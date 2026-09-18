Việt Nam vừa có mỹ nhân mới y hệt tình tin đồn Jung Kook, được "ông lớn" làng nhạc để mắt

Sở hữu visual giống tình tin đồn Jung Kook cùng bệ phóng lớn, nữ tân binh Vpop này là ai?

Những ngày gần đây, cộng đồng yêu nhạc Vpop đang xôn xao trước sự xuất hiện của nữ nghệ sĩ tân binh. Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, với đường nét gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, không ít người đã nhanh chóng liên tưởng visual của cô tới Winter của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc aespa. Sở hữu visual trong trẻo, ngọt ngào cùng thần thái cuốn hút, Bảo Ngọc nhanh chóng được gọi tên như một mỹ nhân thế hệ mới đầy triển vọng của Vpop.

Cô gái đang khiến cư dân mạng "săn lùng" danh tính chính là Bảo Ngọc, hoạt động với nghệ danh avrie. Không phải là một "tay ngang" rẽ hướng sang ca hát, cô nàng là một nghệ sĩ trẻ được đào tạo bài bản và chính quy chuyên ngành sản xuất âm nhạc tại nước ngoài. Việc thụ hưởng tư duy âm nhạc phương Tây hiện đại giúp Bảo Ngọc có nền tảng kỹ thuật vững chắc cùng tư duy làm nhạc độc lập, toàn diện từ khâu sáng tác cho đến hoàn thiện bản phối.

Bảo Ngọc sở hữu visual trong trẻo, ngọt ngào cùng thần thái cuốn hút

Không ít người đã nhanh chóng liên tưởng visual của cô tới Winter của nhóm nhạc nữ đình đám Hàn Quốc aespa

Tháng 8/2025, Ngọc quyết định "chơi liều" trở về Việt Nam để bắt đầu hành trình của riêng mình. Thế nhưng, điểm gây bất ngờ lớn nhất chính là việc thay vì lập tức tung sản phẩm debut hay tìm kiếm công ty quản lý, cô nàng lại chọn cho mình một lối đi hoàn toàn khác biệt. Bảo Ngọc bước vào đời sống công sở toàn thời gian với vị trí Sale Specialist tại Yamaha, hàng ngày làm công việc tư vấn nhạc cụ và thiết bị âm nhạc. Guồng quay đời sống của nữ tân binh trong suốt khoảng thời gian đó gói gọn trong vòng lặp "đi làm, đi làm và đi làm".

Chia sẻ về thời gian này, Ngọc cho biết bên cạnh công việc, cô vẫn duy trì việc sáng tác và viết demo. Cô hiểu rõ kỹ thuật hay kiến thức sách vở từ trường học là chưa đủ để tạo nên những sản phẩm chạm đến trái tim người nghe. Muốn có những bài hát chân thật, nghệ sĩ bắt buộc phải có trải nghiệm sống thực tế. Mang trong mình triết lý "muốn viết nhạc thì phải yêu", cô nàng mở lòng bước vào một mối tình. Ngọc đã đi qua trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của tình yêu rồi nếm trải cảm giác chia tay, chắt lọc tất cả nỗi niềm ấy làm chất liệu nguyên bản cho các sáng tác mới. Người yêu cũ cũng là một người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, khiến cho khi mối quan hệ đi đến hồi kết, một số mối quan hệ và kết nối nghề nghiệp của cô cũng theo đó mà đứt gãy.

Mang trong mình triết lý "muốn viết nhạc thì phải yêu", cô nàng mở lòng bước vào một mối tình

Không chùn bước trước khó khăn, cô tự mình cầm những bản demo đi gõ cửa từng producer, chủ động tìm kiếm những người cộng sự mới có cùng tư duy để hoàn thiện âm nhạc. Quá trình ấy đã nuôi dưỡng và hình thành ý tưởng về một EP cá nhân từ khoảng tháng 4/2026. Đến tháng 5/2026, chỉ một tháng sau khi bắt tay vào dự án, Ngọc đưa ra quyết định vô cùng táo bạo: chính thức xin nghỉ việc tại Yamaha để dành trọn 100% thời gian và tâm trí cho con đường nghệ thuật. Từ một cô gái mỗi ngày đứng giữa những cây đàn làm công việc bán hàng, Ngọc lựa chọn bước sang một giai đoạn mới, tập trung toàn bộ thời gian và năng lượng để tạo ra âm nhạc của chính mình.

Từ một cô gái mỗi ngày đứng giữa những cây đàn làm công việc bán hàng, Ngọc lựa chọn bước sang một giai đoạn mới, tập trung toàn bộ thời gian và năng lượng để tạo ra âm nhạc của chính mình

Dự án EP lần này vì thế không chỉ đơn thuần là những bản tình ca buồn sau một cuộc chia tay, mà còn là thước phim tóm tắt trọn vẹn một giai đoạn đầy biến động của cô gái trẻ. Sản phẩm ghi lại hành trình từ lúc quyết định xách vali về nước, bước vào đời sống công sở, trải qua những thăng trầm tình cảm cho đến khoảnh khắc tự mình xây dựng lại mạng lưới cộng sự và dũng cảm từ bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê. Ở độ tuổi còn rất trẻ, Bảo Ngọc xem đây là cột mốc trưởng thành, đánh dấu thời điểm cô hoàn toàn chịu trách nhiệm về con đường nghệ thuật của mình, đồng thời khẳng định mạnh mẽ hình ảnh một nghệ sĩ toàn năng không chỉ biết hát, sáng tác mà còn am hiểu sâu sắc về kỹ thuật sản xuất âm nhạc.

avrie - về với em? (Official Lyrics Video)

Tối ngày 17/9, Bảo Ngọc đã chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc đầu tay, đánh dấu cột mốc debut trên đường đua Vpop. Sản phẩm mở ra một không gian thị giác mang màu sắc tự sự và có phần hoài niệm, với chất liệu pop ballad giàu cảm xúc, phản ánh trực diện những cung bậc cảm xúc trong tình yêu và sự trưởng thành của một người trẻ.

Đáng chú ý nhất, điều làm nên bệ phóng vững chắc cho màn chào sân này chính là việc sản phẩm debut chính thức của cô được phát hành trực tiếp bởi Universal Music, hãng đĩa lớn và quyền lực hàng đầu thế giới. Việc một tân binh vừa chạm ngõ Vpop đã có ngay sự hậu thuẫn từ "ông lớn" quốc tế này là minh chứng rõ ràng cho thấy thực lực và tiềm năng của cô không phải dạng vừa, khiến công chúng hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một bước bứt phá ngoạn mục trên đường đua âm nhạc.

Trước đó, cái tên Bảo Ngọc cũng từng ghi dấu ấn khi tham gia cuộc thi âm nhạc trực tuyến The Moi Song 2 dưới sự cầm cân nảy mực của hai giám khảo là SOOBIN và Rhymastic



Trước đó, cái tên Bảo Ngọc cũng từng ghi dấu ấn khi tham gia cuộc thi âm nhạc trực tuyến The Moi Song 2 dưới sự cầm cân nảy mực của hai giám khảo là SOOBIN và Rhymastic, qua đó càng củng cố thêm uy tín chuyên môn cho những bước đi dài hạn trong tương lai. Sở hữu trọn vẹn combo từ visual trong trẻo, tư duy sản xuất âm nhạc bài bản, cho đến sự hậu thuẫn vô cùng lớn từ hãng đĩa toàn cầu, Bảo Ngọc (avrie) hứa hẹn sẽ là một tân binh đầy tiềm năng, mang đến làn gió mới cho thị trường Vpop trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV