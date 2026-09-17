Thu nhập của Đan Trường

Hơn 30 năm ở vị thế sao quốc dân, Đan Trường sở hữu khối tài sản khổng lồ với nguồn thu đến từ nhiều hoạt động khác nhau.

Ca sĩ Đan Trường, thường được khán giả gọi bằng biệt danh “anh Bo”, sinh năm 1976, là một trong những nghệ sĩ có sự nghiệp bền bỉ của thị trường âm nhạc Việt Nam. Sau 30 năm hoạt động, nam ca sĩ vẫn duy trì việc biểu diễn tại Việt Nam và nhiều thị trường ở nước ngoài, đồng thời sở hữu khối tài sản đáng chú ý.

Đan Trường bắt đầu con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 1996 và chính thức hợp tác cùng ông bầu Hoàng Tuấn từ năm 1997. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Vpop với loạt ca khúc được đông đảo khán giả biết đến như Kiếp Ve Sầu, Đi Về Nơi Xa, Tình Đơn Phương, Mưa Trên Cuộc Tình hay Tình Khúc Vàng.





Đan Trường nổi tiếng từ những năm 1990s

Nam ca sĩ cũng là một trong những nghệ sĩ tiên phong đầu tư cho các MV có quy mô lớn, đặc biệt với những sản phẩm mang màu sắc cổ trang. Phong Ba Tình Đời từng được thực hiện tại Tử Cấm Thành, trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của Đan Trường. Trong nhiều năm hoạt động, Đan Trường có 7 năm liên tiếp nhận giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Làn Sóng Xanh. Năm 2023, anh tiếp tục được vinh danh với giải Thành tựu Làn Sóng Xanh. Bên cạnh sự nghiệp solo, màn kết hợp cùng Cẩm Ly cũng tạo nên một trong những cặp song ca được nhớ đến nhiều nhất của nhạc Việt.

Bước sang cột mốc 30 năm làm nghề trong giai đoạn 2025-2026, Đan Trường thực hiện chuỗi dự án live concert Dấu Ấn Thanh Xuân, với mức đầu tư được biết hơn 11 tỷ đồng. Ở tuổi U50, nam ca sĩ vẫn duy trì lịch trình biểu diễn và các hoạt động nghệ thuật trong nước lẫn quốc tế.

Concert 30 năm của Đan Trường thu hút 10 ngàn khán giả

Tại Mỹ, Đan Trường từng sở hữu nhiều bất động sản có giá trị. Sau khi ly hôn vào năm 2021, nam ca sĩ tậu một căn biệt thự riêng tại Dallas, Texas. Căn nhà có giá khoảng 450.000 USD tại thời điểm mua, tương đương hơn 10 tỷ đồng, với khuôn viên rộng rãi dành cho việc nghỉ ngơi. Trước đó, Đan Trường và vợ cũ - doanh nhân Thủy Tiên - từng sở hữu một căn biệt thự có diện tích hơn 4.000 m2 tại San Jose, California. Sau khi hai người chia tay, khối tài sản chung này do Thủy Tiên và con trai Mathis Thiên Từ quản lý.

Tại Việt Nam, Đan Trường cũng sở hữu nhà riêng tại TP.HCM để thuận tiện cho công việc nghệ thuật và các chuyến lưu diễn trong nước. Về phương tiện, nam ca sĩ từng sở hữu nhiều mẫu xe thuộc các thương hiệu cao cấp như Mercedes-Benz E-Class, BMW, Porsche,...

Nguồn thu nhập đáng kể của Đan Trường đến từ hoạt động biểu diễn

Nguồn thu nhập đáng kể của Đan Trường đến từ hoạt động biểu diễn. Sau nhiều năm trong nghề, anh vẫn thuộc nhóm nghệ sĩ có mức thù lao đi show cao trên thị trường. Từng có thời điểm, Đan Trường đi hát đám cưới nhận 500 triệu đồng. Nam ca sĩ duy trì lịch diễn xuyên suốt tại Việt Nam, đồng thời thường xuyên thực hiện các chuyến lưu diễn nước ngoài cũng như tham gia các đêm nhạc phòng trà và sự kiện doanh nghiệp.

Bên cạnh cát-xê biểu diễn, Đan Trường còn có nguồn thu từ bản quyền âm nhạc và các nền tảng số. Kênh YouTube chính thức giúp các sản phẩm của nam ca sĩ tiếp tục tạo ra doanh thu từ lượng nghe và xem trực tuyến khổng lồ. Ngoài ra, nguồn thu quảng cáo, hợp tác thương hiệu cũng là một phần quan trọng. Hình ảnh được duy trì trong nhiều năm cũng giúp Đan Trường luôn được săn đón. Anh từng tham gia quảng bá cho các nhãn hàng thuộc nhiều lĩnh vực như thực phẩm, mỹ phẩm, dịch vụ, đồng thời xuất hiện với vai trò giám khảo trong các chương trình truyền hình.

Đan Trường vẫn là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón

Ngoài hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ còn có các hoạt động kinh doanh và đầu tư cá nhân, trong đó có những sản phẩm thuộc lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe mang tên mình. Tháng 5/2026, Đan Trường chính thức mở quán cà phê Bo's Coffee House tại góc đường Đinh Tiên Hoàng (Phường Tân Định, TP.HCM). Không gian quán tích hợp khu vực trưng bày album, hình ảnh kỷ niệm 30 năm sự nghiệp, phục vụ đồ uống và bánh ngọt phong cách Pháp. Quán của Đan Trường luôn đông khách nhờ người hâm mộ trung niên đông đảo. Ngoài đến thưởng thức, đây còn là nơi để người hâm mộ Đan Trường gặp nhau giao lưu, lâu lâu còn có cơ hội được gặp trực tiếp nghệ sĩ.

Đan Trường đã mở quán cà phê ở trung tâm TP.HCM