Thử thách năng lực tiếng Anh của Tóc Tiên
Sắp thi quốc tế, kỹ năng tiếng Anh của Tóc Tiên ra sao?
Chiều tối 16/9, sau khi Tóc Tiên chính thức được công bố là đại diện Việt Nam tham dự Eurovision Song Contest Asia 2026, buổi họp báo giới thiệu chương trình Thanh Âm Việt Nam - The Sound Of Vietnam do DAO Entertainment tổ chức cũng diễn ra tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, đối tác đồng hành và đại diện truyền thông.
Tại sự kiện, ban tổ chức chia sẻ những thông tin chính thức về chương trình, quy trình tuyển chọn ca khúc cũng như kế hoạch chuẩn bị cho hành trình quốc tế của Tóc Tiên. Đây là những nội dung nhận được sự quan tâm trong bối cảnh khán giả đang chờ đợi ca khúc mà nữ ca sĩ sẽ mang đến sân khấu Eurovision Song Contest Asia 2026.
Tóc Tiên bất ngờ nhận được thử thách trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh ngay tại họp báo
Cũng tại buổi họp báo, Tóc Tiên bất ngờ nhận được thử thách trả lời câu hỏi bằng tiếng Anh ngay tại sự kiện. Trước câu hỏi xoay quanh cảm xúc khi trở thành đại diện Việt Nam và thông điệp muốn truyền tải tại cuộc thi, nữ ca sĩ không giấu được sự hồi hộp, thậm chí thừa nhận bản thân đang rất sợ hãi dù đã có hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật.
Tuy nhiên, Tóc Tiên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đưa ra câu trả lời bằng tiếng Anh tương đối lưu loát, tự nhiên. Nữ ca sĩ chia sẻ về niềm vinh dự, hạnh phúc cũng như trách nhiệm khi được lựa chọn đại diện cho Việt Nam.
Cô cho biết bản thân không chỉ mang tư cách một nghệ sĩ tham gia cuộc thi mà còn mang theo hình ảnh của đất nước, vì vậy cảm thấy lo lắng nhưng đồng thời vô cùng tự hào và biết ơn trước cơ hội này. Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi gắm, Tóc Tiên lựa chọn câu trả lời gắn liền với tên chương trình: “Hãy chú ý đến một Việt Nam mới. Chúng tôi đã sẵn sàng”. Phần trả lời của Tóc Tiên nhận được sự chú ý khi nữ ca sĩ thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh khá tự tin, dù trước đó thừa nhận đang hồi hộp.
Tóc Tiên chia sẻ về áp lực khi là đại diện Việt Nam tham gia thi đấu quốc tế
Bên cạnh những chia sẻ về hành trình tham gia Eurovision Song Contest Asia 2026, Tóc Tiên cũng thẳng thắn nói về áp lực khi đảm nhận vai trò đại diện Việt Nam. Nữ ca sĩ cho biết thời điểm nhận lời tham gia Thanh Âm Việt Nam, cô chỉ xem đây là một thử thách mới, tiếp nối hành trình tại Chị Đẹp 2024. Khi ấy, Tóc Tiên chưa hình dung đầy đủ về trọng trách mình sẽ phải đối mặt khi bước lên sân khấu quốc tế.
Tuy nhiên, sau khi thông tin cô được lựa chọn làm đại diện Việt Nam vô tình bị tiết lộ, nữ ca sĩ mới dần nhận thức rõ hơn về quy mô cuộc thi và trách nhiệm đi kèm. Tóc Tiên thừa nhận bản thân bắt đầu lo lắng, đồng thời tự hỏi liệu mình có quá bình tĩnh trước một thử thách lớn hay không. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Cho tới khi vô tình bị lộ thông tin là đại diện, thì lúc đó tôi mới nhận ra: À, đại diện quốc gia đi thi châu Á. Lúc đó tôi mới cảm thấy áp lực".
Áp lực càng rõ rệt khi chương trình xác nhận phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia vào ngày 3/10. Dù từng nhiều lần biểu diễn trên sóng truyền hình, Tóc Tiên vẫn mong muốn được ghi hình trước để chuẩn bị chỉn chu hơn. Tuy nhiên, ban tổ chức giữ hình thức trình diễn trực tiếp theo format quốc tế. Đáng chú ý, cả 5 ca khúc tranh tài đều là sáng tác mới, khiến nữ ca sĩ càng thêm hồi hộp trước thử thách sắp tới. Dù bày tỏ sự áp lực, Tóc Tiên vẫn gửi lời cảm ơn đến các đơn vị báo chí, truyền thông và khán giả đã đồng hành, ủng hộ cô cùng Thanh Âm Việt Nam trong hành trình sắp tới.
Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ lí do lựa chọn Tóc Tỉên
Cũng tại họp báo, nhạc sĩ Huy Tuấn có những chia sẻ xoay quanh lý do Tóc Tiên được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026. Với vai trò Giám đốc Âm nhạc, ông cho biết quyết định này không chỉ dựa trên khả năng thanh nhạc mà còn xuất phát từ những yêu cầu đặc thù của một sân khấu quốc tế.
Theo Huy Tuấn, yếu tố quốc tế được đặt lên hàng đầu, bởi nghệ sĩ đại diện Việt Nam cần có khả năng trình diễn, làm chủ sân khấu và kết nối với khán giả đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Đặc biệt, khi khán giả Việt Nam không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình tại vòng thi quốc tế, năng lực trình diễn và sức hút của nghệ sĩ càng trở nên quan trọng.
Bên cạnh khả năng thanh nhạc và trình diễn, nam nhạc sĩ cũng nhấn mạnh vai trò của ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh. Ông cho rằng Tóc Tiên hội tụ nhiều yếu tố phù hợp với những tiêu chí mà ban tổ chức đặt ra. “Một người mà vừa có perform, vừa có vocal, vừa có vốn tiếng Anh như Tóc Tiên, tôi nghĩ là trên thị trường Việt Nam cũng không có nhiều”, Huy Tuấn chia sẻ. Theo nam nhạc sĩ, đây cũng là lý do Tóc Tiên trở thành cái tên đầu tiên trong danh sách lựa chọn của ban tổ chức. Nhạc sĩ đồng thời bày tỏ sự cảm kích khi nữ ca sĩ nhanh chóng nhận lời tham gia dự án.
Theo thông tin từ ban tổ chức, Thanh Âm Việt Nam - The Sound Of Vietnam hướng đến việc lựa chọn một ca khúc đại diện Việt Nam tại sân khấu quốc tế. Nhạc sĩ Huy Tuấn giữ vai trò Giám đốc Âm nhạc, đồng hành cùng 5 đội sáng tạo trong quá trình phát triển các tác phẩm. Năm ca khúc được giới thiệu tại buổi họp báo gồm Em Tiên của S•HUBE, với sự tham gia của Producer DUONGK và Songwriter HAROSÉ; a to A của VIZA, do Producer DUY VŨ và Topliner BÁ VƯƠNG đảm nhận; Love Always Wins của TINLE, kết hợp cùng Songwriter JIN; Khó Gì? của HIGHLLUA, với Producer THO BEAT và Topliner ROSS NETTY; cùng Follow Me của M1 MUSIC, do Producer GUSTAV thực hiện.
Cả 5 ca khúc sẽ được trình diễn tại Đêm Tuyển chọn Quốc gia Thanh Âm Việt Nam - The Sound Of Vietnam, phát sóng trực tiếp trên truyền hình ngày 3/10/2026. Kết quả được xác định theo cơ chế 50% điểm từ Hội đồng chuyên môn/Ban Giám khảo và 50% bình chọn của khán giả. Một ca khúc sẽ được lựa chọn để tiếp tục hành trình cùng Tóc Tiên đến sân khấu quốc tế. Sau đêm tuyển chọn, tác phẩm chiến thắng sẽ được hoàn thiện thêm về âm nhạc, hình ảnh, dàn dựng sân khấu và kỹ thuật biểu diễn trong hơn một tháng.
Tóc Tiên cùng ê-kíp dự kiến tham dự Đêm Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 vào ngày 14/11/2026 tại Bangkok, Thái Lan. Theo thể lệ vòng quốc tế, khán giả không được bình chọn cho đại diện của chính quốc gia mình. Với hành trình này, khán giả đang đặt nhiều kỳ vọng vào màn thể hiện của Tóc Tiên, đặc biệt khi cô mang theo kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật nhiều năm cùng mục tiêu giới thiệu hình ảnh âm nhạc Việt Nam đến sân khấu quốc tế.
Ảnh: FBNV/IKE