Chỉ có iPhone 18 Pro mới có thể khiến thành viên hát hay nhất BLACKPINK làm điều này

Cú bắt tay giữa nữ thần tượng và “ông lớn” công nghệ đang khiến cả MXH dậy sóng.

ROSÉ chính thức trở lại đường đua âm nhạc với đĩa đơn mới mang tên New Trick, được ra mắt vào ngày 18/9 theo giờ Việt Nam. Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tiên của nữ thần tượng sau gần hai năm kể từ album solo đầu tay rosie.

MV New Trick vừa ra mắt của ROSÉ được quay bằng iPhone 18 Pro

Nếu như rosie từng khắc họa một ROSÉ mong manh, chìm trong những tâm sự riêng tư với giai điệu da diết, thì New Trick lại mở ra một phiên bản cá tính hơn so với những gì khán giả từng thấy ở nữ ca sĩ. Ca khúc gây ấn tượng mạnh nhờ tiếng guitar điện được xử lý gai góc, hòa quyện cùng kỹ thuật chồng xếp nhiều lớp giọng hát, tạo cảm giác dồn dập và có phần “gai góc” hơn hẳn màu sắc u buồn quen thuộc trong album rosie.

New Trick lại mở ra một phiên bản cá tính hơn so với những gì khán giả từng thấy ở ROSÉ

Cộng hưởng cùng tiếng trống dồn dập và phần phối khí được đẩy nhanh tiết tấu, bài hát khéo léo chuyển hóa nỗi đau chia ly thành một lời tuyên ngôn đầy tự tin, phóng khoáng. Giọng hát của ROSÉ luân chuyển linh hoạt giữa những đoạn verse nhẹ nhàng, du dương và những đoạn điệp khúc bùng nổ, mang đến cảm giác như đang hòa mình vào một khúc ca đầy khí thế giữa đám đông chật kín.

Giọng hát của ROSÉ luân chuyển linh hoạt giữa những đoạn verse nhẹ nhàng, du dương và những đoạn điệp khúc bùng nổ

New Trick gợi nhắc đến dòng pop-rock từng làm mưa làm gió trong các quảng cáo của Apple hồi thập niên 2000 như Are You Gonna Be My Girl của Jet hay Music Is My Hot Hot Sex của CSS. Sự hoài niệm đó được lồng ghép khéo léo, biến ca khúc thành một lát cắt vừa mới mẻ vừa gợi ký ức cho người nghe. Với năng lượng đậm chất punk, ca khúc dễ dàng gây nghiện và chinh phục người nghe ngay từ những giây phút đầu tiên.

New Trick gợi nhắc đến dòng pop-rock từng làm mưa làm gió trong các quảng cáo của Apple hồi thập niên 2000

Ít ai biết, bài hát này được ROSÉ viết ngay sau khoảnh khắc cô gây bão thảm đỏ Met Gala. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng thời điểm đó, cô bỗng nhận ra mình không còn tìm được sự đồng cảm để viết những bản ballad buồn như trước, dù trước kia từng “nghiện” sáng tác nhạc buồn cho album phòng thu đầu tay. Chính sự thay đổi tâm trạng ấy đã đưa New Trick đi theo một hướng hoàn toàn khác, tươi sáng và có phần tinh nghịch hơn. ROSÉ thậm chí còn tự nhận đây có thể là sản phẩm “dễ thương nhất” mà cô từng tạo ra.

Toàn bộ MV được quay bằng iPhone 18 Pro, nằm trong khuôn khổ chiến dịch toàn cầu Shot on iPhone

Điểm đặc biệt khiến giới mộ điệu công nghệ lẫn âm nhạc cùng chú ý là toàn bộ MV được quay bằng iPhone 18 Pro, mẫu flagship mới nhất trình làng của Apple. Sản phẩm nằm trong khuôn khổ chiến dịch toàn cầu Shot on iPhone, nối dài danh sách nghệ sĩ đình đám từng bắt tay cùng ông lớn công nghệ này như Lady Gaga, Olivia Rodrigo hay The Weeknd. Việc ROSÉ được lựa chọn cho lần hợp tác này là minh chứng rõ nét cho sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế của cô.

Những phân cảnh ấn tượng được bắt trọn bởi góc quay của iPhone 18 Pro

Đáng nói, New Trick không nằm trong bất kỳ album hay EP nào mà thực chất là một sản phẩm gắn liền với chiến dịch quảng cáo, được ROSÉ thực hiện ngay giữa quãng nghỉ sau thành công của album đầu tay. Vốn được biết đến là nghệ sĩ khá kỹ tính, hiếm khi nhận lời hợp tác thương hiệu, nhưng một khi đã bắt tay, nữ idol luôn chọn những đối tác có quy mô và tầm ảnh hưởng hàng đầu, và Apple lần này chính là một cái tên như thế.

Tái hợp cùng người cầm trịch MV Jump của BLACKPINK, New Trick tạo nên nhiều sự kỳ vọng với khán giả

Ghế đạo diễn MV lần này thuộc về Dave Meyers, cái tên không hề xa lạ với những dự án âm nhạc đình đám của Taylor Swift, Kendrick Lamar hay Harry Styles. Trước đó, chính anh cũng là người cầm trịch MV Jump của BLACKPINK, nên sự tái hợp cùng ROSÉ lần này đã tạo nên nhiều sự kỳ vọng với khán giả.

Bản hit APT. kết hợp cùng Bruno Mars đã giúp cô chạm tới vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100

Đây tiếp tục là một bước tiến trong hành trình solo đầy ấn tượng của ROSÉ kể từ khi album rosie ra mắt vào tháng 12/2024. Trước đó, bản hit APT. kết hợp cùng Bruno Mars đã giúp cô chạm tới vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp solo của nữ nghệ sĩ. Không dừng lại ở đó, nguồn tin trong giới giải trí còn tiết lộ ROSÉ đang ấp ủ một album solo hoàn toàn mới, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Nhắc đến ROSÉ, khán giả nhớ ngay đến hình ảnh cô gái sở hữu chất giọng mang một màu sắc rất riêng giữa thị trường Kpop vốn rất khốc liệt. Debut cùng BLACKPINK vào ngày 8/8/2016 với vai trò giọng ca chính, ROSÉ cùng Jisoo, Jennie và Lisa lần lượt chinh phục khán giả qua những bản hit đình đám như Whistle, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love hay How You Like That, góp phần đưa nhóm trở thành một trong những girlgroup Kpop thành công bậc nhất lịch sử.

ROSÉ cùng BLACKPINK chinh phục khán giả qua những bản hit đình đám như Whistle, DDU-DU DDU-DU, Kill This Love hay How You Like That

Thế nhưng, phải đến năm 2019, tên tuổi ROSÉ mới thực sự bứt phá trên phạm vi toàn cầu. Đó là năm BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đứng trên sân khấu Coachella. Cũng chính tại sân khấu này, mái tóc vàng bạch kim của ROSÉ bất ngờ gây sốt khắp mạng xã hội. Hình ảnh ấy lan tỏa nhanh chóng trên các nền tảng quốc tế, kéo theo độ nhận diện của cô tăng vọt chỉ sau một đêm.

Coachella 2019 nâng độ nhận diện của ROSÉ tăng vọt chỉ sau một đêm

Chuyển biến tiếp theo đến vào cuối năm 2023, khi cả bốn thành viên BLACKPINK gia hạn hợp đồng hoạt động nhóm với YG nhưng đồng loạt không ký tiếp hợp đồng cá nhân. Đây cũng là lúc ROSÉ chọn cho mình một hướng đi độc lập hơn, bắt tay với The Black Label tại quê nhà và mở rộng cánh cửa quốc tế cùng Atlantic Records.

ROSÉ chính thức ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên giành chiến thắng tại hạng mục International Song of the Year

Chỉ ít lâu sau, ROSÉ chính thức ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên giành chiến thắng tại BRIT Awards, một trong những lễ trao giải lâu đời và uy tín bậc nhất nước Anh. Ca khúc APT. mang về cho cô cúp International Song of the Year, đánh dấu lần đầu tiên một nghệ sĩ Kpop chạm tay đến vinh dự này.

Xét trên thành tích nhạc số, APT. là một quái vật khi đứng đầu Billboard Global 200 và Billboard Global Excl. US trong nhiều tuần liên tiếp. Đồng thời, ca khúc lọt Top 10 Billboard Hot 100 giúp ROSÉ trở thành nữ nghệ sĩ solo Kpop có thứ hạng cao nhất lịch sử tại bảng xếp hạng này. Tại Hàn Quốc, bài hát đạt Perfect All-Kill, dẫn đầu đồng thời tất cả các bảng xếp hạng nhạc số lớn. Trên các nền tảng streaming, APT. liên tục nằm trong nhóm ca khúc được nghe nhiều nhất năm 2025 trên Apple Music và Spotify. Hiện tại, MV đạt hơn 2.6 tỷ views trên YouTube, là hiện tượng tỷ view đáng chú ý nhất trong những năm gần đây.

Sự im ắng sau thành công vang dội của APT. khiến màn comeback này đáng mong chờ hơn bao giờ hết

Vậy nhưng ngay sau thành công vang dội của APT. ROSÉ gần như vắng bóng, không tung ra thêm bất kỳ sản phẩm âm nhạc cá nhân nào, khiến không ít người hâm mộ phải nóng lòng chờ đợi. Sự im ắng kéo dài càng khiến màn trở lại lần này thêm phần đáng chú ý, nhất là khi nó diễn ra gần như cùng thời điểm với hoạt động comeback của ba thành viên còn lại trong nhóm.

Ảnh: X