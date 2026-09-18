40 triệu lượt nghe cùng 1.3 triệu người nghe hàng tháng mà sao nữ ca sĩ Việt này chưa nổi tiếng?

Dù có nhiều sản phẩm được khán giả đón nhận, ca sĩ này vẫn chưa nhận được độ nổi tiếng tương xứng.

Tối 17/9, Changg chính thức trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc mới tự sự, sau 3 tháng kể từ thành công của MV Hiểu Lầm. Trong lần trở lại này, nữ ca sĩ mang đến hình ảnh trưởng thành hơn trong tư duy âm nhạc và cách thể hiện cảm xúc.

MV Tự Sự - Changg

tự sự do chính Changg sáng tác trong khoảng 3 ngày, lấy cảm hứng từ những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống. Mang màu sắc Alternative Pop & Botanica, ca khúc kể về một cô gái sau khi đi qua những mối tình không có kết thúc trọn vẹn. Không chỉ khai thác những đổ vỡ tình yêu, sản phẩm còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy sáng tác của Changg, khi cô chú trọng hơn vào phần lời và cách truyền tải cảm xúc. Điểm nhấn nằm ở những lớp âm thanh ambient kết hợp tiếng sấm sét, gió và bão, góp phần tái hiện những biến động trong thế giới nội tâm của nhân vật.

MV tự sự đưa cảm xúc ấy vào không gian thiên nhiên rộng lớn, đánh dấu lần đầu Changg thực hiện một sản phẩm hoàn toàn ở ngoại cảnh

Nếu ca khúc tập trung vào những chuyển động bên trong, MV tự sự đưa cảm xúc ấy vào không gian thiên nhiên rộng lớn, đánh dấu lần đầu Changg thực hiện một sản phẩm hoàn toàn ở ngoại cảnh. Không xây dựng câu chuyện tình yêu cụ thể, nữ ca sĩ xuất hiện một mình giữa thiên nhiên, qua đó thể hiện sự đối lập giữa cảm giác nhỏ bé và sức mạnh nội tại.

Hình ảnh ngọn hải đăng và Changg đứng một mình giữa thiên nhiên trở thành điểm nhấn của MV

Hình ảnh ngọn hải đăng và Changg đứng một mình giữa thiên nhiên trở thành điểm nhấn của MV. Thiên nhiên không chỉ đóng vai trò bối cảnh mà còn góp phần thể hiện thông điệp của ca khúc khi những tổn thương có thể khiến con người yếu lòng, nhưng không nhất thiết phải trở thành điều níu giữ họ mãi.

tự sự đánh dấu bước tiến mới trong hành trình âm nhạc của Changg, tiếp nối những thành công mà nữ ca sĩ từng đạt được qua các sản phẩm trước

tự sự đánh dấu bước tiến mới trong hành trình âm nhạc của Changg, tiếp nối những thành công mà nữ ca sĩ từng đạt được qua các sản phẩm trước. Changg, tên thật Nguyễn Huyền Trang, là một trong những nghệ sĩ Gen Z được chú ý trên thị trường nhạc Việt những năm gần đây.

Chính thức ra mắt vào năm 2021, cô được biết đến qua các bản cover acoustic trên mạng xã hội trước khi phát triển sự nghiệp sáng tác và phát hành nhạc riêng. Sở hữu khả năng hát, sáng tác, rap cùng chất giọng ngọt ngào, Changg từng bước xây dựng màu sắc âm nhạc gần gũi với khán giả trẻ.

Sở hữu khả năng hát, sáng tác, rap cùng chất giọng ngọt ngào, Changg từng bước xây dựng màu sắc âm nhạc gần gũi với khán giả trẻ

Nữ ca sĩ gây chú ý qua loạt ca khúc như Cưới Đi, Lỡ Say Bye Là Bye, Hướng Dương, Sài Gòn Đâu Có Lạnh và Em Không Hiểu. Trong đó, Lỡ Say Bye Là Bye kết hợp cùng Lemese là một trong những sản phẩm giúp tên tuổi Changg được biết đến rộng rãi hơn. Ca khúc từng tạo hiệu ứng trên TikTok, góp phần đưa âm nhạc của nữ ca sĩ đến gần hơn với khán giả trẻ.

Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn kết hợp cùng marzuz đã được sử dụng trong hơn 5 triệu bài đăng trên TikTok

Một dấu ấn khác trong sự nghiệp của Changg là Em Không Hiểu. Ca khúc đạt 40 triệu lượt nghe trên Spotify, trở thành một trong những sản phẩm gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, màn kết hợp cùng marzuz trong Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn cũng nhận được sự đón nhận tích cực trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội. Âm thanh của bài hát đã được sử dụng trong hơn 5 triệu bài đăng trên TikTok, cho thấy sức lan tỏa đán rất đáng nể sản phẩm.

Changg hiện sở hữu 1,3 triệu lượt người nghe hàng tháng trên Spotify

Đầu tháng 6, Changg phát hành MV Hiểu Lầm, đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc. Sản phẩm từng lọt Top Trending YouTube, góp phần thu hút sự quan tâm của khán giả. Hiện nữ ca sĩ sở hữu hơn 1,3 triệu lượt người nghe hàng tháng trên Spotify, thành tích đáng chú ý đối với một nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam.

Dù nhiều ca khúc đạt thành tích tốt trên nền tảng số, Changg vẫn chưa có được độ nhận diện tương xứng với sức lan tỏa của âm nhạc

Dù nhiều ca khúc đạt thành tích tốt trên nền tảng số, Changg vẫn chưa có được độ nhận diện tương xứng với sức lan tỏa của âm nhạc. Âm nhạc của Changg được sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội, độ nhận diện cá nhân và lượng người hâm mộ trung thành vẫn chưa tương xứng. Điều này khiến nhiều khán giả tiếc nuối, bởi nữ ca sĩ sở hữu nhiều ca khúc có sức lan tỏa nhưng chưa thực sự tạo dựng được một fandom đông đảo.