Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Đổi đời nhờ show thực tế, cứ ra nhạc là lên top 1 cả nước

Ca sĩ này đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau 10 năm kể từ khi nổi tiếng.

Quang Hùng MasterD vừa được TC Candler gọi tên trong danh sách đề cử Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 ở bảng nam. Đây là thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của nam ca sĩ sinh năm 1997, sau nhiều năm hoạt động âm nhạc với không ít giai đoạn thăng trầm. Quang Hùng MasterD có gương mặt chuẩn nam thần với những đường nét sắc sảo, đặc biệt là ánh mắt thu hút. Ngoại hình là một trong những lợi thế giúp Quang Hùng MasterD được chú ý.

TC Candler là chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh và sắc đẹp của Mỹ, được biết đến với danh sách thường niên Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới dành cho cả nam và nữ. Danh sách này được xây dựng từ các đề cử của công chúng trên toàn cầu, sau đó được xem xét dựa trên nhiều yếu tố như nét độc đáo, sự duyên dáng, tự tin, lòng dũng cảm và phong thái, thay vì chỉ dựa vào những chuẩn mực sắc đẹp truyền thống. Hằng năm, TC Candler liên tục công bố các đề cử trên mạng xã hội trước khi chốt danh sách Top 100 vào dịp cuối năm.

Quang Hùng MasterD lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler

Visual chuẩn nam thần

Ảnh chụp cận mặt khoe rõ đường nét của Quang Hùng

Sinh năm 1997 tại Thừa Thiên Huế, Quang Hùng MasterD bén duyên với âm nhạc từ khá sớm. Năm 2010, khi còn là học sinh, anh đã bắt đầu tự mày mò sáng tác. Ba năm sau, nam ca sĩ gia nhập HowFEEL Production, cùng nhóm bạn thực hiện các bản cover những ca khúc nổi tiếng rồi đăng tải lên mạng xã hội. Những sản phẩm này dần được cộng đồng mạng đón nhận, mở ra bước đi đầu tiên của Quang Hùng MasterD trên con đường âm nhạc.

Đến năm 2015, tên tuổi anh thực sự được chú ý khi bản mashup cover 30 ca khúc Vpop thực hiện cùng Rum thu hút hơn 24 triệu lượt xem và gần 185 nghìn lượt thích tính đến hiện tại. Sản phẩm đưa Quang Hùng MasterD trở thành một hiện tượng mạng ở thời điểm đó. Ba năm sau, anh thử sức tại sân chơi The Debut. Những sáng tác cá nhân như Thiệp Cưới Trên Bàn, Lỡ Lầm, Ký Ức, Tìm Lại Nỗi Nhớ, Xin Em Đừng Về Nơi Này hay Giá Như Anh Lặng Im giúp Quang Hùng MasterD ghi điểm với bộ ba giám khảo Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm và Đức Phúc. Tuy nhiên, sau chương trình, nam ca sĩ vẫn chưa thể biến sự công nhận về chuyên môn thành sức hút đủ lớn trên thị trường.

Đừng Khóc Một Mình - Quang Hùng MasterD

Rời The Debut, Quang Hùng MasterD đầu quân về công ty của Only C. Đây cũng là giai đoạn anh có thêm cơ hội cọ xát và trau dồi khả năng sáng tác. Nam ca sĩ đứng sau một số ca khúc của các nghệ sĩ khác như Vì Yêu Là Nhớ của Han Sara, Em Lỡ Yêu Sai Anh của Jin Ju hay Là Bạn Không Thể Yêu của Lou Hoàng.

Ngày 28/6/2019, Đừng Khóc Một Mình, ca khúc nằm trong OST phim Thiếu Gia Ở Đợ, chính thức ra mắt và thu hút sự chú ý của khán giả. Cùng năm, anh tiếp tục phát hành Đừng Vì Anh Mà Khóc. Hai sản phẩm liên tiếp tạo tiếng vang giúp tên tuổi Quang Hùng MasterD được nhắc đến nhiều hơn. Thế nhưng, thành công ấy không kéo dài. Sau hai bản hit năm 2019, nam ca sĩ tiếp tục trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Theo những thông tin được chia sẻ, suốt khoảng 7 năm, Quang Hùng MasterD từng đi hát không cát-xê, thậm chí phải bán những ca khúc do chính mình sáng tác để có thể tiếp tục bám trụ tại TP.HCM và theo đuổi âm nhạc.

Dễ Đến Dễ Đi - Quang Hùng MasterD

Năm 2020, Dễ Đến Dễ Đi ra mắt và nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội tại Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Ca khúc đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube và TikTok, giúp Quang Hùng MasterD xây dựng được lượng người hâm mộ đáng kể tại một số thị trường nước ngoài. Đáng chú ý, trong khi tên tuổi Quang Hùng MasterD tại Việt Nam thời điểm đó chưa thực sự bùng nổ, anh lại có cộng đồng người hâm mộ lớn tại Thái Lan. Từ tín hiệu này, nam ca sĩ và ê-kíp tiếp tục khai thác thị trường xứ chùa Vàng với Chỉ Còn Một Đêm, sản phẩm có sự góp mặt của rapper Thái Lan F.Hero. Ca khúc giữ phần lời tiếng Việt nhưng vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả Thái Lan.

Đây cũng là tiền đề cho một bước ngoặt khác trong sự nghiệp của Quang Hùng MasterD: tham gia Anh Trai Say Hi 2024. Tại Anh Trai Say Hi, khán giả có cơ hội nhìn thấy một Quang Hùng MasterD gần gũi và khác biệt hơn. Cách nói chuyện có phần ngập ngừng, những biểu cảm tự nhiên cùng cá tính riêng khiến anh tạo được thiện cảm. Quan trọng hơn, sân chơi này giúp khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc của nam ca sĩ có thêm không gian để thể hiện.

Quang Hùng MasterD "đổi đời" sau Anh Trai Say Hi mùa 1

Loạt ca khúc như Catch Me If You Can, Trói Em Lại hay Tình Đầu Quá Chén trở thành những sản phẩm được chú ý. Trong đó, Catch Me If You Can từng vươn lên vị trí top 1 thịnh hành YouTube và hiện đạt hơn 26 triệu lượt xem. Tình Đầu Quá Chén do chính Quang Hùng MasterD sáng tác cũng chỉ mất khoảng hai tuần để đạt vị trí đầu bảng xếp hạng thịnh hành.

Chương trình đồng thời giúp nam ca sĩ có thêm cơ hội phát huy cá tính âm nhạc. Những sáng tác của Quang Hùng MasterD được tiếp cận với lượng khán giả lớn hơn, qua đó giúp hình ảnh nghệ sĩ của anh trở nên rõ nét. Tại đêm trao giải, anh góp mặt trong nhóm nhạc toàn năng Best Five ở vị trí thứ 3 chung cuộc, bên cạnh HIEUTHUHAI và RHYDER.

Quang Hùng MasterD cực kỳ đắt show

Sau Anh Trai Say Hi, Quang Hùng MasterD đổi đời, trở thành nghệ sĩ đắt show bậc nhất. Anh cũng tổ chức các fanmeeting quy mô hàng nghìn khán giả tại TP.HCM và Hà Nội. Lượng người theo dõi trên mạng xã hội tăng lên hàng triệu. Nam ca sĩ từng chia sẻ chương trình đã thay đổi mình rất nhiều. Nếu trước đó biệt danh “con ghẻ quốc dân” từng khiến anh chạnh lòng, thì sự đón nhận của khán giả sau chương trình trở thành động lực để anh tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Ngoài các ca khúc trong chương trình, Quang Hùng MasterD tiếp tục có những sản phẩm nổi tiếng quốc dân như Thủy Triều hay Ánh Mắt Biết Cười, với lượng xem từ hàng chục đến hàng trăm triệu trên các nền tảng.

Quang Hùng MasterD trở lại Tinh Hà Say Hi

Quang Hùng MasterD trở lại Tinh Hà Say Hi 2026. Đây cũng là chương trình mà nam ca sĩ tiếp tục ghi nhận nhiều thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Từ 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên đến SECRET, ba tiết mục có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD đều từng vươn lên vị trí top 1 Nhạc thịnh hành trên YouTube Music Charts Việt Nam. Mới đây, LAVIEM với sự góp mặt của Quang Hùng MasterD, Pháp Kiều, CoolKid và CAPTAIN BOY tiếp tục tạo được hiệu ứng. Ngày 9/9, tiết mục đạt top 1 Video YouTube Music Videos Daily, đồng thời giữ vị trí top 3 Trending trên YouTube Music Charts.

SECRET - Cody Nam Võ, Quang Hùng MasterD, Wren Evans, CONGB

Các ca khúc Quang Hùng tham gia ở Tinh Hà Say Hi đều viral, có thành tích ấn tượng. Riêng SECRET tạo hiệu ứng vượt ra ngoài phạm vi một tiết mục thi đấu. Sau Live Stage 3, ca khúc được chia sẻ và bàn luận trên mạng xã hội, đồng thời xuất hiện trong bảng xếp hạng video thịnh hành tại một số quốc gia, từng đứng thứ 10 tại Australia và thứ 22 tại Đức vào thời điểm phát hành. Điệu nhảy trên nền nhạc Bolero của ca khúc cũng trở thành một trong những nội dung được giới trẻ hưởng ứng trên mạng xã hội.

Quang Hùng nhận đặc cách từ Ferrari

Lượng người nghe hàng tháng của Quang Hùng MasterD trên Spotify hiện duy trì quanh mốc 1 triệu. Trên mặt trận truyền thông, anh cũng nằm trong Top 10 Influencer có lượt tương tác và độ thảo luận cao nhất từ đầu năm đến nay, theo thông tin được cung cấp. Sức hút thương mại của nam ca sĩ trong năm 2026 cũng được thể hiện qua việc đồng hành cùng nhiều thương hiệu. Trước đó, Quang Hùng MasterD là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận lời mời chính thức từ đội đua Scuderia Ferrari tham dự chặng Pirelli Italian Grand Prix 2025 tại đường đua Monza, Italy vào tháng 9/2025.

Quang Hùng MasterD đang là gương mặt sáng giá cho Quán quân Tinh Hà Say Hi

Với phong độ hiện tại, Quang Hùng MasterD đang là một trong những gương mặt được chú ý nhất của Tinh Hà Say Hi. Khi chương trình đang dần đi đến hồi kết, nam ca sĩ liên tục được nhiều khán giả gọi tên cho vị trí Quán quân. Tinh Hà Say Hi chứng kiến sự áp đảo của Quang Hùng MasterD, nối dài sức nóng và tiếp tục khẳng định vị thế cho nam ca sĩ người Huế. Hiện tại, Quang Hùng MasterD là ngôi sao đắt show bậc nhất thị trường, fandom vững và luôn được các nhà làm show săn đón cùng mức cát xê top đầu đáng ngưỡng mộ.