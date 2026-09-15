Lisa (BLACKPINK) xin lỗi vì phân biệt chủng tộc, phản ứng của netizen mới là điều bất ngờ

Sau khi gây tranh cãi, Lisa đã có động thái xoa dịu dư luận.

Bộ phim tài liệu về Lisa (BLACKPINK) mang tên Always Lalisa vừa có buổi công chiếu toàn cầu đầy bùng nổ tại Liên hoan Phim Quốc tế Toronto (TIFF) vào ngày 14/9. Thước phim này không chỉ tái hiện hành trình từ một cô gái Thái Lan trở thành biểu tượng toàn cầu mà còn lần đầu tiên dũng cảm bóc tách những góc tối áp lực nhất trong sự nghiệp của Lisa. Đáng chú ý, bộ phim đã trực tiếp khơi lại sự cố chấn động "YG Leaker" - vụ rò rỉ video thời thực tập sinh ghi lại cảnh cô hát theo một ca khúc có chứa "N-word" (từ ngữ miệt thị, phân biệt chủng tộc nặng nề đối với người da màu) khiến Always Lalisa gây tranh cãi.

Ảnh: BC News

Trailer Always Lalisa (Nguồn: YouTube)

Đáng nói, theo Variety, sự cố này từng bị tung ra ngay trước thềm sân khấu solo của Lisa tại Coachella 2025, kèm theo những lời đe dọa giết hại nhắm vào cô. Thời điểm đó, Lisa rất muốn lên tiếng xin lỗi nhưng YG Entertainment (công ty quản lý lúc đó) đã cấm cản. Phải đợi đến nay, khi đã tự chủ với công ty riêng LLOUD, cô mới có cơ hội nhận sai.

Trả lời Variety, Lisa không bày tỏ sự hối lỗi: "Tôi thực sự cảm thấy mình cần phải xin lỗi. Thành thật mà nói, tôi là người Thái Lan và lớn lên tại Thái. Thời điểm đó, tôi không có cơ hội được tiếp cận hay học hỏi về những vấn đề văn hóa này nên tôi hoàn toàn không biết từ ngữ đó có ý nghĩa nghiêm trọng ra sao. Nhưng giờ đây, khi đã được học hỏi và giáo dục kỹ càng, tôi hiểu rõ đó là hành động sai trái và cam kết sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Đó thực sự là một điều không đúng đắn".

Ảnh: Variety

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về áp lực tâm lý cực hạn lúc bấy giờ, khi cô vừa phải chịu đựng những lời đe dọa cực đoan, vừa phải gồng mình tập trung cho sân khấu solo tại Coachella. "Mọi chuyện ập đến vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ cảm thấy rất buồn nhưng cuối cùng tôi đã nỗ lực để vượt qua nó".

Thông thường, các vụ bê bối liên quan đến phân biệt chủng tộc (như idol, diễn viên lỡ miệng sử dụng N-word) sẽ hứng chịu làn sóng "tẩy chay" dữ dội từ cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, lần này phản ứng của netizen lại khác. Đa số đều bày tỏ sự cảm thông cho sai lầm trong quá khứ mà Lisa vừa phải đứng ra xin lỗi.

Ảnh: X

Ảnh: X

Về bộ phim, Always Lalisa không chỉ đơn thuần là một bộ phim ca nhạc giải trí mà là cuốn nhật ký chân thực bằng hình ảnh kéo dài suốt một thập kỷ của em út BLACKPINK. Bộ phim đưa khán giả quay ngược thời gian, chứng kiến hành trình đầy mồ hôi và nước mắt của một cô bé 14 tuổi một mình rời quê hương Thái Lan đến Hàn Quốc, trở thành thực tập sinh ngoại quốc đầu tiên trong lịch sử của YG Entertainment.

Ảnh: Variety

Ảnh: Variety

Qua những thước phim chưa từng công bố, người hâm mộ sẽ lần đầu tiên được thấy những góc khuất khắc nghiệt sau ánh hào quang sân khấu: từ cuộc sống trainee 5 năm bị kìm kẹp, cấm hẹn hò, cấm uống rượu và không có quyền tự do bày tỏ ý kiến, cho đến những áp lực tâm lý cực hạn khi Lisa tách ra hoạt động solo độc lập.

Nguồn: Variety