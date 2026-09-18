Dancer nổi tiếng Việt Nam “mất job” vì gây tranh cãi tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Sau nhiều ngày gây tranh cãi, dancer nổi tiếng này đã chính thức rút khỏi chương trình.

Những ngày qua, ồn ào hậu trường của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, đặc biệt là Threads. Tranh cãi xoay quanh đội ngũ dancer liên tục xuất hiện trong nhiều bài đăng, khiến câu chuyện được ví như “khói lửa” kéo dài suốt nhiều ngày. Mới đây, OH Dance Team tiếp tục đưa ra thông báo mới về việc rút dancer Kim Anh khỏi các hoạt động tiếp theo của chương trình, giữa lúc những tranh luận liên quan đến dancer, các Anh Tài và người hâm mộ vẫn chưa lắng xuống.

Thông báo chính thức từ OH Dance Team

Sáng 18/9, đại diện của OH Dance Team, chính thức lên tiếng về những tranh luận liên quan đến đội ngũ dancer trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đáng chú ý, trong thông báo này đã xác nhận dancer Kim Anh đã được rút khỏi tất cả các dự án tiếp theo của chương trình sau những hành động bị cho là nông nổi, thiếu suy nghĩ trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ, OH Dance Team nhận thức rõ sự bức xúc, phẫn nộ và thất vọng của khán giả trước những hành động của Kim Anh. Sau khi dành thời gian rà soát sự việc và làm việc với các thành viên liên quan, team dacner đưa ra quyết định chính thức rút nữ dancer khỏi những hoạt động tiếp theo của chương trình.

Dancer Kim Anh đã được rút khỏi tất cả các dự án tiếp theo của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sau những hành động tranh cãi trên mạng xã hội

Cùng với đó, đại diện của OH Dance Team cũng cho biết cũng đã làm việc lại với những thành viên OH từng chia sẻ bài viết, bình luận hoặc tương tác liên quan đến vụ việc. Dù không phải tất cả đều sử dụng lời lẽ xúc phạm, những hành động này vẫn được nhận định là chưa phù hợp với tinh thần trách nhiệm chung. OH Dance Team sẽ tiếp tục rà soát nội bộ, chấn chỉnh cách ứng xử và siết chặt công tác quản lý. Đại diện đội ngũ cũng nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quản lý, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Đông Hùng, các Anh Tài, người hâm mộ, ban tổ chức và toàn bộ ê-kíp chương trình.

Sở dĩ những ồn ào xoay quanh đội ngũ dancer, cũng như việc Kim Anh bị rút khỏi các hoạt động tiếp theo, bắt nguồn từ bài đăng cảm ơn ê-kíp của Anh Tài Đông Hùng trên fanpage Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Trong bài viết, nam ca sĩ gửi lời tri ân đến nhiều bộ phận hậu trường nhưng không trực tiếp nhắc đến dancer hay stylist. Kim Anh là một trong những dancer được cho là đã có động thái thể hiện sự không hài lòng với bài đăng này, thông qua một số bình luận và story trên mạng xã hội. Những nội dung trên nhanh chóng được khán giả chú ý, kéo theo tranh luận về thái độ của các nhân sự hậu trường, đặc biệt trên Threads.

Dancer Kim Anh được nhiều người hâm mộ chương trình tìm thấy những động thái được cho là không hài lòng với bài đăng của Anh Tài Đông Hùng

Tranh luận nhanh chóng lan rộng khi nhiều khán giả cho rằng cách phản ứng của một số dancer chưa phù hợp, đồng thời yêu cầu những người liên quan lên tiếng xin lỗi Đông Hùng. Một số ý kiến còn đề nghị chương trình xem xét lại đội ngũ dancer, khiến câu chuyện từ việc ghi nhận công sức ê-kíp chuyển thành tranh luận về thái độ ứng xử và mối quan hệ giữa nghệ sĩ với nhân sự hậu trường.

Bài đăng giải thích của Đông Hùng

Trước những phản ứng này, Đông Hùng đăng bài giải thích rằng lời cảm ơn của anh xuất phát từ mong muốn dành sự chú ý cho những người thường đứng sau sân khấu, ít xuất hiện trong credit hay truyền thông. Nam ca sĩ cho rằng sự việc bắt nguồn từ hiểu lầm, đồng thời nhấn mạnh công sức của ê-kíp cần được nhìn nhận đầy đủ nhưng lời cảm ơn không thể diễn đạt trọn vẹn tất cả.

Dancer Kim Anh đã xin lỗi Anh Tài khán giả và ê-kíp vào chiều tối ngày 16/9

Sau đó, Fashion Director của chương trình, OH Dance Team và một số bên liên quan lần lượt lên tiếng. Đáng chú ý, dancer Kim Anh, một trong những nhân vật bị nhắc đến nhiều nhất, đã đăng bài xin lỗi Đông Hùng, các Anh Tài, khán giả và ê-kíp. Cô thừa nhận đã để cảm xúc cá nhân lấn át, có những hành động thiếu suy nghĩ và nhận trách nhiệm về nội dung đăng tải. Tuy nhiên, lời xin lỗi này không khiến tranh luận chấm dứt hoàn toàn khi nhiều khán giả tiếp tục đề nghị chương trình thay đổi nhân sự dancer.

Kim Anh là một dancer nổi tiếng tại Việt Nam

Đến sáng 18/9, đại diện OH Dance Team xác nhận Kim Anh được rút khỏi tất cả dự án tiếp theo của chương trình. Kim Anh, tên đầy đủ Nguyễn Kim Anh, sinh năm 1993, là dancer và biên đạo múa. Cô từng cùng Vũ đoàn OH giành chiến thắng tại Bước Nhảy Xì Tin, lọt Top 10 Thử Thách Cùng Bước Nhảy mùa 3 năm 2014 và tham gia một số vai phụ trong các phim điện ảnh như Em Chưa 18. Trong Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Kim Anh gây chú ý khi tham gia biên đạo và biểu diễn trong nhiều tiết mục, qua đó được khán giả biết đến.

Việc Kim Anh rút khỏi các dự án tiếp theo vì thế trở thành diễn biến đáng chú ý tiếp theo trong chuỗi ồn ào hậu trường của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Đến mùa 2 năm 2026, cô tiếp tục đồng hành cùng chương trình với tư cách thành viên OH Dance Team, đảm nhận vai trò biên đạo và dancer trong một số tiết mục. Việc Kim Anh rút khỏi các dự án tiếp theo vì thế trở thành diễn biến đáng chú ý tiếp theo trong chuỗi ồn ào hậu trường của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Ảnh: FBNV/ chụp màn hình