họp báo

Cũng tại buổi họp báo, Tóc Tiên bất ngờ nhận được thử thách trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh ngay tại sự kiện. Trước câu hỏi xoay quanh cảm xúc khi trở thành đại diện Việt Nam và thông điệp muốn truyền tải tại cuộc thi, nữ ca sĩ không giấu được sự hồi hộp, thậm chí thừa nhận bản thân đang rất sợ hãi dù đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, Tóc Tiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa ra câu trả lời bằng tiếng Anh tương đối lưu loát, tự nhiên. Nữ ca sĩ chia sẻ về niềm vinh dự, hạnh phúc cũng như trách nhiệm khi được lựa chọn đại diện cho Việt Nam.

Tóc Tiên trả lời câu hỏi tiếng bằng tiếng Anh ngay tại họp báo

Cô cho biết bản thân không chỉ mang tư cách một nghệ sĩ tham gia cuộc thi mà còn mang theo hình ảnh của đất nước, vì vậy cảm thấy lo lắng nhưng đồng thời vô cùng tự hào và biết ơn trước cơ hội này. Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi gắm, Tóc Tiên lựa chọn câu trả lời gắn liền với tên chương trình: “Hãy chú ý đến một Việt Nam mới. Chúng tôi đã sẵn sàng”. Phần trả lời của Tóc Tiên nhận được sự chú ý khi nữ ca sĩ thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh khá tự tin, dù trước đó thừa nhận đang hồi hộp.

Tóc Tiên chia sẻ về áp lực khi là đại diện Việt Nam tham gia thi đấu quốc tế

Bên cạnh những chia sẻ về hành trình tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026, Tóc Tiên cũng thẳng thắn nói về áp lực khi đảm nhận vai trò đại diện Việt Nam. Nữ ca sĩ cho biết thời điểm nhận lời tham gia Thanh Âm Việt Nam, cô chỉ xem đây là một thử thách mới, tiếp nối hành trình tại Chị Đẹp 2024. Khi ấy, Tóc Tiên chưa hình dung đầy đủ về trọng trách mình sẽ phải đối mặt khi bước lên sân khấu quốc tế.