Phương Mỹ Chi tự thử thách

Bước đi mới mở ra không ít thử thách với Phương Mỹ Chi.

Tối 16/9, Phương Mỹ Chi chính thức phát hành MV Thử Lòng Quân Tử, sản phẩm tiếp theo thuộc album Dân Chơi Dân Ca, kết hợp cùng RHYDER. Tiếp nối thành công từ Thiên Đường Với Người Thương, nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm của người hâm mộ và khán giả với hành trình khám phá những chất liệu văn hóa Việt qua âm nhạc.

MV Thử Lòng Quân Tử - Phương Mỹ Chi (ft. RHYDER)

Thử Lòng Quân Tử là track thứ 3 trong album Dân Chơi Dân Ca, lấy cảm hứng từ chặng “Giao duyên” của hát Xoan Phú Thọ, di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Ca khúc kết hợp chất liệu diễn xướng truyền thống với dòng nhạc Pop-electronic và những giai điệu rap có sự góp giọng của RHYDER. Thông qua sản phẩm, Phương Mỹ Chi tiếp tục mở rộng hành trình tìm hiểu văn hóa Việt, lần này hướng về vùng đất Tổ Phú Thọ.

MV Thử Lòng Quân Tử được đầu tư về mặt hình ảnh, kết hợp không gian truyền thống với ngôn ngữ trình diễn đương đại

MV Thử Lòng Quân Tử được đầu tư về mặt hình ảnh, kết hợp không gian truyền thống với ngôn ngữ trình diễn đương đại. Từ hình ảnh đình làng cổ, các điệu múa lấy cảm hứng từ hát Xoan đến phục trang được cách tân, ê-kíp xây dựng thế giới thị giác đậm màu sắc Bắc Bộ. Đáng chú ý, sản phẩm tái hiện nhiều nét đặc trưng của văn hóa hát Xoan thông qua các làn điệu như Xin Huê, Đố Huê và Bỏ Bộ, cùng những động tác múa được phát triển từ hình thức diễn xướng truyền thống. Qua đó, Phương Mỹ Chi kết hợp chất liệu văn hóa với âm nhạc Pop-electronic và phong cách trình diễn hiện đại, tạo nên một tổng thể vừa mang dấu ấn dân gian vừa có tính đương đại.

Những chất liệu văn hóa Bắc bộ như những phân cảnh tại Đình Hùng Lô hay điệu múa mời rượu đều được mang vào MV

Để đảm bảo các yếu tố văn hóa được thể hiện phù hợp, ê-kíp nhận được sự đồng hành và cố vấn từ Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Thị Lịch, bà Nguyễn Thị Hồng Vân cùng các nghệ nhân hát Xoan. Bên cạnh những phân cảnh tại Đình Hùng Lô, MV còn khai thác hình ảnh điệu múa mời rượu và cảm hứng từ tác phẩm hội họa Hát Xoan của họa sĩ Xuân Diệu. Qua đó, Thử Lòng Quân Tử tiếp tục thể hiện định hướng đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ thông qua âm nhạc và hình ảnh đương đại.

MV khai thác hình ảnh điệu múa mời rượu và cảm hứng từ tác phẩm hội họa Hát Xoan của họa sĩ Xuân Diệu

MV nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ phần hình ảnh được chăm chút, cách lồng ghép các yếu tố văn hóa và sự chỉn chu, tuy nhiên MV Thử Lòng Quân Tử đang có thành tích lép vế hơn với Thiên Đường Với Người Thương

Với Thử Lòng Quân Tử, Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi định hướng kết hợp văn hóa truyền thống với âm nhạc hiện đại, đồng thời đầu tư vào hình ảnh và chất lượng sản phẩm. MV nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ phần hình ảnh được chăm chút, cách lồng ghép các yếu tố văn hóa và sự chỉn chu trong tổng thể sản xuất. Tính đến 16 giờ ngày 17/9, tức khoảng 20 tiếng phát hành, MV Thử Lòng Quân Tử đạt hơn 399.000 lượt xem trên YouTube Sau khi ra mắt, tính đến 16 giờ ngày 17/9, tức khoảng 20 giờ phát hành, MV Thử Lòng Quân Tử đạt hơn 399.000 lượt xem trên YouTube. Đây là kết quả đáng chú ý, đồng thời cho thấy mức độ đón nhận khác nhau giữa các sản phẩm trong dự án Dân Chơi Dân Ca. Trước đó, Thiên Đường Với Người Thương từng vượt mốc 1 triệu lượt xem trong chưa đầy 24 giờ ra mắt. Sự khác biệt này phần nào phản ánh cách mỗi ca khúc tạo kết nối với khán giả ngay từ thời điểm đầu phát hành. Sự khác biệt của 2 MV có thể được lý giải từ nhiều yếu tố, trong đó có sự khác biệt về cách tiếp cận nội dung và chất liệu âm nhạc và cách quảng bá Sự khác biệt này có thể được lý giải từ nhiều yếu tố, trong đó có sự khác biệt về cách tiếp cận nội dung, chất liệu âm nhạc và cách quảng bá. So với Thiên Đường Với Người Thương, ca khúc sở hữu giai điệu gần gũi, dễ nhớ cùng câu chuyện MV xoay quanh đám cưới của Phương Mỹ Chi và Bảo Định. Việc lồng ghép những nét văn hóa Khmer Nam Bộ thông qua phong tục, tập quán và không gian cưới hỏi tạo sự tò mò, giúp sản phẩm tiếp cận khán giả đại chúng dễ dàng hơn.

Thiên Đường Với Người Thương thu hút nhờ giai điệu dễ nhớ, câu chuyện cưới hỏi gần gũi và màu sắc văn hóa Khmer Nam Bộ

Những câu hát tiếng Khmer kết hợp với giai điệu dễ nghe, cùng câu chuyện đám cưới của Phương Mỹ Chi và Bảo Định, giúp MV đầu tiên tạo được nhiều điểm kết nối với công chúng. Bên cạnh câu chuyện tình cảm, việc khai thác văn hóa Khmer Nam Bộ cũng mang đến sự tò mò, bởi đây là chất liệu chưa được nhiều nghệ sĩ đưa vào các sản phẩm âm nhạc đại chúng. Sự kết hợp giữa âm nhạc dễ tiếp cận, câu chuyện gần gũi và yếu tố văn hóa mới mẻ đã góp phần tạo nên sức hút cho Thiên Đường Với Người Thương.

Thử Lòng Quân Tử vẫn tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, nhưng lựa chọn hướng thể hiện mang tính thể nghiệm hơn

Trong khi đó, Thử Lòng Quân Tử vẫn tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa truyền thống, nhưng lựa chọn hướng thể hiện mang tính thể nghiệm hơn. Ca khúc kết hợp hát Xoan Phú Thọ với Pop-electronic, rap và những yếu tố diễn xướng dân gian, đặt trọng tâm vào chất lượng chuyên môn và cách làm mới chất liệu truyền thống. Vì vậy, ca khúc có thể chưa chạm đến đông đảo khán giả, vốn thường ưu tiên những giai điệu dễ nghe, dễ nhớ và dễ hát theo.

Sự thể nghiệm của Phuơng Mỹ Chi tuy tạo được nhiều dấu ấn chuyên môn nhưng cũng đồng thời có thể khiến bài hát cần nhiều thời gian hơn để khán giả làm quen và cảm nhận

Bên cạnh sự khác biệt về âm nhạc và cách tiếp cận khán giả, thời điểm phát hành cũng có thể là một yếu tố ảnh hưởng đến sức hút của Thử Lòng Quân Tử. Ca khúc đã được giới thiệu trước đó khoảng 2 tuần, trong khi MV mới chính thức ra mắt vào tối 16/9. Việc khoảng thời gian chờ đợi kéo dài có thể phần nào làm giảm sự tò mò của khán giả, khi người nghe đã có cơ hội tiếp cận ca khúc trước thời điểm phần hình ảnh được công bố.

Cùng với việc MV ra mắt sau khi phát hành nhạc số 2 tuần và Phương Mỹ Chi đang tập trung chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra vào ngày 3/10, hoạt động quảng bá cho MV lần này vì thế chưa được triển khai quá mạnh mẽ

Cùng thời điểm, Phương Mỹ Chi đang tập trung chuẩn bị cho đêm nhạc diễn ra vào ngày 3/10. Hoạt động quảng bá cho MV lần này vì thế chưa được triển khai quá mạnh mẽ, trong khi nữ ca sĩ cũng không xuất hiện dày đặc trên các sân khấu để tiếp tục duy trì sự chú ý dành cho sản phẩm. So với một MV được quảng bá liên tục ngay sau khi phát hành, Thử Lòng Quân Tử có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ nhiệt và mở rộng phạm vi tiếp cận đến những khán giả mới.

Thử Lòng Quân Tử vẫn cho thấy Phương Mỹ Chi đang tiếp tục mở rộng hướng đi âm nhạc của mình